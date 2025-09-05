Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά τις δηλώσεις Γεωργιάδη, καμιά έκπληξη από τη χυδαιότητά του

Σε σχόλιό του για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Κανείς πλέον δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τη δήθεν "κοσμογονία" που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ στο ΕΣΥ, ούτε να εκπλαγεί από τη χυδαιότητα των αναρτήσεών του.

Οταν, όμως, αστυνομικές δυνάμεις στέλνονται για να "υποδεχτούν" εργαζόμενους που αγωνίζονται για το αυτονόητο δικαίωμα στην Υγεία - όπως σήμερα στο νοσοκομείο της Δράμας - όταν οι δομές Υγείας υποστελεχώνονται, όταν οι ασθενείς περιμένουν ακόμα και μήνες για μια εξέταση ή ένα χειρουργείο, τότε την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της Υγείας πρέπει να την πάρει πολύ σοβαρά ο λαός και να την αντιπαλέψει, γιατί απειλεί την ίδια του τη ζωή.

Γι' αυτό ακριβώς, το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους στην Υγεία, τους ασθενείς και συνολικά τον λαό να παλέψουν οργανωμένα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, υποδομές και εξοπλισμό που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
