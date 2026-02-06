ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΤΗΣ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας

Στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα επέστρεψαν χτες το πρωί τα αρμόδια κλιμάκια της ΔΑΕΕ, για να συνεχίσουν τις έρευνες σε σχέση με τις αιτίες που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες γυναίκες που έδιναν τη μάχη για το νυχτοκάματο στο εργοστάσιο, το οποίο αποδείχτηκε «ανοιχτός τάφος» για τις ίδιες.

Κάθε στοιχείο που προκύπτει τόσο από τις έρευνες στο σημείο όσο και από τις μαρτυρίες των ίδιων των εργαζομένων και των συγγενών τους για τις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούσαν στο μπισκοτάδικο, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για εργοδοτικό έγκλημα, που ήταν προδιαγεγραμμένο. Από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί τραγικές ελλείψεις και σωρεία παραβιάσεων σε βασικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, τα οποία μπροστά στην ανάγκη μεγιστοποίησης της κερδοφορίας της επιχείρησης κοστολογήθηκαν «πιο ακριβά» από την ανθρώπινη ζωή.

Οι έρευνες χτες αποκάλυψαν ότι η διαρροή προήλθε από ρωγμή στην ένωση των σωλήνων, μέσω της οποίας το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Στο υπόγειο υπήρχε αυτόματη αντλία νερού, η οποία όταν ενεργοποιήθηκε, προκάλεσε σπινθήρα, με αποτέλεσμα το συσσωρευμένο προπάνιο να αναφλεγεί και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη.

Υπόγειες σωληνώσεις - «σουρωτήρια» χωρίς κανένα μέτρο...

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος το Εργατικό Κέντρο είχε κάνει συνάντηση με την εισαγγελία, απαιτώντας να ορίσει εκπρόσωπο που θα εκπροσωπεί το Εργατικό Κέντρο στη διαδικασία των ερευνών.

Σύμφωνα με δηλώσεις από αρμόδιους, τα 8,5 μέτρα υπόγειων σωληνώσεων παροχής αερίου στην επιχείρηση έπρεπε να πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. Οπως αποκαλύπτεται, οι συγκεκριμένες δεν διέθεταν την απαραίτητη μόνωση. Ενώ πρέπει να υπάρχει υπόγειος ανιχνευτής εντοπισμού διαρροής και ειδοποίησης, που στην περίπτωση του μπισκοτάδικου δεν υπήρχε.

Πάνω από τη διαδρομή του σωλήνα πρέπει επίσης να υπάρχει ειδική σήμανση αποφυγής κίνησης για την αποτροπή καθίζησης ή μελλοντικών εκσκαφών, αλλά όπως γίνεται γνωστό στο εν λόγω εργοστάσιο όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά το καλοκαίρι του 2025 κατασκευάστηκε ασφάλτινος δρόμος πάνω από τις σωλήνες.

Σε σχετική νομοθεσία για τέτοιου είδους εργοστασιακές εγκαταστάσεις αναφέρεται ότι «η κακή εγκατάσταση ή η παράλειψη ελέγχων σε υπόγειες γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πολύμηνες διαρροές και κίνδυνο έκρηξης, καθώς το προπάνιο είναι βαρύτερο του αέρα και συσσωρεύεται σε χαμηλά σημεία». Μάλιστα, σε περιπτώσεις όπου οι σωληνώσεις καταλήγουν σε υπόγειους χώρους ή λεβητοστάσια, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, κάτι που σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής δεν υπήρχε.

...στο «ανύπαρκτο στα χαρτιά» υπόγειο

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με έγγραφα της Πολεοδομίας Τρικάλων που έγιναν γνωστά, η πρώτη οικοδομική άδεια για το εργοστάσιο εκδόθηκε το 2007 και εκεί δεν υπάρχει καμία αναφορά ή άδεια για υπόγειο χώρο. Εκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκαν άλλες 7 άδειες συνολικά και δεν έχει δηλωθεί πουθενά το υπόγειο.

Σημειώνεται ότι η συνολική έκταση του εργοστασίου ήταν 3.400 τ.μ., ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς για επιφάνειες άνω των 3.500 τ.μ. απαιτείται πλήρες σύστημα υδροδότησης και πυρόσβεσης, κόστους 200.000 έως 400.000 ευρώ. Τα επιπλέον 400 τετραγωνικά του υπογείου φαίνεται πως δεν δηλώθηκαν, ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο και να αποφευχθεί η υποχρέωση εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης. Με λίγα λόγια η πυρόσβεση και η ασφάλεια θεωρήθηκαν περιττό «κόστος», που απορρίφθηκε για να μην μπει εμπόδιο στην κερδοφορία της εταιρείας.