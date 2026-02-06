Παρασκευή 6 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης

Τατιάνα Βουρδουμπά, πρόεδρος του Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Αττικής

Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που παρακολουθούν άπραγοι την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς και τις συνέπειες στους εργαζόμενους για να πετύχει η πολεμική οικονομία! Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που πανηγυρίζουν τα ψίχουλα - αυξήσεις, παρά τα τεράστια κέρδη των τραπεζών και που αφήνουν εκατοντάδες εργαζόμενους στις τράπεζες εκτός συμβάσεων! Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που θέλουν να διαλύσουν τη λειτουργία και τη δράση των σωματείων και των συλλογικών διαδικασιών με «ηλεκτρονικά» συνέδρια, «ηλεκτρονικές» Γενικές Συνελεύσεις και «ηλεκτρονικές»εκλογές!

Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που βλέπουν εχθρό τους το ΠΑΜΕ και τα σωματεία που οργανώνουν αγώνες! Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που καλλιεργούν αυταπάτες για δικαίωση των αιτημάτων μας από κάποια άλλη κυβέρνηση! Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου έχουν πλούσια πείρα, και από τέτοιους συνδικαλιστές, αλλά και από σωματεία που διεκδικούν, δίνουν μάχες και πετυχαίνουν νίκες. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ το τι πρέπει να σκεφτούν και ποιους πρέπει να στηρίξουν στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης. Να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους τη ΔΑΣ για να αλλάξουν οι συσχετισμοί υπέρ των εργαζομένων!

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε απεργιακό κλοιό σήμερα: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!
Συνεδρίαση - παρωδία χθες στη Βουλή, αλληλοσυγχαίρονται για το έκτρωμα οι «κοινωνικοί εταίροι»
Ελεγχόμενος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ ο πρόεδρος Γ. Παναγόπουλος!
«Μια γροθιά» τα σωματεία ενάντια στις άθλιες μεθοδεύσεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για ηλεκτρονικές διαδικασίες
Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εγκληματικές ευθύνες κράτους και εργοδοσίας
 Στο «Αττικό» Νοσοκομείο, των ράντζων και του φτωχόκοσμου, δεν έχουν θέση τα κοράκια
Απαράδεκτος ο αποκλεισμός από τη διαδικασία ακρόασης φορέων
 Νέα «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς με σακατεμένους στο μεροκάματο
 Νέα παρέμβαση στον χώρο όπου η εργοδοσία κρατά σε άθλιες συνθήκες μετανάστες εργάτες
Σήμερα η Διεθνής Μέρα Δράσης σε 20 λιμάνια
 Την Τετάρτη τα συλλαλητήρια για την Υγεία σε Σάμο και Ικαρία
 Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά
 Αναδεικνύεται το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας
 Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι να χαίρονται τον εταίρο τους Παναγόπουλο και την ηγεσία της ΓΣΕΕ
 Την Κυριακή 8 Φλεβάρη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
Η ΔΑΣ ήταν παρούσα σε όλα τα μέτωπα
 Εφιάλτης χθες με διαρροή προπανίου και στη φαρμακοβιομηχανία «Demo»!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ