ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Οργανώνουμε την αντεπίθεση, να μην πληρώσουμε τα κέρδη των ομίλων και τα γεράκια του πολέμου!

Πρώτος σταθμός κλιμάκωσης για την απεργιακή μάχη! | Στα σκουπίδια το άθλιο νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς | Παρουσιάστηκε χθες το πλαίσιο πάλης

Eurokinissi

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο αυριανό συλλαλητήριο στην πλατεία ΧΑΝΘ, ως πρώτο σταθμό κλιμάκωσης της απεργιακής μάχης, απηύθυνε ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. «Κόντρα στο "καλάθι" της ΔΕΘ, που φέρνει νέα δώρα στα μονοπώλια και κούφια λόγια για τους εργάτες, οργανώνουμε τις διεκδικήσεις μας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας», είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέντευξη παρουσιάστηκε το πλαίσιο του ΠΑΜΕ ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης για τη 13ωρη δουλειά, όπως και το πλαίσιο πάλης που απευθύνεται σε όλα τα συνδικάτα για την οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης.

Στη συνέχεια μίλησαν εκπρόσωποι σωματείων, παρουσιάζοντας τι θα σημαίνει για την εργατική τάξη και τις λαϊκές οικογένειες η 13ωρη εργασία.

Εισηγητικά ο Γ. Πέρρος ανέδειξε την αναγκαιότητα οργάνωσης αγωνιστικής απάντησης στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης, ενάντια στη χυδαία προπαγάνδα ότι τα νέα νομοσχέδια είναι επιθυμία των εργαζομένων. Και κάλεσε τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία, όλους τους εργαζόμενους, σε αγωνιστικό ξεσηκωμό. «Βάζουμε μπροστά τις δικές μας διεκδικήσεις, για να μην πληρώσουμε ούτε τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων ούτε τα γεράκια του πολέμου», είπε.





Eurokinissi

Κατήγγειλε τακαι τουγια τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού, που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, και έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης: «Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Να αποκτήσει επιτέλους την πατρίδα του».

Επεσήμανε ακόμα τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που εμπλέκει τη χώρα στο μακελειό προκειμένου να εξασφαλίσει μερίδιο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. «Γι' αυτούς φέρνει τα νέα νομοσχέδια, με βάση τη λογική "προσαρμογή στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς", που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις: "Προοδευτικές", "δεξιές", "τεχνοκρατικές". Στόχος, να θωρακιστούν οι όμιλοι με φτηνό, ευέλικτο, πειθαρχημένο εργατικό δυναμικό. Εκεί "κουμπώνει" και το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, που ενισχύει το κλίμα φόβου και ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση. Προσπαθούν να επιβάλουν αυτό που πολλές φορές το λέμε "τα κεφάλια μέσα", τώρα, που φουντώνουν επικίνδυνες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο».

Ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο για τον εργάσιμο χρόνο πρέπει να παταχτεί στα σκουπίδια, και κάλεσε «κανείς να μην πιστέψει την προπαγάνδα της κυβέρνησης».

Αναφέρθηκε στον μεγάλο θυμό για όλα όσα βιώνει η εργατική τάξη, και στο αγωνιστικό απόθεμα που υπάρχει και όπως είπε «πρέπει να εκφραστεί σε μια μεγάλη ταξική αντεπίθεση. Το κατάπτυστο νομοσχέδιο θα είναι μια μεγάλη αναμέτρηση και αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους».

Στάθηκε στα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο και σημείωσε ότι «δεν είναι πρωτοτυπία της κυβέρνησης. Είναι υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΕΕ, για να διασφαλιστεί η μέγιστη παραγωγικότητα, στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας. Μόνο έτσι θα πιάσουν τόπο - δηλαδή θα γεννήσουν κέρδη - τα πάνω από 800 δισ. ευρώ για εξοπλισμούς. Γι' αυτό και τα κράτη - μέλη τρέχουν να διαμορφώσουν το εθνικό νομικό πλαίσιό τους. Αυτό κάνει και η χώρα μας».

Καμία εμπιστοσύνη στη ΝΔ και στους δήθεν «σωτήρες»

Τόνισε επίσης ότι «δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ, στα κόμματα των δήθεν "σωτήρων". Προσπαθούν να μας πείσουν ότι γίνεται να κερδίζει και το κεφάλαιο και ο εργαζόμενος. Μα πώς γίνεται; Αφού φέτος κάνουν "δώρο" στους εργαζόμενους το 13ωρο, ενώ στους εργοδότες μειώνουν τα έξοδα και δίνουν κίνητρα για επενδύσεις».

Πρόσθεσε δε πως στην ίδια ρότα βρίσκονται και οι δυνάμεις τους στο εργατικό κίνημα, και κάλεσε σε απεργιακό ξεσηκωμό στα τέλη Σεπτέμβρη. «Το 2025 είναι αντικειμενικά δυνατό να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, με μειωμένα ωράρια, με σταθερό εργάσιμο χρόνο, αυξημένες άδειες και ημέρες ανάπαυσης. Είναι εφικτό και αναγκαίο να μπορούμε να απολαύσουμε όσα παράγει η εργατική τάξη, όσα οι ίδιοι παράγουμε. Οι ατελείωτες μέρες και ώρες δουλειάς δεν μπορεί να είναι το μέλλον της εργατικής τάξης. Θα φροντίσουμε να γίνουν παρελθόν, μαζί με όλους τους αντεργατικούς νόμους. Γιατί οι εργάτες έχουν τη δύναμη να βάλουν φρένο στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας, μέσα από νέους, μεγάλους αγώνες», είπε.

Και προέτρεψε «να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να εκφραστεί σε συνειδητή αγωνιστική, μαζική, μαχητική, ταξική αντεπίθεση! Ξεκινώντας από σήμερα, ετοιμάζουμε την απεργιακή μας απάντηση την τελευταία βδομάδα του Σεπτέμβρη. Ετσι μπαίνουν εμπόδια στο αντιλαϊκό έργο των κυβερνήσεων».

Στοχεύουμε το κράτος, την εργοδοσία και τα κόμματά τους

Καταλήγοντας, ο Γ. Πέρρος τόνισε ότι «πρέπει να φτάσουμε παντού, συζητώντας πώς θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας απέναντι σ' αυτήν την πολιτική. Στοχεύουμε τον ένοχο: Το κράτος, την εργοδοσία, τα κόμματα που τους υπηρετούν. Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου.

Η λύση βρίσκεται στη συγκρότηση ενός πανελλαδικού κινήματος ρήξης και ανατροπής, με τη διαμόρφωση μιας μεγάλης συμμαχίας με φορείς των λαϊκών στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου, αγρότες και επαγγελματίες. Για να καταφέρουμε να δουλεύουμε για να ζούμε, και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε».

Και παρουσιάζοντας το πλαίσιο πάλης σημείωσε τις διεκδικήσεις:

- Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα για το 13ωρο! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους!

- Αυξήσεις στους μισθούς και ΣΣΕ. Ξεπάγωμα των τριετιών. Επαναφορά 13ου - 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, 13ης - 14ης σύνταξης.

- Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία, Πολιτική Προστασία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων!

- Απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

- Πάλη ενάντια στην ακρίβεια, με όλα τα μέτρα που προτείνει το εργατικό - λαϊκό κίνημα για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς αγρότες.

- Προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις. Ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

- Αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση της πολιτικής πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές, με προσωπικό, υποδομές και μέσα.

- Πάλη ενάντια στις παραπέρα ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων υποδομών, όπως το νερό και τα απορρίμματα.