ΣΑΠΙΛΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Ελεγχόμενος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ ο πρόεδρος Γ. Παναγόπουλος!

Την ώρα που με κυβέρνηση και ΣΕΒ συζητούν στη Βουλή την ταφόπλακα στις ΣΣΕ

Για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος φέρεται να ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο αρμόδιος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του εργατοπατέρα της ΓΣΕΕ και των άλλων 12 εμπλεκόμενων προσώπων (έξι φυσικά και έξι νομικά) στην υπόθεση μέχρι του ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι σχετικές έρευνες φαίνεται να αφορούν καταγγελίες για τη διαχείριση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ (!), τα οποία σχετίζονται με εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το 2020 μέσω «εικονικών εταιρειών», με αμφισβητούμενη πραγματική δραστηριότητα.

Η Αρχή λοιπόν κατήρτισε Πόρισμα για την υπόθεση, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον οικονομικό εισαγγελέα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναγόπουλος εμπλέκεται στην υπόθεση ως πρόεδρος τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, μέσω των οποίων φέρεται - με τη συνδρομή και άλλων φυσικών προσώπων - να υπεξαιρούσε χρήματα τα οποία προέρχονταν από το ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από απευθείας αναθέσεις και άλλες λαμογιές, διαπιστώθηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ!

Ελεγχόμενος ο «συνέταιρος» κυβέρνησης - εργοδοσίας

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η βόμβα αυτή «έσκασε» την ώρα που ο Παναγόπουλος μιλούσε στη Βουλή, στηρίζοντας την κατάπτυστη συμφωνία που υπέγραψε με την υπουργό Εργασίας Κεραμέως, τους βιομήχανους και τους άλλους εργοδοτικούς φορείς (βλ. δίπλα σελίδα).

Αυτή λοιπόν η συνδικαλιστική μαφία, που εδώ και χρόνια μασουλάει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέσα από τα γνωστά αμαρτωλά «προγράμματα» κράτους και ΕΕ, προκαλώντας δικαιολογημένα αηδία σε κάθε εργαζόμενο, υποστήριζε χθες ότι φέρνει ...νόμο για «αυξήσεις στα εισοδήματα»!

Στο πλευρό του οι συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ!

Και ενώ το καπάκι του υπονόμου σηκώνεται αποκαλύπτοντας όλη τη σήψη που καταγγέλλει διαχρονικά το ΠΑΜΕ, ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ δήλωνε χθες από τη μία ότι «δεν γνωρίζει ποιες είναι οι κατηγορίες» και από την άλλη ότι «οι κατηγορίες (που "δεν γνωρίζει") είναι αβάσιμες».

Μάλιστα, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ, που συνήλθε εκτάκτως χθες μετά τις αποκαλύψεις, στο πλευρό του Παναγόπουλου έσπευσαν να ταχθούν στηρίζοντάς τον οι συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο οι εκλεγμένοι του ΠΑΜΕ κατήγγειλαν τη σαπίλα, θυμίζοντας τη συνέπεια με την οποία παλεύουν εκατοντάδες συνδικάτα και συνδικαλιστές για να απαλλαγεί το κίνημα από τέτοια φαινόμενα, έχοντας απέναντί τους το ίδιο το κράτος και τις κυβερνήσεις, που στηρίζουν διαχρονικά τους εργατοπατέρες σαν και τον «ελεγχόμενο» Παναγόπουλο.

Μετά δε τη «βόμβα», ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος με επιστολή του ζήτησε «την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Ποιοι ...πέφτουν από τα σύννεφα;

Αμέσως μόλις βγήκε στη φόρα η είδηση, άρχισαν να ...πέφτουν από τα σύννεφα διάφορα στελέχη της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων και οι παπαγάλοι τους.

Είναι οι ίδιοι που εδώ και χρόνια επιτίθενται στο ΠΑΜΕ και στη δράση των σωματείων, κάθε φορά που αποκαλύπτουν το ποιόν της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, τις νοθείες και τους πλαστούς συσχετισμούς που επιβάλλει, ώστε να στρογγυλοκάθεται στις καρέκλες της και να συνεχίζει τις βρώμικες μπίζνες της στις πλάτες των εργαζομένων.

Δεν πάνε άλλωστε και πολλά χρόνια από το 2020, όταν στο τότε συνέδριο της ΓΣΕΕ η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ έστελνε ακόμα και τα ΜΑΤ για να επιβληθούν οι πλαστοί συσχετισμοί και να στηριχθεί αυτή η συνδικαλιστική μαφία, για να αντιμετωπιστούν οι εργάτες και τα σωματεία τους που απαιτούσαν πραγματικό συνέδριο και αντιπάλευαν τις νοθείες.

Αυτή η μάχη δινόταν σε Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα, ενώ η εργοδοσία, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και η Χρυσή Αυγή και άλλα φασιστοειδή, μαζί με όλο τον αστικό Τύπο έριχναν χολή, υπερασπίζονταν την αμαρτωλή ηγεσία της ΓΣΕΕ, αφού ήταν ο «χρήσιμος εταίρος» στη θωράκιση των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο ίδιος ο «ελεγχόμενος» σήμερα Παναγόπουλος έφτανε τότε να χαρακτηρίζει το ΚΚΕ «εγκληματική οργάνωση», επειδή τα μέλη του πρωτοστατούσαν σε αυτή τη μάχη!