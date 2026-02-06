Παρασκευή 6 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ»
Σήμερα η Διεθνής Μέρα Δράσης σε 20 λιμάνια

Η απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο εξελίσσεται ταυτόχρονα με τη Διεθνή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών σε Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία, Γαλλία και Μαρόκο, που έχει προμετωπίδα το σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες δράσεις ξεδιπλώνονται από λιμενεργάτες σε 20 λιμάνια της Ιταλίας: Παλέρμο, Σαλέρνο, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Λιβόρνο, Τεργέστη, Ραβένα, Ανκόνα, Μπάρι, Κροτόνε, της Ελλάδας: Πειραιάς και Ελευσίνα, της Χώρας των Βάσκων: Μπιλμπάο και Πασάια, της Τουρκίας: Αττάλεια και Μυρσίνη, της Γαλλίας: Μασσαλία και του Μαρόκου: Ταγγέρη, Καζαμπλάνκα και Σάφι.

Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην ελπιδοφόρα και κοινή δράση των εργατών, που προετοιμάζεται εδώ και καιρό, ενώ ήδη από τις 26 Σεπτέμβρη συνδικάτα λιμενεργατών υπέγραψαν στη Γένοβα τη σχετική διακήρυξη. Στο κάλεσμά τους ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η απαίτηση να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως και η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ («ReArm Europe»).

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε απεργιακό κλοιό σήμερα: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!
Συνεδρίαση - παρωδία χθες στη Βουλή, αλληλοσυγχαίρονται για το έκτρωμα οι «κοινωνικοί εταίροι»
Ελεγχόμενος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ ο πρόεδρος Γ. Παναγόπουλος!
«Μια γροθιά» τα σωματεία ενάντια στις άθλιες μεθοδεύσεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για ηλεκτρονικές διαδικασίες
Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας
 Στο «Αττικό» Νοσοκομείο, των ράντζων και του φτωχόκοσμου, δεν έχουν θέση τα κοράκια
Απαράδεκτος ο αποκλεισμός από τη διαδικασία ακρόασης φορέων
 Νέα «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς με σακατεμένους στο μεροκάματο
 Νέα παρέμβαση στον χώρο όπου η εργοδοσία κρατά σε άθλιες συνθήκες μετανάστες εργάτες
 Την Τετάρτη τα συλλαλητήρια για την Υγεία σε Σάμο και Ικαρία
 Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά
 Αναδεικνύεται το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας
 Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι να χαίρονται τον εταίρο τους Παναγόπουλο και την ηγεσία της ΓΣΕΕ
 Την Κυριακή 8 Φλεβάρη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης
Η ΔΑΣ ήταν παρούσα σε όλα τα μέτωπα
 Εφιάλτης χθες με διαρροή προπανίου και στη φαρμακοβιομηχανία «Demo»!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ