ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Απαράδεκτος ο αποκλεισμός από τη διαδικασία ακρόασης φορέων

Την έντονη διαμαρτυρία τους για τον αποκλεισμό τους από τη χτεσινή διαδικασία ακρόασης φορέων (βλ. θέμα δίπλα) στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) εκφράζουν με κοινή επιστολή τους οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη, και προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. Στύλιο.

«Μας προκαλεί», τονίζουν, «δικαιολογημένη αγανάκτηση αυτός ο αποκλεισμός, ιδιαίτερα που η Ομοσπονδία Οικοδόμων, εκπροσωπώντας χιλιάδες εργαζόμενους, έχει υπογράψει δύο Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τα τελευταία χρόνια (2022, 2025), με τις μεγαλύτερες εργοδοτικές οργανώσεις του κατασκευαστικού κλάδου, τις οποίες το υπουργείο Εργασίας αρνείται, με έωλα επιχειρήματα να τις επεκτείνει και να τις κηρύξει γενικώς υποχρεωτικές για το σύνολο των εργοδοτών του κλάδου».

Εξίσου «προκλητικός, αν όχι ακόμα περισσότερο» είναι ο αποκλεισμός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, «την ώρα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο το γνωστό εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες μητέρες.

Αναρωτιόμαστε, ποιοι θα μιλήσουν για τις ΣΣΕ και για τους εργαζόμενους, αν αποκλείετε δύο ιστορικές Ομοσπονδίες που έχουν καταγράψει σημαντικούς αγώνες και κατακτήσεις για τους εργαζόμενους των κλάδων τους».

Γι' αυτό και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ, «έτσι ώστε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας εκπροσωπώντας τα συμφέροντα χιλιάδων εργαζομένων».

    

