Στο «Αττικό» Νοσοκομείο, των ράντζων και του φτωχόκοσμου, δεν έχουν θέση τα κοράκια

Η «doValue», η εταιρεία που πρωτοστατεί στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών, πετώντας στον δρόμο ακόμα και οικογένειες με αναπήρους, εμφανίζεται ως ...«ευαίσθητος χορηγός» καρκινοπαθών! Και στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάζει «pampering room» στην Ογκολογική Μονάδα του «Αττικού» Νοσοκομείου (!), όπου οι ασθενείς θα έχουν «πρόσβαση σε υπηρεσίες Lifestyle Medicine» (συνεδρίες με ψυχολόγο, εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική, παρακολούθηση ύπνου κ.λπ.).

Το θέμα αναδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας την εταιρεία, η οποία «στερεί τον ύπνο σε χιλιάδες ανθρώπους, σπρώχνει οικογένειες στην απόγνωση και ανθρώπους σε αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης». Το Σωματείο θυμίζει ότι «μόλις το περασμένο καλοκαίρι, στη Γλυφάδα, η ίδια εταιρεία επιχείρησε να ξεσπιτώσει τετραμελή οικογένεια με καρκινοπαθή μέλος (μάλιστα παιδί). Επιχείρησε να ξεσπιτώσει την Διονυσία, πρωταθλήτρια ΑμεΑ από την Ελευσίνα. Επιχείρησε βίαια να ξεσπιτώσει ηλικιωμένους στην Πετρούπολη. Δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμών σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματική κοινωνική της "προσφορά"».

Και αναδεικνύει ότι τέτοια κοράκια δεν θα έκαναν τους ευαίσθητους αν δεν τους έδιναν αέρα στα πανιά οι επιλογές όλων των αστικών κυβερνήσεων, την ώρα που όλες μαζί ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσαν «κόκκινα» δάνεια σε funds και servicers, θωράκισαν νομικά τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις, ξήλωσαν κάθε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Την ίδια στιγμή, σημειώνει, «οι ίδιες κυβερνήσεις υποχρηματοδοτούν το σύστημα Υγείας, αφήνουν τα νοσοκομεία με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές και ανοίγουν διάπλατα την πόρτα σε χορηγούς και επιχειρηματικά συμφέροντα, για να καλύψουν - επικοινωνιακά - τα κενά που οι ίδιες δημιουργούν». Και καταλήγει το Σωματείο:

«Η Υγεία δεν είναι βιτρίνα για ξέπλυμα κοινωνικής ευθύνης. Τα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορεί να γίνονται χώροι προβολής εταιρειών που διαλύουν ζωές. Η ουσιαστική στήριξη των ογκολογικών ασθενών περνά μέσα από αποκλειστικά, δημόσιο, καθολικά χρηματοδοτούμενο σύστημα Υγείας».