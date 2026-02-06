ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!

Κορύφωση της πολύμορφης δραστηριότητας που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα από συνδικάτα στον Πειραιά και το Θριάσιο αποτελεί η σημερινή απεργία στις δύο αυτές περιοχές, ενάντια στην πολιτική που ξεριζώνει δικαιώματα και ζωές, θυσιάζοντάς τα στον βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας, στα εργοστάσια, στις γειτονιές και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποιούνται δύο απεργιακές συγκεντρώσεις, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα.

Με τα σωματεία να παλεύουν μέχρι την τελευταία στιγμή για την επιτυχία της μάχης, χτες το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος από το Συνδικάτο Μετάλλου και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών. Εκεί, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, ο Ακης Αντωνίου, πρόεδρος του Παραρτήματος του Συνδικάτου Μετάλλου και ο Σταύρος Τουμανίδης, πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, αναφέρθηκαν στις εξελίξεις και τους σχεδιασμούς μετατροπής της περιοχής σε στόχο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, στο όνομα των οποίων επιδιώκεται και το περαιτέρω χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι στρατηγικές υποδομές όπως λιμάνια και ναυπηγεία γίνονται από τη μία πεδία έντασης της εκμετάλλευσης των εργατών για να αυγαταίνουν τα κέρδη, όσο και «αλώνια» όπου ΗΠΑ και Κίνα κονταροχτυπιούνται για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό και από κάθε συζήτηση, σύσκεψη, περιοδεία αποτυπώνεται ο προβληματισμός των εργαζομένων για τους κινδύνους που πολλαπλασιάζονται, με τα συνδικάτα να τους καλούν να μη δείχνουν καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και το κράτος, που για τα κέρδη των ομίλων από τη μία ξηλώνουν δικαιώματα και κατακτήσεις και από την άλλη ρίχνουν τη χώρα βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Απεργιακό μέτωπο δεκάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Αποφάσεις για απεργία έχουν πάρει τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και η ΑΔΕΔΥ για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε Πειραιά, Σαλαμίνα και Δυτική Αττική. Ακόμα στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις καλεί η ΠΟΕ ΟΤΑ.

Αποφάσεις έχουν πάρει επίσης:

Τα κλαδικά Συνδικάτα Ενέργειας Αττικής, Οικοδόμων Αθήνας, Μετάλλου Αττικής, Χημικής Βιομηχανίας, Τύπου - Χάρτου, Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών.

Στον Πειραιά τα Σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Ιδιωτικής Υγείας, «Teleperformance», η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό, Επαγγελματιών Οδηγών, των δήμων Περάματος και Κορυδαλλού, των νοσοκομείων «Μεταξά» και Νίκαιας, η ΕΛΜΕ Πειραιά, τα Σωματεία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Κερατσινίου - Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», Σαλαμίνας, Κορυδαλλού - Αγ. Βαρβάρας. Τα Παραρτήματα Πειραιά Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής, Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, Λογιστών, το Σωματείο Καθαριστριών.

Στη Δυτική Αττική, τα Σωματεία ΕΛΠΕ (για τη Δυτική Αττική), Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος», η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ΣΕΠΕ «Κώστας Βάρναλης» και «Ηρω Κωσταντοπούλου», των δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, το νοσοκομείο «Θριάσιο».

Την πανθριασιακή απεργία στηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας.

Ακόμα καλούν δεκάδες μαζικοί φορείς από τις παραπάνω περιοχές και τη Σαλαμίνα. Επίσης, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνουν η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, το Παράρτημα Πειραιά της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων.

Μήνυμα στήριξη του αγώνα τους στέλνει με ανακοίνωσή του και το Εργατικό Κέντρο Σάμου.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενους

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) καλεί τους επαγγελματίες να συμμετέχουν μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις την Παρασκευή 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Ελευσίνα. Αντίστοιχα καλέσματα απευθύνουν η Ενωση Βιοτεχνών Μετάλλου, η Ενωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής, η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας.

Στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά καλούν η ΣΕΑΑΝ και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής και Νήσων.