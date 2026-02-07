Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές!

Ανεπιθύμητο το ΝΑΤΟικό πλοίο!
Το απεργιακό ποτάμι ξεχύνεται στους δρόμους των εργατογειτονιών του Πειραιά. Η πορεία ξεκινάει από το κέντρο και κατευθύνεται προς το λιμάνι. Διαρκώς αντηχούν συνθήματα όπως «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές» και «Δώστε λεφτά για Υγεία και μισθούς, και όχι για του ΝΑΤΟ τους εξοπλισμούς».

Στάση και έξω από τα γραφεία της COSCO, με τους απεργούς να δηλώνουν: «"Βιολάντα", λιμάνι, Ζώνη και γιαπιά - Καμία θυσία για τα αφεντικά».

Να πάνε στα τσακίδια οι ΝΑΤΟικοί!

Απέναντι ακριβώς είναι αραγμένο το Elbe (A511), το κύριο πλοίο ανεφοδιασμού κλάσης Elbe του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. «Διατρανώνουμε για άλλη μια φορά την αντίθεσή μας στην έλευση του NATOικού πλοίου. Να πάνε στα τσακίδια», σημειώνει ο Γιώργος Καλαμαράς, γραμματέας του ΕΚ Πειραιά.

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά ο Μάρκος Μπεκρής δηλώνει ότι η απεργία μεταφέρει «μήνυμα από όλα τα λιμάνια τα οποία συμμετέχουν, τον Πειραιά, τα λιμάνια της Ιταλίας, της Τουρκίας, του Μαρόκου, της Χώρας των Βάσκων, της Μασσαλίας στη Γαλλία, στο Αμβούργο και στη Βρέμη στη Γερμανία, ότι τα λιμάνια δεν έχουν καμία θέση στους πολεμικούς σχεδιασμούς».

«Είμαστε εδώ γιατί λερώνουμε τα χέρια μας από τον κόπο μας και μόνο», ξεκαθαρίζει και αναδεικνύει ότι στο λιμάνι όπου δραστηριοποιείται το κινεζικό μονοπώλιο της COSCO μεταφέρεται πολεμικός και στρατιωτικός εξοπλισμός, «έχουν ανοίξει νταλαβέρια να μεταφέρονται όπλα και να γίνεται το λιμάνι χώρος υποδοχής για ΝΑΤΟικά πολεμικά πλοία. Εμείς, ο λαός του Πειραιά, οι εργαζόμενοι, το εργατικό - λαϊκό κίνημα, διατρανώνουμε για άλλη μια φορά ότι αυτοί είναι ανεπιθύμητοι. Να πάνε στα τσακίδια και στον αγύριστο!», τονίζει.


Μεγάλη η απεργιακή διαδήλωση στους δρόμους του Πειραιά
Μεγάλη η απεργιακή διαδήλωση στους δρόμους του Πειραιά

Eurokinissi

    
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
