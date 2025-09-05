ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κανένας αποκλεισμός πραγματικού παραγωγού από τις ενισχύσεις

Την απαίτηση για τη λήψη όλων των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγρότες με βάση την πραγματική παραγωγή τους και το πραγματικό κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο μεταφέρει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του KKE στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ερώτηση που υπέβαλε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Αφορμή είναι η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ να καταστήσει υποχρεωτική τη δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων, που έχει οδηγήσει χιλιάδες αγρότες σε αδιέξοδο, καθώς καλλιεργούν και εκτάσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ΑΤΑΚ. Η παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 που δόθηκε για τη συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης, των οποίων η προθεσμία υποβολής έληξε στις 29 Αυγούστου 2025, δεν λύνει το πρόβλημα, αφού ουσιαστικά η μη ύπαρξη ΑΤΑΚ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτάσεις αυτές θα αποκλειστούν από την πληρωμή των ενισχύσεων, δηλαδή οι αγρότες θα χάσουν το εισόδημα που δικαιούνται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πραγματικούς παραγωγούς, που έχουν ολοκληρώσει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες και επωμιστεί το τεράστιο κόστος παραγωγής, ενώ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι η δήλωση του ΑΤΑΚ θα είναι υποχρεωτική για να λάβουν τις ενισχύσεις.

Η συγκεκριμένη απόφαση παρουσιάζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εφαρμογή τού από 28/5/2025 σχετικού εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - DG AGRI, στο οποίο σημειώνεται ότι «χωρίς τη δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων». Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο, με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ομως, έχει αποδεχθεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι όχι μόνο αυτό δεν ισχύει αλλά και ότι οι δηλώσεις Ε9 (που συνεπάγονται την έκδοση ΑΤΑΚ) αξιοποιήθηκαν για το στήσιμό του. Οι ψευδείς δηλώσεις Ε9, που κατέθεταν οι επιτήδειοι υπό τις οδηγίες των εμπλεκόμενων Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), έφτασαν, χάρη στις αποφάσεις και παρεμβάσεις υπουργών των κυβερνήσεων της ΝΔ, άλλων κυβερνητικών στελεχών, διοικούντων του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις ευλογίες της ΕΕ, να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την απόδοση της αποσυνδεμένης από την παραγωγή, ελέω ΚΑΠ, επιδότησης, χωρίς να πραγματοποιείται κανένας επιτόπιος - διασταυρωτικός έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για το αν η επιδοτούμενη έκταση καλλιεργείται και από ποιον.

Το μόνο που τελικά εξυπηρετεί η επιμονή στη δήλωση του ΑΤΑΚ, ως προϋπόθεση για την καταβολή της επιδότησης, είναι η διαιώνιση της χορήγησης των επιδοτήσεων με βάση την έκταση γης, είτε αυτή καλλιεργείται είτε όχι, και όχι με βάση την πραγματική παραγωγή, όπως απαιτούν οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι οργανώσεις τους.

Οσοι ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - υπουργοί, βουλευτές, διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κομματάρχες και τοπικά στελέχη των αστικών κομμάτων, ιδιοκτήτες ΚΥΔ κ.ά. - κυκλοφορούν ελεύθεροι και η κυβέρνηση της ΝΔ με διαδικασίες παρωδία στο ελληνικό Κοινοβούλιο επιχειρεί να το «κουκουλώσει». Την ίδια στιγμή, το βάρος, για άλλη μία φορά, πέφτει στους πραγματικούς βιοπαλαιστές αγροτοπαραγωγούς, που με την εφαρμογή αυτής της διάταξης θα χάσουν και αυτά - τα λίγα - που δικαιούνται.

Με βάση τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Με ποιο σκεπτικό επιβάλλει, από κοινού με την κυβέρνηση της ΝΔ, τη δήλωση του ΑΤΑΚ ως προϋπόθεση για την καταβολή των επιδοτήσεων τη στιγμή που είναι γνωστό ότι οι δηλώσεις Ε9 (προϋπόθεση για την έκδοση του ΑΤΑΚ) από μόνες τους όχι μόνο δεν απέτρεψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αποτέλεσαν μια από τις βάσεις πάνω στις οποίες αυτό στήθηκε, με ευθύνη των υπουργών της κυβέρνησης της ΝΔ και των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ;

- Πώς θα εξασφαλιστεί ότι οι αγρότες θα λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται με βάση την πραγματική παραγωγή τους και το πραγματικό κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο και δεν θα κληθούν να πληρώσουν οι ίδιοι τα "σπασμένα" του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο "φύτρωσε" στο έδαφος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ;».