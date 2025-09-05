Μέχρι τελευταία στιγμή τα σωματεία «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς

Αύριο Σάββατο στις 5.30 μ.μ. ο λαός της Θεσσαλονίκης διαδηλώνει στην πλατεία ΧΑΝΘ

Συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία ώρα η παγκινητοποίηση των εργατικών σωματείων για το μεγάλο συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ αύριο Σάββατο, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ, με στόχο να πλημμυρίσει η Θεσσαλονίκη από αποφασισμένους εργάτες και υπαλλήλους που θα απαιτήσουν να μπουν στο προσκήνιο οι δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Να δοθεί μαχητική και ξεκάθαρη απάντηση στην κυβέρνηση, που με το «καλάθι» της στη ΔΕΘ φέρνει νέα προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους και ένταση της εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους.

Μαζί με τους εργάτες και τα σωματεία τους θα σταθούν τα Σωματεία των ΕΒΕ και οι Αγροτικοί και Φοιτητικοί Σύλλογοι, που προετοιμάζουν τη μαζική συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο. Μαχητικά στο πλευρό των γονιών τους θα σταθούν και οι μαθητές μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής (βλ. επόμενες σελίδες).

Σε κάθε περιοδεία και κάθε εξόρμηση, που συνεχίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή για να φτάσει παντού το κάλεσμα του ξεσηκωμού, αποτυπώνονται η οργή και η αγανάκτηση των εργαζομένων ειδικά για το νέο ανουσιούργημα της κυβέρνησης, που φέρνει το 13ωρο ξεζούμισμα και τη διάλυση του όποιου ελεύθερου χρόνου. Μεταφέρεται η μαχητικότητα, το πείσμα των σωματείων για απεργιακή κλιμάκωση μέχρι τέλη Σεπτέμβρη.

Σε εργοτάξια και γιαπιά, οι εργαζόμενοι μιλούν για «εξόντωση» και προετοιμάζονται για την απεργιακή μάχη. Δηλώνουν αποφασισμένοι να μπουν στη διεκδίκηση και της εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ σε ολοένα και περισσότερους χώρους.

Στα κονσερβάδικα της Πέλλας και της Ημαθίας, όπου περιόδευσε χθες κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τι σημαίνει 10ωρη και 12ωρη εργασία και φωνάζουν ότι το νομοσχέδιο - έκτρωμα αποτελεί κίνδυνο - θάνατο.

Στις δημόσιες υπηρεσίες και στους δήμους, στην ατζέντα της συζήτησης μπαίνει η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, αλλά και το νέο πειθαρχικό για τους δημόσιους υπαλλήλους, η πολιτική ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Σε όλους τους χώρους ανοίγει η συζήτηση για την ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημα, αλλά και για τις επιπτώσεις της πολεμικής οικονομίας, τους κινδύνους για τον λαό από την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης.

Και σήμερα μαζικά στους χώρους δουλειάς

Τα σωματεία συνεχίζουν την ενημέρωση των εργαζομένων μέσα από συσκέψεις και περιοδείες.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη των Σωματείων Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Επίσης, σήμερα Παρασκευή προγραμματίζουν περιοδείες:

- Το ΣΕΤΕΠΕ σε ξενοδοχεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης το πρωί, και το απόγευμα στο «Hyatt Regency Casino».

- Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας στις επιχειρήσεις «Kolios», Τζάνης», ΚΟΝΒΑ, και στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στις επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ, «Μπάρμπα-Στάθης», «Παπαδόπουλος» και «Ολυμπιακή Ζυθοποιία».

- Το Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας σε ΕΤΗΛΑΕ και «Ντόμπρος».

- Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης σε Εύοσμο, Δέλτα, Θέρμη, Θερμαϊκό, Βέροια και Νάουσα.

- Το ΣΕΤΗΠ σε «TaskUs Olympus Site», «Quality Call Sales» και «Vodafone».

- Το Συνδικάτο Φαρμάκου - Καλλυντικού Κ. Μακεδονίας στη «Farcom».