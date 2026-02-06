Παρασκευή 6 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΤΗΣ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας

INTIME NEWS

Στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα επέστρεψαν χτες το πρωί τα αρμόδια κλιμάκια της ΔΑΕΕ, για να συνεχίσουν τις έρευνες σε σχέση με τις αιτίες που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες γυναίκες που έδιναν τη μάχη για το νυχτοκάματο στο εργοστάσιο, το οποίο αποδείχτηκε «ανοιχτός τάφος» για τις ίδιες.

Κάθε στοιχείο που προκύπτει τόσο από τις έρευνες στο σημείο όσο και από τις μαρτυρίες των ίδιων των εργαζομένων και των συγγενών τους για τις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούσαν στο μπισκοτάδικο, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για εργοδοτικό έγκλημα, που ήταν προδιαγεγραμμένο. Από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί τραγικές ελλείψεις και σωρεία παραβιάσεων σε βασικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, τα οποία μπροστά στην ανάγκη μεγιστοποίησης της κερδοφορίας της επιχείρησης κοστολογήθηκαν «πιο ακριβά» από την ανθρώπινη ζωή.

Οι έρευνες χτες αποκάλυψαν ότι η διαρροή προήλθε από ρωγμή στην ένωση των σωλήνων, μέσω της οποίας το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Στο υπόγειο υπήρχε αυτόματη αντλία νερού, η οποία όταν ενεργοποιήθηκε, προκάλεσε σπινθήρα, με αποτέλεσμα το συσσωρευμένο προπάνιο να αναφλεγεί και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη.

Οι φθορές στις σωληνώσεις που οδήγησαν στην έκρηξη
Οι φθορές στις σωληνώσεις που οδήγησαν στην έκρηξη
Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων είχε κάνει συνάντηση με την εισαγγελία, απαιτώντας να συμπεριληφθεί τεχνικός πραγματογνώμονας που θα εκπροσωπεί το Εργατικό Κέντρο στη διαδικασία των ερευνών. Σε συνέχεια η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ζήτησε από το Εργατικό Κέντρο να ορίσει συγκεκριμένο πραγματογνώμονα που θα συμμετέχει στις έρευνες, ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μια ημέρα αργότερα ενημέρωσε τηλεφωνικά τους εκπροσώπους του ότι η αποστολή της αλληλογραφίας έγινε ...εκ παραδρομής! Επιπλέον, παρουσία της νομικής εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου χθες στην Εισαγγελία της γνωστοποιήθηκε προφορικά ότι το αίτημα έχει απορριφθεί.

Υπόγειες σωληνώσεις - «σουρωτήρια» χωρίς κανένα μέτρο...

Σύμφωνα με δηλώσεις από αρμόδιους, τα 8,5 μέτρα υπόγειων σωληνώσεων παροχής αερίου στην επιχείρηση έπρεπε να πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. Οπως αποκαλύπτεται, οι συγκεκριμένες δεν διέθεταν την απαραίτητη μόνωση. Ενώ πρέπει να υπάρχει υπόγειος ανιχνευτής εντοπισμού διαρροής και ειδοποίησης, που στην περίπτωση του μπισκοτάδικου δεν υπήρχε.

Πάνω από τη διαδρομή του σωλήνα πρέπει επίσης να υπάρχει ειδική σήμανση αποφυγής κίνησης για την αποτροπή καθίζησης ή μελλοντικών εκσκαφών, αλλά όπως γίνεται γνωστό στο εν λόγω εργοστάσιο όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά το καλοκαίρι του 2025 κατασκευάστηκε ασφάλτινος δρόμος πάνω από τις σωλήνες.

Σε σχετική νομοθεσία για τέτοιου είδους εργοστασιακές εγκαταστάσεις αναφέρεται ότι «η κακή εγκατάσταση ή η παράλειψη ελέγχων σε υπόγειες γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πολύμηνες διαρροές και κίνδυνο έκρηξης, καθώς το προπάνιο είναι βαρύτερο του αέρα και συσσωρεύεται σε χαμηλά σημεία». Μάλιστα, σε περιπτώσεις όπου οι σωληνώσεις καταλήγουν σε υπόγειους χώρους ή λεβητοστάσια, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, κάτι που σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής δεν υπήρχε.

...στο «ανύπαρκτο στα χαρτιά» υπόγειο

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με έγγραφα της Πολεοδομίας Τρικάλων που έγιναν γνωστά, η πρώτη οικοδομική άδεια για το εργοστάσιο εκδόθηκε το 2007 και εκεί δεν υπάρχει καμία αναφορά ή άδεια για υπόγειο χώρο. Εκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκαν άλλες 7 άδειες συνολικά και δεν έχει δηλωθεί πουθενά το υπόγειο.

Σημειώνεται ότι η συνολική έκταση του εργοστασίου ήταν 3.400 τ.μ., ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς για επιφάνειες άνω των 3.500 τ.μ. απαιτείται πλήρες σύστημα υδροδότησης και πυρόσβεσης, κόστους 200.000 έως 400.000 ευρώ. Τα επιπλέον 400 τετραγωνικά του υπογείου φαίνεται πως δεν δηλώθηκαν, ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο και να αποφευχθεί η υποχρέωση εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης. Με λίγα λόγια η πυρόσβεση και η ασφάλεια θεωρήθηκαν περιττό «κόστος», που απορρίφθηκε για να μην μπει εμπόδιο στην κερδοφορία της εταιρείας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε απεργιακό κλοιό σήμερα: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!
Συνεδρίαση - παρωδία χθες στη Βουλή, αλληλοσυγχαίρονται για το έκτρωμα οι «κοινωνικοί εταίροι»
Ελεγχόμενος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ ο πρόεδρος Γ. Παναγόπουλος!
«Μια γροθιά» τα σωματεία ενάντια στις άθλιες μεθοδεύσεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για ηλεκτρονικές διαδικασίες
 Στο «Αττικό» Νοσοκομείο, των ράντζων και του φτωχόκοσμου, δεν έχουν θέση τα κοράκια
Απαράδεκτος ο αποκλεισμός από τη διαδικασία ακρόασης φορέων
 Νέα «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς με σακατεμένους στο μεροκάματο
 Νέα παρέμβαση στον χώρο όπου η εργοδοσία κρατά σε άθλιες συνθήκες μετανάστες εργάτες
Σήμερα η Διεθνής Μέρα Δράσης σε 20 λιμάνια
 Την Τετάρτη τα συλλαλητήρια για την Υγεία σε Σάμο και Ικαρία
 Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά
 Αναδεικνύεται το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας
 Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι να χαίρονται τον εταίρο τους Παναγόπουλο και την ηγεσία της ΓΣΕΕ
 Την Κυριακή 8 Φλεβάρη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης
Η ΔΑΣ ήταν παρούσα σε όλα τα μέτωπα
 Εφιάλτης χθες με διαρροή προπανίου και στη φαρμακοβιομηχανία «Demo»!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ