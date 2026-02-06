Τατιάνα Βουρδουμπά, πρόεδρος του Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Αττικής
Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που βλέπουν εχθρό τους το ΠΑΜΕ και τα σωματεία που οργανώνουν αγώνες! Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που καλλιεργούν αυταπάτες για δικαίωση των αιτημάτων μας από κάποια άλλη κυβέρνηση! Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου έχουν πλούσια πείρα, και από τέτοιους συνδικαλιστές, αλλά και από σωματεία που διεκδικούν, δίνουν μάχες και πετυχαίνουν νίκες. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ το τι πρέπει να σκεφτούν και ποιους πρέπει να στηρίξουν στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης. Να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους τη ΔΑΣ για να αλλάξουν οι συσχετισμοί υπέρ των εργαζομένων!