Για την Υγεία του λαού ξανά στον δρόμο οι νησιώτες!

Πριν από έναν χρόνο (12 Φλεβάρη 2025) το Εργατικό Κέντρο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και δεκάδες ακόμα μαζικοί φορείς σε Σάμο και Ικαρία προχώρησαν σε μια απόλυτα επιτυχημένη απεργία για τα ζητήματα της Υγείας στα νησιά.

Εναν χρόνο μετά, η κατάσταση είναι χειρότερη. Τα κενά έχουν αυξηθεί, μεγαλώνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους για τον λαό των νησιών. Η διεκδίκηση δημόσιας, δωρεάν, υψηλού επιπέδου Υγείας, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, είναι στην κυριολεξία ζήτημα ζωής.

Δίνουν λεφτά για του πολέμου τα σφαγεία - και στα νησιά μας διαλύουν την Υγεία

Με αυτό το σύνθημα το ΕΚ Σάμου, τα σωματεία των νοσοκομείων και πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων βγαίνουν ξανά στον δρόμο του αγώνα την Τετάρτη 11 Φλεβάρη. Και αυτό το σύνθημα αποτυπώνει την εξής αντίφαση:

Από τη μια, δισ. ευρώ δίνονται για πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και της συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτές, για να σκορπίζουν οι ιμπεριαλιστές τον θάνατο για χάρη της κερδοφορίας τους

Από την άλλη, οι δομές Υγείας, που δίνουν και σώζουν ζωές, είναι πλήρως υποβαθμισμένες και υποστελεχωμένες.

Από τη μια, από τη φορολογία του λαού, τη λεηλασία του εισοδήματός του, το πετσόκομμα των δικαιωμάτων του, χρηματοδοτούνται οι πόλεμοι.

Από την άλλη, για να έχει κάποιος την υγεία του βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, είτε για να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα είτε με τα πανάκριβα εισιτήρια των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιρειών να πάει σε νοσοκομεία της Αθήνας, όπου η κατάσταση είναι επίσης αρκετά δύσκολη.

Δεν πάει άλλο

Τα κενά στα νοσοκομεία είναι τεράστια. Οι κλινικές είναι λειψές από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι εφημερίες βγαίνουν με τρομερή εντατικοποίηση του εναπομείναντος προσωπικού που αντέχει (ως πότε άραγε;).

Ορισμένες πλευρές είναι τόσο τραγικές που δεν ξέρει κανείς πώς να αντιδράσει: Να κλάψει ή να γελάσει.

Στο πολυδύναμο (sic) ιατρείο Ραχών δεν υπάρχει κανένας γιατρός, ούτε και νοσηλευτής, παρά μόνο ντουβάρια! Πραγματικά μπορεί ο υπουργός «εμπορίας της Υγείας», που αυτοπροβάλλεται και ως μέγας γνώστης της ελληνικής γλώσσας, να μας εξηγήσει τον επιθετικό προσδιορισμό «πολυδύναμο»;

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Σάμου λόγω των ελλείψεων πρακτικά υπάρχει αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας, π.χ. σε πολλές περιπτώσεις την πρώτη εξέταση την κάνει μικροβιολόγος ή και ιατροδικαστής.

Και σε Σάμο και Ικαρία υπάρχει έλλειψη στον στόλο και στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, π.χ. στην Ικαρία υπάρχει ένα ασθενοφόρο που μπορεί να βρίσκεται στην άλλη άκρη του νησιού από εκεί που υπάρχει ανάγκη. Εχουμε δει εικόνες με ασθενείς να μεταφέρονται σε καρότσες αγροτικών.

Οι αγώνες μας είναι ο δικός μας μονόδρομος

Οι αγώνες του λαού σε Σάμο και Ικαρία για την Υγεία (και όχι μόνο) είναι συχνό και αναγκαίο φαινόμενο. Πιο ειδικά, οι δράσεις για την Υγεία έχουν στριμώξει την κυβέρνηση της ΝΔ.

Αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το πρόβλημα, ενώ έλεγε ότι «κινδυνολογούν τα σωματεία» και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα (απάντηση του υφυπουργού Υγείας κ. Θεμιστοκλέους σε συνάντηση με αντιπροσωπεία σωματείων του Αιγαίου στο πλαίσιο παναιγαιακής κινητοποίησης το 2023).

Αναγκάστηκαν να εξαγγείλουν επίδομα άγονων περιοχών σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Αναγκάστηκε να εξαγγείλει μέτρα στελέχωσης. Στα λόγια είπε ο υπουργός «εμπορίας της Υγείας» ότι θα προκηρύξει όλα τα κενά των νοσοκομείων. Αυτό το είπε σε συνθήκες που ήταν κοντά χρονικά με τις κινητοποιήσεις. Στη συνέχεια, όταν ήρθε η ώρα των πράξεων, υπαναχώρησε από αυτήν την εξαγγελία και αποδείχθηκε τσαρλατάνος. Φάνηκε όμως ότι οι κινητοποιήσεις ασκούν πίεση, που είναι μονόδρομος να γίνει εντονότερη.

Ο λαός των νησιών με την οργανωμένη δράση του θα σώσει τον λαό και τα παιδιά του

Η κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Υπηρετούν άλλες προτεραιότητες, αυτό εννοούν όταν μιλούν για «περιορισμούς στον δημοσιονομικό χώρο». Για αλλού έχουν, για τις λαϊκές ανάγκες δεν έχουν. Π.χ. η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που επικαλείται ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν της επιτρέπει να δώσει ένα επίδομα ενοικίου των 300 ευρώ, μπορεί όμως να προκηρύξει πρόγραμμα επιχορήγησης 1 εκατ. ευρώ για να πάρει εφοπλιστής που θα συνδέει τον Βόλο με Μυτιλήνη και Χίο.

Γι' αυτήν την περίπτωση φαίνεται ότι αίρονται οι περιορισμοί του νομοθετικού πλαισίου, ως διά μαγείας! Δηλαδή το ποιες ανάγκες καλύπτονται ή όχι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, πολιτικής επιλογής.

Ο βουλευτής του νομού (ΝΔ) είναι ο μάνατζερ της κυβερνητικής πολιτικής. Στον δε τομέα της Υγείας, καθώς είναι και γιατρός, έχει υποστηρίξει σε ομιλία του στη Βουλή τα συστήματα Υγείας σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία, τα συστήματα Υγείας που π.χ. στην πανδημία άνοιγαν ομαδικούς τάφους.

Τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας είναι με τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή είναι πρακτικά με τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας στο Δημόσιο, αλλιώς πώς θα δουλέψει ο ιδιωτικός τομέας;

Αλλα κόμματα (Ελληνική Λύση, Πλεύση κ.λπ.) πιθανώς στην ψηφιακή ζωή να κάνουν like σε κάποια από τα αιτήματα των μαζικών φορέων - στην πραγματική ζωή αγνοούνται, ενώ και στη Βουλή (που είναι το βολικό πεδίο για να στήνουν show) συχνά ψηφίζουν ενάντια στις λαϊκές ανάγκες.

Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις και για την Υγεία του λαού

Αποκαλύπτει τον χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία, συμβάλλει στη δημιουργία εστιών αντίστασης στα αντιλαϊκά σχέδια.

Παλεύει για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπείς μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων υγειονομικών.

Παλεύει για να υπάρχει πρόληψη, Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ειδικότερα να παίρνονται μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

Διεκδικεί ένα αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό, σύγχρονο και δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, απαλλαγμένο από την επιχειρηματική δράση.

Σήμερα μπορούμε να ζούμε αλλιώς. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις - επιστημονική γνώση, τεχνολογική εξέλιξη, επίπεδο μόρφωσης - για να καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες σε Υγεία πραγματικά υψηλού επιπέδου, με έμφαση στην πρόληψη. Εμπόδιο είναι οι πολιτικές που υπηρετούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, που σε βάρος των αναγκών μας μακελεύουν τους λαούς.

Εχοντας πίστη στα παραπάνω, οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, οι φίλοι και οι φίλες του Κόμματος και της ΚΝΕ θα εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να δοθούν λύσεις τώρα για την κατάσταση σε νοσοκομεία και δομές ΠΦΥ.

Την Τετάρτη 11 Φλεβάρη υπάρχει ένας ακόμα σταθμός του αγώνα για την Υγεία σε Σάμο και Ικαρία. Σε Βαθύ (πλατεία Πυθαγόρα, 18.00), Αγιο Κήρυκο (Νοσοκομείο, 18.30) και Ράχες (αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Χριστού Ραχών, 18.30) ο λαός των νησιών να δώσει το «παρών» στις συγκεντρώσεις. Να είμαστε όλοι εκεί!

Του

Βαγγέλη ΜΑΡΟΥΠΑ*

* Ο Β. Μαρούπας είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ