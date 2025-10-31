ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Νέες κινητοποιήσεις ενάντια σε πλειστηριασμούς και εξώσεις

Σε νέα αποφασιστική παρέμβαση προχώρησε χθες το απόγευμα το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας στην εισπρακτική «Quant», ενάντια στην προσπάθεια πλειστηριασμού σπιτιού ανέργου καρκινοπαθούς, συγγενούς μεταλλεργάτη, ο οποίος ζει στα Τρίκαλα και έχει, όπως και πολλοί ακόμα κάτοικοι της περιοχής, χτυπηθεί από την κακοκαιρία «Daniel».

Στη διάρκεια της παρέμβασης έγινε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εισπρακτικής εταιρείας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, ενώ αντιπροσωπεία του Συνδικάτου συναντήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας, απαιτώντας να αποδεχτεί τους όρους εξόφλησης που προτείνει η οικογένεια, χωρίς εκβιασμούς και προκαταβολές!

Από τη μεριά της εταιρείας, ειπώθηκε ότι ο επενδυτής αναμένει να πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους από το λαϊκό ξεσπίτωμα και ...δεν μπορεί να πέσει κάτω από αυτό! Ενώ, το Συνδικάτο δήλωσε καθαρά ότι ο Χρήστος και η οικογένειά του έχουν ανάγκη να μένουν σε ένα σπίτι και δεν πρόκειται να επιτρέψουν να το πάρουν τα κοράκια. Θα το υπερασπιστούν και στα Τρίκαλα και εδώ με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Μπροστά σε αυτήν την ξεκάθαρη στάση του Συνδικάτου, η εταιρεία συμφώνησε να γίνει νέα επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα με προσανατολισμό να γίνει ρύθμιση του χρέους, τέτοια που να μπορεί να αποπληρωθεί από τον οφειλέτη σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Νέα κινητοποίηση στην Αγία Βαρβάρα

Στην Αγία Βαρβάρα, σε κινητοποίηση, προχώρησε ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών έξω από το σπίτι της οικογένειας της Σεβαστής την περασμένη Τετάρτη, προκειμένου να μην αρπάξουν τα funds το σπίτι της. Στη συγκέντρωση το «παρών» έδωσαν οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Αγίας Βαρβάρας, Βασίλης Γκιτάκος και Αντώνης Μπάλιος.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ομιλία από την Μαρία Γκιτάκου, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών, τονίζοντας πως ο αγώνας τους είναι κομμάτι της συνολικής πάλης που δίνεται και με άλλες λαϊκές οικογένειες της Αγίας Βαρβάρας αλλά και αλλού που απειλούνται με πλειστηριασμό και έξωση.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Γιάννα Κατρανά από το ΔΣ του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Αιγάλεω - Χαϊδαρίου - Αγίας Βαρβάρας η οποία κάλεσε τον λαό της περιοχής να δείξει ακόμη μια φορά έμπρακτα την αλληλεγγύη του στην οικογένεια, ενώ κάλεσε σε αγωνιστικό ξεσηκωμό όλες τις γειτονιές για να ορθωθεί τείχος προστασίας και να αποτραπεί η έξωση.

Η συγκέντρωση συνεχίστηκε με χαιρετισμό από τον Βασίλη Γκιτάκο, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης». «Σήμερα γινόμαστε ασπίδα για το σπίτι και την οικογένεια της Σεβαστής και αύριο αυτή η ασπίδα θα προστατέψει το δικό μας σπίτι, τη δική μας οικογένεια!» ανέφερε, καταγγέλλοντας το αντιλαϊκό κράτος που έχει «συνέχεια» από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.

Τέλος, μίλησε η ίδια η Σεβαστή, η οποία αφού ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση αλλά και καθημερινά έξω από το σπίτι της, δήλωσε: «...ξέρω ότι μόνη μου δεν θα κατάφερνα τίποτα, όμως ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών και όλοι εσείς είστε στο πλευρό μου και αυτό μου δίνει μεγάλη δύναμη να συνεχίσω!».