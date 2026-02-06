Νέα «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς με σακατεμένους στο μεροκάματο

Δεν πάει άλλο! Ακόμη ένας εργάτης σακατεύτηκε παλεύοντας για το μεροκάματο. Αυτήν τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ του ομίλου Στασινόπουλου στα Οινόφυτα, όπου χτες το πρωί σημειώθηκε νέο εργατικό «ατύχημα» με σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ο εργαζόμενος, ηλικίας μόλις 22 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα, όταν και εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα παραγωγής. Ο απεγκλωβισμός του έγινε από συναδέλφους του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το ένα του πόδι, ενώ με πολύωρες επεμβάσεις έσωσαν το άλλο.

Ο σοβαρός τραυματισμός του εργαζόμενου στην ΕΛΒΑΛ έρχεται λίγες ώρες μετά τη φωτιά που ξέσπασε εντός του χώρου του εργοστασίου της ΣΥΜΕΤΑΛ, του ίδιου ομίλου. Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι στις εγκαταστάσεις της «Σωληνουργίας Κορίνθου», επίσης του ομίλου Στασινόπουλου, στη Θίσβη Βοιωτίας, από τύχη, εργαζόμενοι εντόπισαν χτες διαρροή άοσμου αερίου που χρησιμοποιείται για εργασίες συγκόλλησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε άμεση διακοπή εργασιών, απομάκρυνση των εργαζομένων και εργασίες για αποκατάσταση της βλάβης, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε πρόκληση σοβαρού ατυχήματος, καθώς παραμένει άγνωστο για πόσο καιρό υπήρχε η διαρροή.

Πρόκειται για έναν όμιλο «βαριάς» βιομηχανίας, που κυριαρχούν η εντατικοποίηση της εργασίας, η εχθρική στάση της εργοδοσίας απέναντι στη συλλογική οργάνωση των εργαζομένων, η απαγόρευση εισόδου των συνδικάτων στις εγκαταστάσεις της.

Την άρνηση της εργοδοσίας να εισέλθει στον χώρο του εργοστασίου και στο σημείο που σημειώθηκε ο τραυματισμός του εργαζόμενου, αντιμετώπισε μάλιστα το κλιμάκιο του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας, που πραγματοποίησε παρέμβαση αμέσως μετά το νέο εργατικό «ατύχημα».

«Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι τα κέρδη τους μπαίνουν πάνω απ' τη ζωή και την ασφάλειά μας. Σε αυτό το εργοστάσιο γνωρίζουμε όλοι ότι οι εργάτες δουλεύουν τις μηχανές με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να μην σταματήσει η παραγωγή, γιατί έτσι επιβάλλει το αφεντικό, πρακτική που αυξάνει τους κινδύνους ατυχημάτων», σημειώνει το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του, το οποίο εκτός από την παρέμβαση στην ΕΛΒΑΛ, έκανε παρεμβάσεις στην Αστυνομία, στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ επισκέφτηκε και την οικογένεια του τραυματία εργαζόμενου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το Συνδικάτο Μετάλλου, στην ανακοίνωσή του, επισημαίνει το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και συμβάλλει στην ασυδοσία των εργοδοτών, αλλά και ζητήματα όπως η μη άμεση παρέμβαση σε περίπτωση μη θανατηφόρου ατυχήματος, η δυνατότητα δήλωσής του εντός 24ωρου και η διασφάλιση της μη αλλοίωσης του χώρου που συνέβη το ατύχημα.

Αφήνει επίσης αιχμές για τη στάση της Επιθεώρησης Εργασίας Εύβοιας κατά την παρέμβασή του και άρνηση συνεργασίας, γι' αυτό και απαιτεί να διαλευκανθούν οι συνθήκες του «ατυχήματος» και να αναλάβει η εργοδοσία τις ευθύνες της.

«Αφού ο Στασινόπουλος βγάζει εμπορεύματα αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ από κάθε εργάτη (όπως είπε ο ίδιος), να δώσει τώρα μεροκάματα της προκοπής. Αυτός κολυμπάει στο χρήμα και οι εργάτες δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει - στην κυριολεξία - μετά από 12 ώρες στο εργοστάσιό του και πάνω απ' τις μηχανές», σημειώνει το Συνδικάτο Μετάλλου Βοιωτίας και καταλήγοντας τονίζει:

«Ολοι ενωμένοι στο συνδικάτο, για να αντιμετωπίσουμε τις ορέξεις των αφεντικών σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και έντασης της εκμετάλλευσης. Σπάμε τον φόβο, εμπιστευόμαστε το συνδικάτο, κανένας μόνος του».

Σοβαρός τραυματισμός σε συσκευαστήριο στη Βάρδα Ηλείας

Σε ένα ακόμα «ατύχημα», 59χρονη εργάτρια σε συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων στη Βάρδα Ηλείας τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες μηχάνημα που πήρε μπροστά ενώ εργαζόταν, «άρπαξε» το ένα της χέρι, με αποτέλεσμα να κόψει τένοντες και να υποστεί κάταγμα στον πήχη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, με την εργαζόμενη να μεταφέρεται στο ΠΓΝΠ του Ρίο στην Πάτρα, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται.