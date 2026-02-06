ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση - παρωδία χθες στη Βουλή, αλληλοσυγχαίρονται για το έκτρωμα οι «κοινωνικοί εταίροι»

Eurokinissi

Σε φιάσκο εξελίχθηκε η χθεσινή δεύτερη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής όπου υποτίθεται ότι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς θα κατέθεταν την άποψή τους για το νομοσχέδιο που αποτελεί ευθεία βολή στις ΣΣΕ και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αντί γι' αυτό, μαζεύτηκαν οι «εθνικοί κοινωνικοί εταίροι», δηλαδή η κυβέρνηση με τα ...άλτερ έγκο της, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ Παναγόπουλο, μαζί με 6 - 7 εργοδοτικές οργανώσεις, υμνολόγησαν την «κοινωνική συμφωνία» που υπέγραψαν και έδωσαν συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - που χθες έγινε γνωστό ότι ελέγχεται για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ (βλ. δίπλα σελίδα) - με τις εργοδοτικές οργανώσεις διεξήγαγαν «διάλογο για οκτώ μήνες, υπό άκρα μυστικότητα». Αυτό, όπως εξηγήθηκε, «οδήγησε στην υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας» και αυτή με τη σειρά της στο νομοσχέδιο που «είναι προϊόν από κοινού σύνταξης και διαβούλευσης των εθνικών κοινωνικών εταίρων». Τελικά αυτό που έφεραν είναι η μονιμοποίηση της παρέμβασης του κράτους για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και η σύσταση μιας νέας «τρόικας» που θα αποτελείται από την κυβέρνηση, τη ΓΣΕΕ και την εργοδοσία για να βάζει «κόφτες» στις ΣΣΕ και να εξασφαλίζει «εργασιακή ειρήνη» και σταθερότητα για τους ομίλους. Το νομοσχέδιο, άλλωστε, εκτός από τη «νεκρανάσταση» της εκφυλισμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ, που την κάνει τοποτηρητή των κλαδικών διαπραγματεύσεων, φέρνει και νέες εξαιρέσεις επιχειρήσεων από τις όποιες ΣΣΕ υπογραφούν. Συγκεκριμένα, μετά τη δυνατότητα να εξαιρούνται επιχειρήσεις με «οικονομικά προβλήματα», τώρα μπαίνουν και «κόφτες» εφόσον εκτιμάται ότι μια κλαδική ΣΣΕ θα έχει «επίπτωση στον πληθωρισμό και στις τιμές των προϊόντων»!

Αυτήν την αθλιότητα διαβουλευόταν πίσω από τις πλάτες των σωματείων ο κεντρικός συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της εκφυλισμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ, την ίδια περίοδο που όπως φαίνεται εξελίσσονταν και οι έρευνες για την υπεξαίρεση. Ταυτόχρονα υπονόμευε και κάθε εργατικό αγώνα, όπως για τη 13ωρη εργασία, αρνούμενος απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις.

Να σημειωθεί επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα συνδικάτο σε όλη τη χώρα που να ήταν ενήμερο για όσα αυτός ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ «διαπραγματευόταν» με την κυβέρνηση.

Επιπλέον, η ίδια η διοίκηση της ΓΣΕΕ ενημερώθηκε από τον Παναγόπουλο για το νομοσχέδιο, αφού πρώτα είχαν πέσει οι «τζίφρες» σε σχετική φιέστα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη. Στο τέλος βέβαια την επικύρωσαν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ήταν οι μόνοι που στη συνεδρίαση της ΓΣΕΕ κατήγγειλαν αυτό το αίσχος.

Το χθεσινό φιάσκο στη Βουλή ήταν το αποκορύφωμα, με την κυβερνητική πλειοψηφία να αποκλείει μεταξύ άλλων τις προτάσεις του ΚΚΕ να προσκληθούν οι κατεξοχήν αρμόδιοι φορείς που παλεύουν για ΣΣΕ, όπως είναι η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών. Ετσι, σε συνέχεια των μεθοδεύσεων, διαμορφώθηκε ένα βολικό πάνελ όπου «Γιάννης κέρναγε - Γιάννης έπινε» και όλοι μαζί αλληλοσυγχαίρονταν.

Τη συνεδρίαση - φιάσκο κατήγγειλε εξαρχής το ΚΚΕ και αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Με την έναρξή της πήρε τον λόγο ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης, επισημαίνοντας ότι με υπόδειξη της υπουργού απορρίφθηκε η συμμετοχή τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων: Της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, που υπέγραψε κλαδική ΣΣΕ και το υπουργείο αρνείται να την καταστήσει υποχρεωτική γιατί οι όροι της δεν είναι αρεστοί, της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, που παλεύει για την υπογραφή ΣΣΕ και για την εφαρμογή μέτρων Υγείας και Ασφάλειας και Υγείας, και του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Υπό αυτές τις συνθήκες «δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση - φιάσκο», ανέφερε, και σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «είστε βαθειά νυχτωμένοι αν νομίζετε ότι θα βάλετε φρένο στους αγώνες των εργαζομένων. Εμείς αποχωρούμε».

Υποκρισία από το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα

Υποκριτική ήταν η στάση των άλλων κομμάτων, με το ΠΑΣΟΚ να παριστάνει ότι «διαχωρίζεται», την ίδια στιγμή που οι συνδικαλιστές του τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και σε εργοδοτικές ενώσεις (π.χ. ΓΣΕΒΕΕ) υπερθεμάτιζαν του νομοσχεδίου, ευχαριστώντας την κυβέρνηση, ενώ δήλωση αποχώρησης έκαναν οι εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γ. Καββαθάς ανέφερε πως «αισθάνθηκα πολύ δύσκολα λόγω των τοποθετήσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης», μεταξύ αυτών και του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, άλλωστε, μετέφερε στη συνεδρίαση ότι οι παρατάξεις που πρόσκειται στη ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ και στον «όλο ΣΥΡΙΖΑ» στην ολομέλεια της διοίκησης της ΓΣΕΕ ψήφισαν ομόφωνα την «κοινωνική συμφωνία» άρθρο προς άρθρο, «εκτός από το ΠΑΜΕ, που αποχώρησε».

Επίσης, χρειάζεται να θυμίσουμε ότι «κοινός τόπος» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν όχι το ίδιο το περιεχόμενό του, που το χαρακτήρισαν ουσιαστικά «ατελές», αλλά το ότι η κυβέρνηση επιτέλους ευθυγραμμίζεται με την ΕΕ!

Περαιτέρω, ο Παναγόπουλος υπεραμύνθηκε της «κοινωνικής συμφωνίας», όπως φυσικά και όλοι οι επόμενοι φορείς εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων.

Οι βιομήχανοι παρήγγειλαν, ΓΣΕΕ και υπουργείο νομοθέτησαν

Κατά τ' άλλα τον τόνο έδωσαν οι ομιλίες των εκπροσώπων των βιομηχάνων, που ανέδειξαν και την πραγματική στόχευση του νομοσχεδίου για τη διασφάλιση της «σταθερότητας» των κερδών, μέσα από τον «κόφτη» που μπαίνει στις διεκδικήσεις, αφού η αμαρτωλή ηγεσία της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει ρόλο «πορτιέρη» στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Οπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπ. Θεοδωρόπουλος, «η βιομηχανία χρειάζεται σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον», οπότε «σταθερό και προβλέψιμο πρέπει να είναι και το εργασιακό περιβάλλον». Γι' αυτό και ανέδειξε ότι η συμφωνία Κεραμέως - Παναγόπουλου «θα βοηθήσει στην καλύτερη πρόβλεψη και κατά συνέπεια στην ανταγωνιστικότητα».

Το τι Συλλογικές Συμβάσεις θέλουν να έχουν μπροστά τους να υπογράφουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, μέσα και από αυτό το νομοσχέδιο, αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο συγκεκριμένος διαφήμισε τις ΣΣΕ που υπογράφει η Ομοσπονδία του κλάδου (πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ) και οι οποίες προβλέπουν όλες τις αρρωστημένες επιδιώξεις της εργοδοσίας για το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου και τους μισθούς - ψίχουλα.

«Βασιλικότερος του βασιλέως» εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Εμπορίου, Στ. Καφούνης, αφού την ίδια στιγμή που χιλιάδες μικρέμποροι αυτοαπασχολούμενοι πνίγονται από τα χρέη και το τσάκισμα του εισοδήματος, υπερθεμάτισε του νομοσχεδίου στηρίζοντας ό,τι και οι βιομήχανοι: Την καθήλωση των μισθών. «Οι αυξήσεις οφείλουν να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, στην παραγωγικότητα και στις δυνατότητες της οικονομίας», είπε, ενώ απαίτησε «να απέχουμε από ανεδαφικές διεκδικήσεις, που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη».