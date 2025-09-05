ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στις ιχθυοκαλλιέργειες

Περιοδεία σε εργαζόμενους των ιχθυοκαλλιεργειών της «Avramar» στο λιμάνι του Αστακού, χώρο από τον οποίο γίνονται οι αναχωρήσεις για τις εγκαταστάσεις των κλουβιών της εταιρείας, πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης κλιμάκιο συνδικαλιστών του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Κώστα Παπακωνσταντίνου.

Με αφορμή και το πρόσφατο νέο εργατικό «ατύχημα», όπου το πρωί της Τρίτης τέσσερις εργάτριες τραυματίστηκαν, η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου συζήτησε με τους εργαζόμενους, στηρίζοντας την απαίτηση για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας τους.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκε πως αποτελεί πρόκληση, η εταιρεία που ανακοινώνει εκατομμύρια ευρώ κέρδη το χρόνο, να μη λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Απαιτήθηκε - και με αφορμή το τελευταίο συμβάν - τήρηση όλων των μέτρων, αλλά και να εξασφαλιστεί η παρουσία γιατρού Εργασίας στον χώρο.

Επίσης, από το κλιμάκιο των συνδικαλιστών επισημάνθηκε ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει για τους εργαζόμενους και για τα ζητήματα της προστασίας τους στους χώρους δουλειάς, αν ψηφιστεί και υλοποιηθεί το 13ωρο, τονίζοντας πως σήμερα απαιτείται η υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, συγκεκριμένο ωράριο (7ωρο - 35ωρο), συνολικά μέτρα για τους εργαζόμενους.

Κάλεσαν, παράλληλα, να δυναμώσει η πάλη, μέσα από το επιχειρησιακό συνδικάτο, που αποτελεί το «αποκούμπι» τους στον χώρο, να συμβάλουν και οι ίδιοι ώστε να βγει πιο δυνατό και από τις αρχαιρεσίες του το επόμενο διάστημα. Επίσης, να δυναμώσει και η πάλη των εργαζομένων συνολικότερα, μέσα από το Εργατικό Κέντρο, σε κοινή δράση και με τους υπόλοιπους εργατοϋπαλλήλους και τα συνδικάτα τους, με κατεύθυνση τις ανάγκες τους σήμερα και όχι τη διασφάλιση των επιχειρηματικών κερδών.