33ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

«Μια γροθιά» τα σωματεία ενάντια στις άθλιες μεθοδεύσεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για ηλεκτρονικές διαδικασίες

Συναγερμός έχει σημάνει στα εργατικά σωματεία της Αθήνας, με δεκάδες απ' αυτά, επιχειρησιακά και κλαδικά, να αντιδρούν σαν μια γροθιά απέναντι στις αθλιότητες της πλειοψηφίας της απερχόμενης διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, μπροστά στο 33ο Συνέδριο που ξεκινά αύριο Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστές των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς αποφάσισαν να κάνουν ηλεκτρονικό συνέδριο, σε μία ακόμα προσπάθεια να απονευρώσουν τις μαζικές και δημοκρατικές διαδικασίες, να αποφύγουν τη ζωντανή και συλλογική συζήτηση, την ουσιαστική διαπάλη για τη γραμμή του συνδικαλιστικού κινήματος.

Την ώρα δηλαδή που ο πρόεδρος της απαξιωμένης ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος από τη μία υπογράφει με την υπουργό Εργασίας το νομοσχέδιο - ταφόπλακα για τις ΣΣΕ και από την άλλη ελέγχεται για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σαπίλα των εργατοπατέρων, οι εργοδοτικές - κυβερνητικές παρατάξεις που ακολουθούν την ίδια γραμμή αναλαμβάνουν «ρόλο» σε έναν ακόμα γύρο υπονόμευσης της συνδικαλιστικής δράσης και διεκδίκησης.

Τις προσπάθειες αυτές, που είναι απευθείας υλοποίηση των αντεργατικών νόμων χτυπήματος της συνδικαλιστικής δράσης που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ από το 2019 (π.χ. του νόμου Χατζηδάκη), αποκάλυψαν και κατήγγειλαν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, καλώντας τους αντιπροσώπους των σωματείων να βρεθούν από αύριο το πρωί κανονικά στις θέσεις τους, να κάνουν οι εργαζόμενοι υπόθεσή τους τη διεξαγωγή πραγματικού εργατικού συνεδρίου.

Τα συνδικάτα δεν είναι ψηφιακές πλατφόρμες!

Στο κάλεσμα της ΔΑΣ ανταποκρίνονται διαρκώς και νέα σωματεία με σχετικές ανακοινώσεις τους.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας καλεί «όλους τους αντιπροσώπους να πάρουν μαζικά μέρος στο 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ, ώστε να πραγματοποιηθεί με συλλογικές και καταστατικά κατοχυρωμένες διαδικασίες». Επισημαίνει ακόμα ότι «τα συνδικάτα δεν είναι μηχανισμοί επικύρωσης αντεργατικών επιλογών. Δεν είναι ψηφιακές πλατφόρμες και διαδικασίες - εξπρές. Είναι όργανα πάλης της εργατικής τάξης, χώροι συλλογικής συζήτησης, οργάνωσης και αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί το Εργατικό Κέντρο Αθήνας σε μηχανισμό αποκομμένο από τα σωματεία και τους εργαζόμενους. Το Συνέδριο του ΕΚΑ πρέπει να γίνει με φυσική παρουσία, με μαζική συμμετοχή, με ουσιαστική αντιπαράθεση και με αποφάσεις που θα υπηρετούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης».

«Ούτε σκέψη για ηλεκτρονικό συνέδριο - παρωδία», υπογραμμίζει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας. «Προσπαθούν να υλοποιήσουν και στο δευτεροβάθμιο όργανο αυτά που κάνουν οι δυνάμεις τους και στα πρωτοβάθμια σωματεία. Να παραλύσουν δηλαδή τη λειτουργία και τη δράση των συνδικάτων. Να μετατρέψουν τα συνδικάτα σε λίστες followers και η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε likes και καρδούλες», τονίζει για τη στάση των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, και επισημαίνει: «Δεν θέλουν τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο, γιατί δεν θέλουν να καταδικαστεί η αντεργατική πολιτική που υπερασπίζονται, να φανεί στα μάτια των συνέδρων ο κατήφορος στον οποίο έχουν οδηγήσει το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας!».

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών τονίζει ότι «πρόκειται για εκφυλισμό, που στόχο έχει την απαξίωση των μαζικών, μαχητικών και συλλογικών διαδικασιών την ώρα που η επίθεση στους εργαζόμενους εντείνεται, που σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας τα δικαιώματά μας και τα μέτρα για την προστασία της ζωής μας ψαλιδίζονται, για να ενισχύονται οι επενδύσεις της πολεμικής οικονομίας και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων».

Υπόθεση όλων μας η διασφάλιση της λειτουργίας και της δράσης του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου

«Οι μεθοδεύσεις των παρατάξεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς για τη διεξαγωγή "ηλεκτρονικού συνεδρίου", χωρίς φυσική παρουσία, θα πέσουν στο κενό», επισημαίνει και το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων ν. Αττικής. Και καλεί «όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, ανεξάρτητα από πολιτικές και συνδικαλιστικές τοποθετήσεις, να υπερασπιστούν το Συνέδριο του ΕΚΑ, να απορρίψουν τις εκφυλιστικές μεθοδεύσεις και να συμβάλουν στη συγκρότηση ενός Εργατικού Κέντρου μαχητικού, αγωνιστικού και στο πλευρό των εργαζομένων».

«Θέλουμε ένα Συνέδριο του ΕΚΑ μαζικό, δημοκρατικό, με ανταλλαγή απόψεων και συζητήσεις, με προτάσεις δράσης και σκέψεις για το τι Εργατικό Κέντρο, τι συνδικάτα, τι κίνημα έχουμε ανάγκη σήμερα. Για ένα Συνέδριο που θα εκλέξει τη νέα διοίκηση του ΕΚΑ. Που θα το βγάλει από την απαξίωση και την αδράνεια, ανοίγοντας πάλι το ΕΚΑ στα σωματεία και σε όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας, πραγματικό αποκούμπι σε κάθε σωματείο και εργαζόμενο που αγωνίζεται για το δίκιο του, εξασφαλίζοντας τις μαζικές, συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία του», σημειώνει και η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ).

Το δε Σωματείο Εργαζομένων στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» αναφέρει: «Δεν θα επιτρέψουμε το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας να πραγματοποιηθεί μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, με αυθαίρετες και αντιδημοκρατικές διαδικασίες - εξπρές. Το Συνέδριο πρέπει να γίνει με φυσική παρουσία, με μαζική συμμετοχή, με ουσιαστική αντιπαράθεση και με αποφάσεις που θα υπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων». Γι' αυτό και καλεί «όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, ανεξάρτητα από πολιτικές και συνδικαλιστικές τοποθετήσεις, να υπερασπιστούν το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, να απορρίψουν τις εκφυλιστικές μεθοδεύσεις, για Εργατικό Κέντρο μαχητικό, πραγματικό στήριγμα για κάθε σωματείο και εργαζόμενο που αγωνίζεται για το δίκιο του, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα και τους αγώνες της εργατικής τάξης».

Δεν θα περάσει ο εκφυλισμός

«Οι αντιπρόσωποι να πάρουν μαζικά μέρος στο 33ο Συνέδριο με βάση το καταστατικό του ΕΚΑ, να συμμετέχουν, να μιλήσουν, να ανταλλάξουν τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για το τι Εργατικό Κέντρο, τι συνδικάτα, τι κίνημα έχουμε ανάγκη σήμερα», επισημαίνει και το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου, προσθέτοντας: «Για ένα Συνέδριο που θα εκλέξει τη νέα διοίκηση του ΕΚΑ. Που θα το βγάλει από την απαξίωση και την αδράνεια, ανοίγοντας πάλι το ΕΚΑ στα σωματεία και σε όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας, πραγματικό αποκούμπι σε κάθε σωματείο και εργαζόμενο που αγωνίζεται για το δίκιο του, εξασφαλίζοντας τις μαζικές, συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία του».

Το κλαδικό Συνδικάτο στο Χρηματοπιστωτικό απαιτεί δημοκρατικό και ζωντανό συνέδριο και σημειώνει: «Εχουν μεγάλες ευθύνες οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών παρατάξεων των ΝΔ (ΔΑΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ), του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ) και οι δυνάμεις των ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς (ΕΜΕΙΣ, ΕΑΚ), που αποφάσισαν την πραγματοποίηση ηλεκτρονικού συνεδρίου, χωρίς ομιλίες αντιπροσώπων, ανταλλαγή απόψεων και δημοκρατικού και δημιουργικού διαλόγου! Χωρίς δηλαδή την ουσία του συνεδρίου, τη δημοκρατική λειτουργία μέσω συζήτησης των αντιπροσώπων! Απροκάλυπτα πλέον υλοποιούν τα κυβερνητικά και εργοδοτικά σχέδια, που θέλουν να φιμώσουν και να αδρανοποιήσουν κάθε φωνή αντίστασης των εργαζομένων!».

«Η μεθόδευση της πλειοψηφίας του ΕΚΑ για ηλεκτρονικές εκλογές δεν θα περάσει. Να διασφαλιστεί η ζωντανή λειτουργία και δράση του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας», τονίζει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Αττικής και προσθέτει: «Είναι υπόθεση όλων μας να διασφαλίσουμε τη λειτουργία και τη δράση του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου στη χώρα μας! Για ένα Εργατικό Κέντρο Αθήνας που θα βγει από την αδράνεια, θα δώσει ώθηση στους μεγάλους αγώνες των εργαζομένων, απέναντι στην πολιτική των κυβερνήσεων και των αφεντικών, που έχουν κάνει ΤΕΜΠΗ τις ζωές μας για να κερδίζουν μια χούφτα παράσιτα».

Το ΣΕΤΗΠ επίσης καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους «που προβληματίζονται και βλέπουν ότι αυτές οι μεθοδεύσεις δεν οδηγούν πουθενά, να συμμετέχουν στο Συνέδριο, να συζητήσουμε για το τι ΕΚΑ χρειάζονται σήμερα οι εργαζόμενοι. Στο Συνέδριο του ΕΚΑ μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για Εργατικό Κέντρο στο πλευρό των εργαζομένων και των σωματείων, πρωτοπόρο στον αγώνα για τη ζωή και τις ανάγκες των εργαζομένων».