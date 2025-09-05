ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ

Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΑΣΘ πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία τηςστο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη μπροστά στο αυριανό μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στη ΔΕΘ.

Μόνιμοι και συμβασιούχοι εργαζόμενοι απαίτησαν μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να σταματήσει το αίσχος των εργαζομένων «δύο ταχυτήτων», αλλά και άμεση απόδοση των κλεμμένων από τις «προσωπικές διαφορές» των παλαιότερων εργαζομένων από το 2017, ανανέωση του στόλου με καινούργια οχήματα και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στη συγκοινωνία. Τέλος, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συμβασιούχων από τον ιδιωτικό τομέα.

Με την ντουντούκα ενημέρωναν και τους επιβάτες για τις διεκδικήσεις τους, για τον πακτωλό εκατομμυρίων που δίνεται σε αναδόχους συγκοινωνιακού έργου και εταιρείες ενοικίασης λεωφορείων για να φέρνουν σαπάκια με εκατομμύρια χιλιόμετρα, για τις μεγάλες αναμονές στα δρομολόγια κ.λπ.

Ο Νικήτας Τσαρίδης, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, ανέφερε ότι με τον τελευταίο διαγωνισμό και την πρόσληψη 155 εργαζομένων οι συμβασιούχοι έφτασαν τους 130, δηλαδή αποτελούν το 1/3 των οδηγών. Είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και χαμηλούς μισθούς, και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν την εργασιακή αβεβαιότητα.

Ο Θανάσης Τρατσής, από τους πρώτους συμβασιούχους που προσλήφθηκαν στον ΟΑΣΘ, στις αρχές του 2024, είπε: «Εδώ και ενάμιση χρόνο μάς κοροϊδεύουν. Εχουμε προϋπηρεσία που δεν αναγνωρίζεται και εργαζόμαστε με τον βασικό μισθό. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Πολλοί συμβασιούχοι συνάδελφοί μας έχουν εγκαταλείψει ήδη τον ΟΑΣΘ και συνεχίζουν να φεύγουν, με την πολιτική που ακολουθείται.

Εμείς προσπαθούμε, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε μέρα, κάνουμε τη δουλειά που κάνουν οι μόνιμοι συνάδελφοί μας και αμειβόμαστε με τον μισό μισθό. Αν συνεχίσουν έτσι, σύντομα δεν θα μείνει κανένας συμβασιούχος στον ΟΑΣΘ, θα ψάχνουν πάλι για καινούργιους».

Και μετέφερε την απαίτηση για μονιμοποίηση και αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. «Δεν γίνεται να μας ζητάνε προϋπηρεσία για να μας προσλάβουν και μετά να την πετάνε στα σκουπίδια», τόνισε.