Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Την Παρασκευή διαδηλώνουν στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ

Από τις απεργιακές συγκεντρώσεις του Πειραιά και της Ελευσίνας οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους έδωσαν το νέο ραντεβού της αγωνιστικής κλιμάκωσης.

Συγκεκριμένα, οργανώνεται συλλαλητήριο την Παρασκευή 13 Φλεβάρη στη 1 μ.μ. στο Σύνταγμα, τη μέρα που η κυβέρνηση σκοπεύει να ψηφίσει την επαίσχυντη συμφωνία για τις ΣΣΕ την οποία υπέγραψε με τον ελεγχόμενο εργατοπατέρα Παναγόπουλο (βλ. σελ. 16). Το ίδιο απόγευμα, άλλωστε, τα Σωματεία θα ανταμώσουν με τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους που θα διαδηλώσουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους (βλ. σελ. 15).

Επίσης, από τις συγκεντρώσεις μεταφέρθηκε το κάλεσμα για τη μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 12 μ. στο Σύνταγμα, μέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.

Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις για πραγματικό, ζωντανό συνέδριο εργατών
 Για την Υγεία του λαού ξανά στον δρόμο οι νησιώτες!
Από όλη την Ελλάδα κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα!
«Εργα και ημέρες» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και ο ελεγχόμενος εργατοπατέρας Παναγόπουλος
«Ναι, θα αφήσουμε επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο, γιατί μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη»
Ωρα αναμέτρησης με την εγκληματική πολιτική του κέρδους
Ελευσίνα: Αγώνας για ζωή κόντρα σε χώρους δουλειάς - σφαγεία και κόμβους πολέμου
Ο Πειραιάς δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου, δεν θα αξιοποιείται η δουλειά μας για το μακέλεμα των λαών!
«Δεν θα δουλέψουμε για τους πολέμους των εκμεταλλευτών!»
«Κάβος δεν έλυσε», νέκρωσαν εργοτάξια και χώροι δουλειάς
 Δυναμικές παρεμβάσεις στην ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ για τον σοβαρό τραυματισμό εργάτη
Οπου οι εργαζόμενοι ξεμπέρδεψαν με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό είχαν νίκες
Εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός προσπαθούν να βάλουν το κίνημα στον πάγο
Οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις έφεραν το κύριο βάρος των αγώνων
Ισχυρή ΔΑΣ για να παίξει το ΕΚΑ ρόλο σε όλες τις λαϊκές διεκδικήσεις
 Δεν πέρασε η προσπάθεια της πλειοψηφίας για ηλεκτρονικό Συνέδριο!
Πανσαμιακά συλλαλητήρια την Τετάρτη 11 Φλεβάρη
 Βιβλιοπαρουσίαση στις 14 Φλεβάρη
 Σύσκεψη σωματείων και φορέων για την Υγεία
 Κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρήσεων
 Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο, ζητά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
 Καμία θυσία για τα κέρδη - Καμία εμπλοκή στον πόλεμο!
 Από τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους
Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ