Εφιάλτης χθες με διαρροή προπανίου και στη φαρμακοβιομηχανία «Demo»!

Ούτε δυο βδομάδες δεν έχουν περάσει από το μακελειό της «Βιολάντα» και, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, δεν ιδρώνει το «αυτί» κράτους και εργοδοσίας, με τα εγκλήματα να επαναλαμβάνονται, σε συνθήκες μάλιστα ...καρμπόν, ενώ από τύχη φαίνεται ότι αποφεύγονται τα χειρότερα.

Χαρακτηριστικά είναι όσα συνέβησαν χθες στη φαρμακοβιομηχανία «Demo», στο Κρυονέρι Αττικής, όπου οι εργαζόμενοι λαχτάρισαν λόγω διαρροής προπανίου!

Αμεση ήταν η παρέμβαση από το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής και η κλαδική Ομοσπονδία Φαρμάκου, απαιτώντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων, που εκείνη την ώρα ήταν περίπου 700 στον χώρο.

Για τη διαρροή παρενέβη το επιχειρησιακό σωματείο της «Demο» και, αφού δεν εμφανιζόταν κανένας από την εργοδοσία, ενημέρωσαν αστυνομία και Πυροσβεστική, απαιτώντας να εκκενωθεί το σύνολο του εργοστασίου. Επίσης έγινε παρέμβαση στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Παλλήνης.

Τελικά, η διαρροή αντιμετωπίστηκε αποκλειστικά από τους εργαζόμενους. Αυτοί είναι που «χτύπησαν» τον συναγερμό και εκκένωσαν το συγκεκριμένο τμήμα, όταν αντιλήφθηκαν ότι μυρίζει προπάνιο. Επίσης, χειροκίνητα έκλεισαν οι βάνες για τη διακοπή της διαρροής. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10 το πρωί, με την Πυροσβεστική να φτάνει τρεισήμισι ώρες αργότερα, οπότε και κατέγραψε «μηδενικές ενδείξεις», αλλά συνέστησε πριν ξεκινήσει η παραγωγή να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η αιτία της διαρροής.

Να σημειωθεί ότι κατ' επανάληψη το επιχειρησιακό Σωματείο της «Demo», με μια σειρά παρεμβάσεις, έχει αναδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων υγείας και ασφάλειας. Μόλις στις 26 Γενάρη είχε καταγγείλει ότι στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας στον Αγιο Στέφανο 7 εργαζόμενοι από το τμήμα καθαριότητας αναγκάστηκαν να εκτεθούν σε σποροκτόνο οξειδωτική ουσία (βλαβερή χημική ουσία) «χωρίς να τους παρασχεθούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας, χωρίς να ενημερωθούν για την τοξικότητά της και χωρίς εκπαίδευση για τη σωστή χρήση της».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το Σωματείο της «Demo», το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής και η Ομοσπονδία Φαρμάκου καταγγέλλουν ότι «για άλλη μια φορά η εργοδοσία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, σε συνέχεια των εκδικητικών απολύσεων πρωτοπόρων συνάδελφων στις οποίες προέβη το προηγούμενο διάστημα», καθώς «τώρα απαντά με απάθεια απέναντι στις επανειλημμένες προσπάθειες των συνδικαλιστών να επικοινωνήσουν και να παρέμβουν για το ζήτημα που προέκυψε».

Απαιτούν από την εταιρεία να απαντήσει: «Γιατί δεν εκκένωσε όλα τα κτίρια άμεσα και δεν ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές, αλλά αυτές ειδοποιήθηκαν από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις; Τι μέτρα έχει πάρει για την αποκατάσταση της διαρροής και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εργαζομένων;». Επίσης απαιτούν «να ορίσει αύριο (σ.σ. σήμερα) κιόλας συνάντηση με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και του ταξικού επιχειρησιακού Σωματείου, επιτρέποντας την περιοδεία αυτών στις εγκαταστάσεις της στις 12.00».

«Θέλουν να επικρατήσει σιωπητήριο! Θέλουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ατέλειωτες ώρες, σε συνθήκες εντατικοποίησης. Αυτό τους ενοχλεί, η δράση του επιχειρησιακού Σωματείου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Πρόκειται για μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία με τεράστια κερδοφορία, που απασχολεί 1.700 εργαζόμενους, αξιοποιεί κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και στήνει καινούργιο εργοστάσιο παραγωγής πρώτων υλών στην Τρίπολη. Βασική προϋπόθεση για την πορεία της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν το τσάκισμα των εργαζομένων, με υπερωρίες, εντατικοποίηση και χαμηλούς μισθούς!».

Σε αυτές τις συνθήκες, τα Σωματεία καλούν τους εργαζόμενους να βγουν στο προσκήνιο και να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει, να οργανωθούν στο επιχειρησιακό τους Σωματείο!