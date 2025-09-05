ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Ξύλο στους υγειονομικούς για τη διάλυση συγκέντρωσης διεκδίκησης

Απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας, μετά τις χυδαίες δηλώσεις Αδ. Γεωργιάδη και τη συκοφάντηση του προέδρου του Σωματείου

Απρόκλητη επίθεση από την Αστυνομία, με χρήση χημικών, δέχθηκε χθες το πρωί η - εδώ και μέρες - προγραμματισμένη συγκέντρωση των εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας στην πύλη του νοσοκομείου. Μια συγκέντρωση που είχε ανακοινωθεί ως μια ακόμα πρωτοβουλία διεκδίκησης απέναντι στα χάλια του νοσοκομείου, με αφορμή και την ανακοινωμένη επίσκεψη του υπουργού Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, η ισχυρή αστυνομική δύναμη που είχε παραταχθεί από νωρίς στον χώρο, εμπόδισε τους εργαζόμενους να μπουν στο προαύλιο του νοσοκομείου, προχωρώντας ακόμα και σε χρήση χημικών ούτως ώστε να διαλυθεί η κινητοποίηση, χτυπώντας έτσι τόσο εργαζόμενους όσο και εκπροσώπους ΑμεΑ και συνταξιούχους που συμμετείχαν.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Υγείας, με μία προκλητική ανάρτησή του, δήλωνε ότι ...ακυρώνει την επίσκεψη, διαφημίζοντας παράλληλα ως «προσφορά» στο νοσοκομείο τις 9 προσλήψεις από το 2019, ενώ λείπουν 170 εργαζόμενοι!

Ο υπουργός μάλιστα επικαλέστηκε ως «λόγο ακύρωσης» της επίσκεψης κάτι σχολιασμούς στο facebook (!), τους οποίους θεώρησε ...απειλή για τη ζωή του.

Μάλιστα, η χυδαιότητά του ξεπέρασε κάθε όριο αφού έφτασε σαν προβοκάτορας να στοχοποιεί τον πρόεδρο του Σωματείου του Νοσοκομείου, του «προσκείμενου στο ΚΚΕ» όπως ανέφερε, και να του χρεώνει την ευθύνη για τα παραπάνω σχόλια στο διαδίκτυο. Την ίδια στιγμή που δημοσίευε αυτές τις αθλιότητες, ενώ έδινε απανωτά και τη μία συνέντευξη μετά την άλλη στα κανάλια, η αστυνομία χωρίς κανέναν λόγο ξυλοφόρτωνε στο νοσοκομείο τους υγειονομικούς για να ακυρωθεί η συγκέντρωση. Ενα σκηνικό δηλαδή που φανέρωσε πόσο στημένη ήταν και η ακύρωση της επίσκεψης και η επίκληση «σχολίων» στο διαδίκτυο.





Σωματείο Εργαζομένων: «Δεν θα μας φιμώσουν ούτε με ψεύδη ούτε με χημικά»

Σημειώνεται πως πρόκειται για ένα νοσοκομείο, όπου οι γιατροί εξουθενωμένοι παίρνουν διαρκώς εντολές εφημέρευσης και μετακίνησης σε άλλο Νοσοκομείο, ενώ καλούνται να οδηγήσουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Και, αφού τελειώσουν την εφημερία στο άλλο Νοσοκομείο, άγρυπνοι πολλές φορές καλούνται να επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας τους. «Οι γιατροί εργάζονται πολλές περισσότερες από τις 48 ώρες την εβδομάδα που ορίζει ο Νόμος ως το όριο ασφάλειας για την υγεία των γιατρών και κατ' επέκταση και των ασθενών τους», σημείωνε χαρακτηριστικά η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σερρών.

Τόσο την απρόκλητη επίθεση της Αστυνομίας όσο και την «αήθη στοχοποίηση του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων από τον υπουργό Υγείας, ο οποίος ψευδώς τον εμφανίζει ως υποκινητή προπηλακισμού», καταγγέλλει το Σωματείο εργαζομένων στο Νοσοκομείο Δράμας.

Και σημειώνει ότι κατά τη συνάντηση με τον υπουργό θα τόνιζε «για μια ακόμα φορά αυτό που ακούει σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα που επισκέπτεται. Οτι τα νοσοκομεία καταρρέουν από την έλλειψη προσωπικού. Οχι μόνο γιατρών, αλλά προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Οτι το προσωπικό καταρρέει από επαγγελματική εξουθένωση και ότι χρειάζεται να γίνουν επειγόντως προσλήψεις».

«Τα όσα επικαλείται ο υπουργός προσπαθώντας να συκοφαντήσει τους αγώνες των εργαζομένων, αποτελούν πρόσχημα για να αποφύγει να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του ΓΝ Δράμας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πρόκειται να μας φιμώσουν ούτε με ψεύδη ούτε με χημικά», καταλήγει το Σωματείο.

Η Τομεακή Επιτροπή Δράμας του ΚΚΕ

Την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στους υγειονομικούς, στους εργαζόμενους, στους εκπροσώπους φορέων ΑμεΑ και συνταξιούχων καταγγέλλει η ΤΕ Δράμας του ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο υπουργός Υγείας, αντί να απολογηθούν για τις ελλείψεις των ιατρικών ειδικοτήτων (παθολόγων, οφθαλμίατρων, γαστρεντερολόγων, δερματολόγων, ενδοκρινολόγου, ψυχιάτρου από το ΚΨΥ κ.ά.), την πολύμηνη αναμονή στα ραντεβού ακόμα κι εκεί που υπάρχουν, την εργασιακή εξόντωση των εργαζομένων με την εντατικοποίηση, με τη μη χορήγηση ρεπό και αδειών λόγω έλλειψης προσωπικού, τις μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας με το 30% του προσωπικού, καμαρώνουν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και απαντούν με την καταστολή απέναντι σε όσους διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους στην Υγεία», σημειώνει.