ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ 13ΩΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Αμεση αγωνιστική απάντηση και απεργιακή κλιμάκωση από τα συνδικάτα

Τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. η συγκέντρωση στην Αθήνα | Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Αγωνιστικός αναβρασμός επικρατεί στα σωματεία σε όλη τη χώρα, προετοιμάζοντας την απάντηση στην κυβέρνηση και απορρίπτοντας το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τη 13ωρη δουλειά και την ολοκληρωτική «διευθέτηση» της ζωής του εργαζόμενου, του εργάσιμου και του μη εργάσιμου χρόνου, από την εργοδοσία.

Η σκυτάλη των κινητοποιήσεων θα περάσει από την αυριανή διαδήλωση των συνδικάτων στη ΔΕΘ σε νέες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, ενώ ο προγραμματισμός των σωματείων περιλαμβάνει συσκέψεις, περιοδείες και άλλες δραστηριότητες, σαλπίζοντας σε κάθε κλάδο τον ξεσηκωμό και διεκδικώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Στην Αττική, συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, και σε κλιμάκωση της πάλης με την οργάνωση πανεργατικής απεργίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και σωματεία σε μια σειρά πόλεις.

Συνδικάτα και εργαζόμενοι απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας (βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης), που φέρνει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή και τη δουλειά του εργαζόμενου, απλώνει τη «διευθέτηση» της δουλειάς όπως και όσο θέλει ο εργοδότης όλο τον χρόνο, ενώ επεκτείνει και τη 13ωρη δουλειά σε έναν εργοδότη, διαλύει την ενιαία άδεια - αναψυχή κ.λπ.

«Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς», τονίζει το ΠΑΜΕ.

Προσθέτει ότι οι κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα. Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία και οδηγεί σε περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Σύσκεψη των σωματείων του Πειραιά

«Δεν θα ανεχτούμε για κανονικότητα τον εργασιακό μεσαίωνα», διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και καλεί στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Επίσης, την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη καλεί τα σωματεία - μέλη του, σωματεία από το Δημόσιο, συλλόγους αυτοαπασχολουμένων του Πειραιά και άλλους φορείς σε σύσκεψη οργάνωσης του αγώνα, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου.

Κάλεσμα από την ΟΓΕ

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα καλεί και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). «Δεν συμβιβαζόμαστε με το κατάπτυστο νομοσχέδιο, που χτυπά με τον πιο ανελέητο τρόπο τη ζωή μας και τις οικογένειές μας για να αυξάνουν την κερδοφορία τους οι βιομήχανοι, οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλέμποροι, για να μοιράζονται αμύθητα ποσά οι μέτοχοι των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομίλων που έφτασαν πέρυσι τα 4,5 δισ. ευρώ. Δεν δεχόμαστε να μας ξεζουμίζουν ήλιο με ήλιο εδραιώνοντας την εργασιακή ζούγκλα του 13ωρου, τώρα και σε έναν εργοδότη!», τονίζει σε ανακοίνωσή της.

«Ποια εργαζόμενη επιλέγει "ελεύθερα" το 13ωρο, τη δουλειά όταν, όσο και όπου χρειάζεται ο εργοδότης; Ποια εργαζόμενη θα μπορεί να βλέπει τα παιδιά της μετά από 13 ώρες δουλειάς; Ποια εργαζόμενη θα συναινέσει στο να δοθεί η χαριστική βολή στη σωματική και ψυχική της υγεία; (...) Ποια εργαζόμενη θα αρνηθεί τις αλλαγές στο ωράριο υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και εργοδοτικής τρομοκρατίας;», υπογραμμίζει, απαντώντας στην προκλητική προπαγάνδα της κυβέρνησης που παρουσιάζει τη βαρβαρότητα την οποία νομοθετεί ως «ελεύθερη επιλογή».

«Κι όμως, αυτό το έκτρωμα που τσακίζει τις ζωές μας και υπονομεύει το μέλλον των παιδιών μας προωθείται από γυναίκα υπουργό της κυβέρνησης της ΝΔ», σχολιάζει η Ομοσπονδία. «Επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά ότι η γυναικεία συμμετοχή στα κυβερνητικά όργανα δεν ανατρέπει τις αντιλαϊκές επιλογές και τη γυναικεία ανισοτιμία».

«Ξεσηκωνόμαστε: Ενάντια στο νομοθετικό έκτρωμα που προβλέπει την ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση και ελαστικοποίηση της εργασίας, η οποία σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα οδηγεί σε αύξηση σοβαρών εργατικών "ατυχημάτων", σε θανάτους και άλλες ασθένειες από την εργασία. Ενάντια στην περιβόητη "ευρωπαϊκή κανονικότητα" και στο "κράτος δικαίου" της ΕΕ, για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών», τονίζει η ΟΓΕ.

Σε άλλες πόλεις

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο και σωματεία της πόλης καλούν σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Στην Καλαμάτα σωματεία οργανώνουν συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Επίσης, το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη στο πάρκο του Λιμενικού θα γίνει το Φεστιβάλ των εργατικών σωματείων της Μεσσηνίας.

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε κινητοποίηση την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας. Επίσης, καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους αύριο Σάββατο στις 7.30 μ.μ. σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου.

Στο Αίγιο την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στο Αργος θα γίνει συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Πέτρου.

Στη Λευκάδα, το Εργατικό Κέντρο καλεί την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Μηνά.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συγκέντρωση την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στο Ηράκλειο, σωματεία καλούν την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας.

Στη Λαμία, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο καλεί την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας.

Στη Μυτιλήνη, το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο οργανώνει κινητοποίηση την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς.

Στα Χανιά, σωματεία καλούν σε συγκέντρωση την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Τέλος, το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας οργανώνει σύσκεψη τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του.