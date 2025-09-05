ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Γιατί με κοροϊδίες δεν ξεκινάει καλά η σχολική χρονιά!

Οι μαθητές μαζί με τα εργατικά σωματεία ενώνουν τη φωνή τους για να ακουστεί δυνατά αύριο στη ΔΕΘ ότι «με κοροϊδίες δεν ξεκινάει καλά η σχολική χρονιά!». Και ότι απαιτούν «σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει».

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης δίνει ραντεβού λοιπόν στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ και καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν μαζικά.

Σε ανακοίνωσή της μιλά για κοροϊδία, αφού η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την «ανακαίνιση» του 3% των σχολείων που υπάρχουν στη χώρα, με το υπόλοιπο 97% να αφήνεται να πέφτει στα κεφάλια τους όπως κάθε χρονιά.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Τα σχολεία μας και αυτή τη χρονιά ανοίγουν με χιλιάδες κενά, με συγχωνεύσεις τμημάτων με αποτέλεσμα να είμαστε σε τμήματα με 27 και 28 μαθητές και χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφάλειας για σεισμό, φωτιά κ.τ.λ.

Συνεχίζεται η κατηγοριοποίηση των σχολείων μας για λίγους και εκλεκτούς μέσα από τα Πρότυπα και τα Ωνάσεια, το Διεθνές Απολυτήριο και συγχρόνως αυξάνουν τα εμπόδια στα όνειρά μας μέσα από το Λύκειο - εξεταστικό κέντρο του Εθνικού Απολυτηρίου και της ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής).

Φέρνουν νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη δουλειά για τους γονείς μας και για εμάς στο μέλλον και η χώρα μας συνεχίζει να συμμετέχει στους πολέμους, να βοηθά στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης και να ξοδεύει δισεκατομμύρια για τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Και τονίζει: «Οι μαθητές παλεύουμε μαζί με εκπαιδευτικούς - γονείς - φοιτητές για αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία, εδώ και τώρα να γίνουν τώρα σε όλα τα σχολεία έλεγχοι αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, να επισκευαστούν οι σχολικές υποδομές, να εξασφαλιστούν ασφαλείς σχολικές αίθουσες για όλα τα μαθήματα. Κανείς να μην κάνει μαθήματα σε κοντέινερ! Να γίνουν άμεσα διορισμοί εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, ειδικού προσωπικού. Να ξεκινήσει η σχολική χρονιά χωρίς κενά».