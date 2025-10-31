ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!

«Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάτω η φοροληστεία! Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες. Κατάργηση του ν.5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης»:

Το αγωνιστικό αυτό κάλεσμα απευθύνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), σε αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, τα σωματεία και τις Ενώσεις τους για κινητοποίηση την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών και στη Βουλή, με αφορμή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Η ΟΒΣΑ σχολιάζοντας το φορολογικό νομοσχέδιο επισημαίνει ότι «στηρίζεται στις κούφιες εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, δεν αλλάζει τίποτα». Και εξηγώντας ότι αφήνει άθικτη την πολιτική της φοροληστείας, ξεχωρίζει «την τεκμαρτή φορολογία από το πρώτο ευρώ, τις ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα, τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας στραγγαλίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί».

«Φτάνει πια! Αγώνας μαζικός για να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες για την προστασία του εισοδήματος, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών», τονίζεται στο κάλεσμα, συμπληρώνοντας:

«Η εξοντωτική δουλειά, η ανασφάλεια, τα χρέη δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν διαχρονικά η κυβέρνηση της ΝΔ και όλες οι κυβερνήσεις, τα κόμματα της ΕΕ. Πληρώσαμε στην κρίση και στην πανδημία, τώρα απαιτούν να πληρώσουμε και πάλι για τους νέους τους σχεδιασμούς, για εμβληματικές επενδύσεις με υψηλή απόδοση στα κέρδη τους, για τη στήριξη της πολεμικής οικονομίας.

Οι θυσίες μας γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Γίνονται λίπασμα για τα λεφτόδεντρα που ταΐζουν τις φοροαπαλλαγές και κάθε είδους διευκόλυνση που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 44,5 δισ. και 7,9 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα μόνο στο 7μηνο Γενάρη-Ιούλη 2025! Την ίδια ώρα που εμείς αδυνατούμε να βγάλουμε τον μήνα, τα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο έφτασαν τα 11,3 δισ., ενώ 4,5 δισ. ήταν τα κέρδη των τραπεζών το 2024.

Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας!

Με αγωνιστικές αποφάσεις στα σωματεία μας. Κόντρα στις συμβιβασμένες ηγεσίες των ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ που εχθρεύονται τους αγώνες και αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της κυβέρνησης απέναντι στη δυσαρέσκεια που μεγαλώνει στους επαγγελματίες.

Ενώνουμε τη φωνή μας με όποιον αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές που υποθηκεύουν τη ζωή μας για να πλουτίζουν μια χούφτα μεγαλοκαρχαρίες».

Μπροστά και στη νέα κινητοποίηση η ΟΒΣΑ καλεί στον αγώνα με διεκδικήσεις:

- Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες στις 12.000 ευρώ.

- Κατάργηση του νόμου 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολογίας.

- Μείωση της έμμεσης φορολογίας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΕΦΚ στην Ενέργεια.

- Γενναία φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.