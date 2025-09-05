Διαδηλώνουν μαζί με τους εργαζόμενους και οι επαγγελματίες

Στο συλλαλητήριο καλεί η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), συνεχίζοντας τον αγώνα με επίκεντρο αιτήματα για την προστασία του εισοδήματος αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών.

Η ΟΒΣΑ αποδομεί την προπαγάνδα της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ, τονίζοντας πως οι εξαγγελίες της «αποτελούν εμπαιγμό προς τους μικρούς επαγγελματίες που βρίσκονται σταθερά στο στόχαστρο των αντιλαϊκών πολιτικών».

Σχολιάζοντας την παραπλανητική υπόσχεση για «μείωση των άμεσων φόρων», η Ομοσπονδία υπογραμμίζει πως «η όποια μείωση στις φορολογικές κλίμακες για εισοδήματα 10-20.000 ευρώ, πιθανά και στο τεκμαρτό, δεν αναιρεί τη γενικευμένη φοροληστεία, ούτε καν την περιορίζει». Ο ληστρικός νόμος που επιβάλλει τεκμαρτούς υπέρογκους φόρους για «φανταστικά» εισοδήματα (5073/23), η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, ο διπλασιασμός της προκαταβολής φόρου, μια σειρά «ψηφιακές θηλιές» (myData, ψηφιακά δελτία αποστολής, ψηφιακό πελατολόγιο) διαμορφώνουν «μια ατελείωτη φορολογική καταιγίδα που οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους στα χρέη και τα λουκέτα», καταγγέλλει.

Ως προς τον ψευδή κυβερνητικό ισχυρισμό, με βάση τον οποίο τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της πάταξης της φοροδιαφυγής, η ΟΒΣΑ ξεκαθαρίζει πως «η εκτίναξη των έμμεσων φόρων στα 19,8 δισ. προέρχεται κυρίως από την ακρίβεια, την άνοδο των τιμών σε Ενέργεια, τρόφιμα κ.λπ., που έχουν οδηγήσει σε γιγαντιαίες εισπράξεις σε ΦΠΑ και ΕΦΚ». Την ίδια στιγμή, «οι τράπεζες απολαμβάνουν καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογίας, οι "στρατηγικοί επενδυτές" απαλλάσσονται από τη φορολογία, οι εφοπλιστές πληρώνουν... εθελοντικά», υπογραμμίζει.

«Τέρμα πια στις θυσίες για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου», τονίζει η ΟΒΣΑ. «Στην αδίστακτη λογική τους, αντιπαραθέτουμε τον μαζικό συλλογικό αγώνα μας. Συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας. Σημαδεύουμε τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και του ευρωμονόδρομου, τις κυβερνήσεις και όσους στηρίζουν τον σημερινό αντιλαϊκό κατήφορο. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», είναι το κάλεσμα που απευθύνει.