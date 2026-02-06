Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης

Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που παρακολουθούν άπραγοι την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς και τις συνέπειες στους εργαζόμενους για να πετύχει η πολεμική οικονομία! Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που πανηγυρίζουν τα ψίχουλα - αυξήσεις, παρά τα τεράστια κέρδη των τραπεζών και που αφήνουν εκατοντάδες εργαζόμενους στις τράπεζες εκτός συμβάσεων! Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που θέλουν να διαλύσουν τη λειτουργία και τη δράση των σωματείων και των συλλογικών διαδικασιών με «ηλεκτρονικά» συνέδρια, «ηλεκτρονικές» Γενικές Συνελεύσεις και «ηλεκτρονικές»εκλογές!

Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που βλέπουν εχθρό τους το ΠΑΜΕ και τα σωματεία που οργανώνουν αγώνες! Χορτάσαμε από συνδικαλιστές που καλλιεργούν αυταπάτες για δικαίωση των αιτημάτων μας από κάποια άλλη κυβέρνηση! Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου έχουν πλούσια πείρα, και από τέτοιους συνδικαλιστές, αλλά και από σωματεία που διεκδικούν, δίνουν μάχες και πετυχαίνουν νίκες. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ το τι πρέπει να σκεφτούν και ποιους πρέπει να στηρίξουν στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Να γυρίσουμε την πλάτη στους συνδικαλιστές της υποχώρησης. Να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους τη ΔΑΣ για να αλλάξουν οι συσχετισμοί υπέρ των εργαζομένων!