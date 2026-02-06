ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Νέα αγωνιστική παρέμβαση στον χώρο όπου η εργοδοσία κρατά σε άθλιες συνθήκες δεκάδες μετανάστες εργάτες από την Κίνα πραγματοποίησε χθες το Συνδικάτο Οικοδόμων Κέρκυρας, σπάζοντας στην πράξη την απομόνωση και το κλίμα τρομοκρατίας.

Κλιμακώνοντας τη δράση του, το Συνδικάτο διένειμε στους συναδέλφους ανακοίνωση μεταφρασμένη στα αγγλικά και τα κινεζικά, καλώντας τους να γραφτούν στο σωματείο και να παλέψουν από κοινού με τους Ελληνες εργάτες. Μέσα από τη ζωντανή επαφή, οι συνδικαλιστές έδωσαν το στίγμα της ταξικής ενότητας, τονίζοντας ότι η μόνη ασπίδα απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία είναι η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνδικάτο είχε πρόσφατα αποκαλύψει τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, οι οποίοι ζουν στοιβαγμένοι σε ακατάλληλα κτίρια, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, ενώ ξεκαθαρίζει και με τη νέα παρέμβαση ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλο αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο.

Στην ανακοίνωσή τους, οι οικοδόμοι ενημέρωσαν τους συναδέλφους για τις κατακτήσεις του κλάδου, όπως το κατώτερο μεροκάματο των 40 ευρώ για 7ωρη/5ήμερη εργασία, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα δικαιώματα αφορούν κάθε εργάτη ανεξαρτήτως εθνικότητας. Παράλληλα, το Συνδικάτο έχει ήδη προβεί σε επίσημα διαβήματα προς την Επιθεώρηση Εργασίας και το Υγειονομικό, απαιτώντας άμεσους ελέγχους για τις συνθήκες διαβίωσης και την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και της Συλλογικής Σύμβασης.

Το μήνυμα του συνδικάτου σαφές: «Ελληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι», η εκμετάλλευση του ενός αποτελεί χτύπημα για τα δικαιώματα όλων και η απάντηση θα δοθεί στον δρόμο του αγώνα, ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει τις ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη του κεφαλαίου.