ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Αγωνιστικά στη ΔΕΘ και κλιμάκωση με απεργία μέσα στον Οκτώβρη

Με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου και κλιμάκωση με πανελλαδική απεργία μέσα στον Οκτώβρη, οι νοσοκομειακοί γιατροί συνεχίζουν τον αγώνα τους για υψηλού επιπέδου, σύγχρονο, καθολικό, αποκλειστικά κρατικό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, δωρεάν, με ανεπτυγμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και για αυξήσεις στους μισθούς.

Αυτό ανακοινώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Ενώσεων και πρωτοβάθμιων σωματείων από τη Βόρεια Ελλάδα.

Μέσα από τη σύσκεψη παρουσιάστηκε η άσχημη κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, εξαιτίας της εμπορευματοποίησης και των ελλείψεων μόνιμου προσωπικού, αλλά και των υποβαθμισμένων υποδομών, με την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο, τις μετακινήσεις γιατρών σε άλλες δομές Υγείας για να καλυφθούν τα κενά. Αναδείχτηκε ότι η πραγματική εικόνα στο δημόσιο σύστημα Υγείας χειροτερεύει, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει ότι όλα πάνε καλά.

Εισηγητικά, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, είπε στην πορεία προς την απεργία πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα αγωνιστικής ανάτασης.

Παρουσιάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αναφέρθηκε στην ΚΥΑ που βάζει τους ιδιώτες γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία, που ήρθε σε συνέχεια της απόφασης η οποία δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του Δημοσίου να ασκούν ιδιωτικό έργο, βαθαίνοντας περισσότερο την εμπορευματοποίηση για υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται δωρεάν.

Αναφέρθηκε ακόμα στις διώξεις γιατρών και άλλων υγειονομικών, επειδή ανέδειξαν τα προβλήματα και αντιστάθηκαν, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα αυτά τα φαινόμενα θα ενταθούν με το νέο Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο για 13 ώρες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, σημείωσε ότι «εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει υπερεργασία, εντατικοποίηση και πώς αυτό μέσα στο περιβάλλον των ελλείψεων, μπορεί να δημιουργήσει κούραση και ψυχική εξόντωση, ιατρικά λάθη και σφάλματα».

Σχετικά με τις προσλήψεις, για τις οποίες πανηγυρίζει ο υπουργός Υγείας, είπε πως «γίνονται με το σταγονόμετρο. Δεν υλοποιείται ούτε ο κανόνας ένας φεύγει ένας έρχεται. Την τελευταία 5ετία είμαστε 5.000 λιγότεροι μόνιμοι υπάλληλοι στο υπουργείο Υγείας».

Τόνισε πως η κακή εικόνα στο σύστημα Υγείας δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα, ούτε μια παραφωνία. «Είναι ο κανόνας. Το σύστημα δουλεύει για το κέρδος των λίγων ενάντια στις ανάγκες των πολλών».

Στις παρεμβάσεις τους, οι εκπρόσωποι των Ενώσεων και των πρωτοβάθμιων σωματείων, αναφέρθηκαν στις μεγάλες ελλείψεις γιατρών και άλλων ειδικοτήτων στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Μετέφεραν την οργή και την αγανάκτηση των συναδέλφων τους, που τσακίζονται καθημερινά μέσα σε δύσκολες συνθήκες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών.

Η εικόνα από κάθε περιοχή πανομοιότυπη. Ελλείψεις, κενά, εντατικοποίηση, υπερεφημέρευση, μετακινήσεις προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από ΚΥ σε νοσοκομεία και ανάποδα. Στον Εβρο και τη Ροδόπη, στο Κιλκίς, στην Ημαθία, στην Πέλλα, στις Σέρρες, στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, παντού απουσιάζουν βασικές ειδικότητες παθολόγων, οφθαλμιάτρων, γαστρεντερολόγων, δερματολόγων, ενδοκρινολόγων, ογκολόγων, ορθοπεδικών, αναισθησιολόγων, ψυχιάτρων. Παντού πολύμηνες αναμονές για τους ασθενείς, ακόμα και όπου υπάρχουν οι σχετικές ειδικότητες.

Στο Κιλκίς, η υποστελέχωση είναι σταθερά στο 50% τα τελευταία 13 χρόνια, ανέφεραν. Στον Πολύγυρο στο 30% - 40% τα κενά. Στην Πέλλα, έχουν ανασταλεί τα τακτικά χειρουργεία εδώ και μήνες και την ίδια ώρα οι διοικήσεις προσπαθούν να προωθήσουν τα απογευματινά χειρουργεία.

Στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υπουργός Υγείας μίλησε για 2.700 γιατρούς στα νοσοκομεία, ανέδειξαν ότι λείπουν περισσότεροι από 400 γιατροί με το ποσοστό των ελλείψεων να παραμένει σταθερά στο 30% όλα τα τελευταία χρόνια.

Μεταφέρθηκε όμως και θετική πείρα, από την αγωνιστική παρέμβαση για να εμποδιστούν μετακινήσεις γιατρών για την κάλυψη κενών σε άλλα νοσοκομεία, για προβλήματα των ειδικευόμενων, κ.ά.