Παρασκευή 6 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νέα παρέμβαση στον χώρο όπου η εργοδοσία κρατά σε άθλιες συνθήκες μετανάστες εργάτες

Νέα αγωνιστική παρέμβαση στον χώρο όπου η εργοδοσία κρατά σε άθλιες συνθήκες δεκάδες μετανάστες εργάτες από την Κίνα πραγματοποίησε χθες το Συνδικάτο Οικοδόμων Κέρκυρας, σπάζοντας στην πράξη την απομόνωση και το κλίμα τρομοκρατίας.

Κλιμακώνοντας τη δράση του, το Συνδικάτο διένειμε στους συναδέλφους ανακοίνωση μεταφρασμένη στα αγγλικά και τα κινεζικά, καλώντας τους να γραφτούν στο σωματείο και να παλέψουν από κοινού με τους Ελληνες εργάτες. Μέσα από τη ζωντανή επαφή, οι συνδικαλιστές έδωσαν το στίγμα της ταξικής ενότητας, τονίζοντας ότι η μόνη ασπίδα απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία είναι η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνδικάτο είχε πρόσφατα αποκαλύψει τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, οι οποίοι ζουν στοιβαγμένοι σε ακατάλληλα κτίρια, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, ενώ ξεκαθαρίζει και με τη νέα παρέμβαση ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλο αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο.

Στην ανακοίνωσή τους, οι οικοδόμοι ενημέρωσαν τους συναδέλφους για τις κατακτήσεις του κλάδου, όπως το κατώτερο μεροκάματο των 40 ευρώ για 7ωρη/5ήμερη εργασία, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα δικαιώματα αφορούν κάθε εργάτη ανεξαρτήτως εθνικότητας. Παράλληλα, το Συνδικάτο έχει ήδη προβεί σε επίσημα διαβήματα προς την Επιθεώρηση Εργασίας και το Υγειονομικό, απαιτώντας άμεσους ελέγχους για τις συνθήκες διαβίωσης και την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και της Συλλογικής Σύμβασης.

Το μήνυμα του συνδικάτου σαφές: «Ελληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι», η εκμετάλλευση του ενός αποτελεί χτύπημα για τα δικαιώματα όλων και η απάντηση θα δοθεί στον δρόμο του αγώνα, ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει τις ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη του κεφαλαίου.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε απεργιακό κλοιό σήμερα: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!
Συνεδρίαση - παρωδία χθες στη Βουλή, αλληλοσυγχαίρονται για το έκτρωμα οι «κοινωνικοί εταίροι»
Ελεγχόμενος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ ο πρόεδρος Γ. Παναγόπουλος!
«Μια γροθιά» τα σωματεία ενάντια στις άθλιες μεθοδεύσεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για ηλεκτρονικές διαδικασίες
Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας
 Στο «Αττικό» Νοσοκομείο, των ράντζων και του φτωχόκοσμου, δεν έχουν θέση τα κοράκια
Απαράδεκτος ο αποκλεισμός από τη διαδικασία ακρόασης φορέων
 Νέα «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς με σακατεμένους στο μεροκάματο
Σήμερα η Διεθνής Μέρα Δράσης σε 20 λιμάνια
 Την Τετάρτη τα συλλαλητήρια για την Υγεία σε Σάμο και Ικαρία
 Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά
 Αναδεικνύεται το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας
 Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι να χαίρονται τον εταίρο τους Παναγόπουλο και την ηγεσία της ΓΣΕΕ
 Την Κυριακή 8 Φλεβάρη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης
Η ΔΑΣ ήταν παρούσα σε όλα τα μέτωπα
 Εφιάλτης χθες με διαρροή προπανίου και στη φαρμακοβιομηχανία «Demo»!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ