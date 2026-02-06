«ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ»

Σήμερα η Διεθνής Μέρα Δράσης σε 20 λιμάνια

Η απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο εξελίσσεται ταυτόχρονα με τη, που έχει προμετωπίδα το σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες δράσεις ξεδιπλώνονται από λιμενεργάτες σε 20 λιμάνια της Ιταλίας: Παλέρμο, Σαλέρνο, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Λιβόρνο, Τεργέστη, Ραβένα, Ανκόνα, Μπάρι, Κροτόνε, της Ελλάδας: Πειραιάς και Ελευσίνα, της Χώρας των Βάσκων: Μπιλμπάο και Πασάια, της Τουρκίας: Αττάλεια και Μυρσίνη, της Γαλλίας: Μασσαλία και του Μαρόκου: Ταγγέρη, Καζαμπλάνκα και Σάφι.

Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην ελπιδοφόρα και κοινή δράση των εργατών, που προετοιμάζεται εδώ και καιρό, ενώ ήδη από τις 26 Σεπτέμβρη συνδικάτα λιμενεργατών υπέγραψαν στη Γένοβα τη σχετική διακήρυξη. Στο κάλεσμά τους ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η απαίτηση να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως και η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ («ReArm Europe»).