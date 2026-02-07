Την Παρασκευή διαδηλώνουν στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ

Από τις απεργιακές συγκεντρώσεις του Πειραιά και της Ελευσίνας οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους έδωσαν το νέο ραντεβού της αγωνιστικής κλιμάκωσης.

Συγκεκριμένα, οργανώνεται συλλαλητήριο την Παρασκευή 13 Φλεβάρη στη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα, τη μέρα που η κυβέρνηση σκοπεύει να ψηφίσει την επαίσχυντη συμφωνία για τις ΣΣΕ την οποία υπέγραψε με τον ελεγχόμενο εργατοπατέρα Παναγόπουλο (βλ. σελ. 16). Το ίδιο απόγευμα, άλλωστε, τα Σωματεία θα ανταμώσουν με τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους που θα διαδηλώσουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους (βλ. σελ. 15).

Επίσης, από τις συγκεντρώσεις μεταφέρθηκε το κάλεσμα για τη μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 12 μ. στο Σύνταγμα, μέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.

Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.