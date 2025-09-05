Δεν είναι «ελεύθερη επιλογή» η εξόντωση στη δουλειά, η διάλυση της ζωής μας

Τον αγωνιστικό τόνο από τους χώρους δουλειάς μετέφεραν με τοποθετήσεις τους μια σειρά εκπρόσωποι σωματείων και φορέων από την Κεντρική Μακεδονία στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, δίνοντας το στίγμα τόσο της αυριανής κινητοποίησης όσο και της μαχητικής δράσης για απεργιακή κλιμάκωση το επόμενο διάστημα.

Μεταλλωρύχοι: Κάτω από τη γη παλεύουμε για το ψωμί μας και πάνω στη γη για τη ζωή μας

Στην παρέμβασή του ο Μανώλης Μανώλης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Μεταλλωρύχων Υπόγειων Στοών Χαλκιδικής, αναφέρθηκε στους σκληρούς απεργιακούς αγώνες που έδωσαν πριν έναν χρόνο οι μεταλλωρύχοι και κατάφεραν να σταματήσουν τις 12ωρες βάρδιες που ήθελε να επιβάλει η εργοδοσία, αλλά και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση με πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. «Αποδείξαμε» - είπε - «ότι η συλλογική δράση, η αλληλεγγύη και η αποφασιστικότητα είναι όπλα που όταν είμαστε ενωμένοι μας κάνουν νικητές. Σήμερα η κυβέρνηση φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο, που νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη. Και έχουν το θράσος να το παρουσιάζουν και ως αίτημα των εργαζομένων! Ας κατέβουν οι κύριοι που το σκέφτηκαν να δουλέψουν μια βάρδια μαζί μας, όχι 13ωρη, αλλά 8ωρη. Εκεί που δεν έχει κλιματισμό και καναπέδες, αλλά ιδρώτα, κούραση και κίνδυνο. Να δούμε αν μετά θα τους περισσεύει ανάσα για να τολμούν να λένε ότι η 13ωρη εργασία είναι φιλεργατικό μέτρο. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι κερδίζουν από τέτοιες ρυθμίσεις: Οι εργοδότες και οι μέτοχοι θησαυρίζουν».

«Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος μας έμαθαν κάτι σημαντικό: Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Οταν οι νόμοι στρέφονται ενάντια στους εργάτες, μπορούμε να τους καταργήσουμε», ανέφερε και προειδοποίησε ότι οι μεταλλωρύχοι θα κάνουν κουρελόχαρτο και αυτόν τον νόμο,«όπως κάναμε πέρυσι με τα 12ωρά τους». «Εμείς αντί για 13ωρη εργασία ζητάμε: Μείωση του εργάσιμου χρόνου στα υπόγεια μεταλλεία. Ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους στην εξορυκτική βιομηχανία. Αμεση στελέχωση της Επιθεώρησης Μεταλλείων και παράρτημα στη Χαλκιδική.

Οι μεταλλωρύχοι της Χαλκιδικής κάτω από τη γη παλεύουμε για το ψωμί μας και πάνω στη γη παλεύουμε για τη ζωή μας! Αλλά και για τις ζωές όλων των εργαζομένων. Και στέλνουμε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις πως δεν θα θυσιάσουμε την υγεία, τις οικογένειες και τους αγώνες της τάξης μας για τα κέρδη τους. Ο,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε, εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο!».

Οι υγειονομικοί ξέρουν από δουλειά μέχρι την εξόντωση

Η Ρούλα Γεωργιάδη, μέλος του ΔΣ της ΕΝΙΘ, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο «έχουμε πικρή πείρα τόσο από υποστελέχωση όσο και από ξεχειλωμένα ωράρια και επισφάλεια. Το 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έφερε τη "διευθέτηση" του εργάσιμου χρόνου στους γιατρούς. Καταφέραμε να μείνει στα χαρτιά. Οι συνάδελφοί μας νοσηλευτές βιώνουν συχνά την καταστρατήγηση της 11ωρης ανάπαυσης, κάνοντας υπερωρίες για να καλύψουν τα κενά. Υπερωρίες και υπέρβαση 8ωρου υπάρχουν σε μια σειρά υπηρεσίες».

Σημείωσε ότι όπως στον ιδιωτικό τομέα, έτσι και στο Δημόσιο «δεν είναι εθελοντική η υπερωριακή εργασία, η υπερεφημέρευση, ακριβώς γιατί έχουμε πάνω από το κεφάλι μας τον πέλεκυ των διώξεων, των πειθαρχικών, των αντιδραστικών αξιολογήσεων, με αποκορύφωμα το νέο πειθαρχικό. Και δεν ξεχνάμε ότι 2 στους 5 εργαζόμενους στο Δημόσιο είναι εργαζόμενοι συμβασιούχοι, σε συνεχή ομηρία. Αρα για ποια εθελοντική εργασία μιλάμε;».

Διερωτήθηκε πώς θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δήμων 9 και 10 ώρες, πώς θα δουλεύουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί ολόκληρες μέρες χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό τους όσο και τους ίδιους τους ασθενείς. «Ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πάνω από 55 ώρες εργασίας εγκυμονούν κίνδυνο θανάτου. Αρκετά ματώσαμε, αρκετά πληρώσαμε», είπε.

Κανένας εργαζόμενος δεν συμφωνεί με τη διάλυση της ζωής του!

Ο Αστέρης Παναγιώτου, γραμματέας του ΣΕΤΕΠΕ, ανακοίνωσε ότι για να διευκολύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων του κλάδου στο συλλαλητήριο το Συνδικάτο κήρυξε 4ωρη στάση εργασίας για αύριο Σάββατο, 4 μ.μ. με 8 μ.μ.

Οπως είπε, «κανένας μάγειρας και κανένας σερβιτόρος δεν ζήτησε από την υπουργό να "διευκολυνθεί" με 13ωρη δουλειά - το αντίθετο μάλιστα, οι εκατοντάδες εργαζόμενοι του κλάδου που συζητήσαμε μαζί τους σε μια σειρά χώρους δουλειάς του κλάδου, σε μεγάλα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, σε ξενοδοχεία της πόλης και στη Χαλκιδική, και σε επισιτιστικά καταστήματα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για το 13ωρο, ότι με δυσκολία βγαίνει το 8ωρο με την εντατικοποιήση, και στήριξαν καθολικά τα αιτήματα για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς.

Κανείς εργαζόμενος δεν συμφωνεί με τη διάλυση της υγείας και της ζωής του! Και, στην τελική, αν ήθελαν τόσο πολύ να μας βοηθήσουν να αυξηθεί το εισόδημά μας, ας επέτρεπαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να μην είναι απόφαση υπουργού το ύψος του κατώτατου μισθού, ανάλογα με τα "θέλω" της εργοδοσίας».

«Οι εργαζόμενοι, αν εξαναγκάζονται να δουλεύουν 13 ώρες, είναι γιατί δεν τους φτάνουν τα λεφτά, γιατί οι μισθοί είναι χαμηλοί και η ζωή πανάκριβη, και όχι επειδή το θέλουν», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας: «Οι εργοδότες θέλουν εν έτει 2025 να δουλεύουμε 13 ώρες, αυτοί να μετράνε ακόμα περισσότερα κέρδη και εμείς να μετράμε σακατεμένους και νεκρούς».

Κατήγγειλε μάλιστα τον ρόλο της ηγετικής ομάδας της ΠΟΕΕΤ και του ΕΚΘ, «ως πρόθυμα συνδικαλιστικά στηρίγματα των επιχειρηματικών ομιλών», και τόνισε ότι «η στάση τους όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσε τον βασικό σύμμαχο των κυβερνήσεων και των ξενοδόχων για να περάσει και να εφαρμοστεί όλο αυτό το αντεργατικό οικοδόμημα!».

Εφιαλτικές οι επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ενδιαφέρουσα ήταν και η παρέμβαση της Παναγιώτας Ρόζου, προέδρου του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς ανέδειξε με στοιχεία ότι το αντεργατικό νομοσχέδιο αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ό,τι απέμεινε από τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες.

Τόνισε ότι «η συστηματική εργασία 13 ωρών ημερησίως θεωρείται επικίνδυνη και ανθυγιεινή. Πλήθος μελετών τεκμηριώνουν τις επιπτώσεις στην υγεία και στη ζωή των εργαζομένων από τις πολλές ώρες εργασίας. Αύξηση εργατικών "ατυχημάτων", αύξηση θανατηφόρων εργατικών "ατυχημάτων", αύξηση θανάτων και αναπηριών από επαγγελματικές ασθένειες, πρόωρη φθορά της υγείας κ.λπ.».

Εξήγησε ότι η υπέρβαση του ημερήσιου ορίου των 8 ωρών εργασίας συνδέεται άμεσα με καρδιαγγειακά νοσήματα (υπέρταση, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά), ψυχικές διαταραχές, μυοσκελετικά προβλήματα, εξάντληση του ανοσοποιητικού συστήματος, συναισθηματική εξουθένωση (burn-out), αύξηση λαθών και «ατυχημάτων» στον χώρο εργασίας, και επιπλέον συνεπάγεται περιορισμό του προσωπικού χρόνου και των κοινωνικών σχέσεων, επιβάρυνση της οικογενειακής ζωής κ.λπ.

Ανέδειξε ότι οι τραυματισμοί, οι ασθένειες από την κόπωση και τα εργατικά «ατυχήματα», καταγράφονται ιδιαίτερα σε υπερωριακό χρόνο ή σε χρόνο υπερεργασίας, ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης, ενώ την ίδια ώρα οι ελεγκτικές αρχές αποστελεχώνονται.

Ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας το 2024 αναγγέλθηκαν σχεδόν 17.359 εργατικά «ατυχήματα», σημειώνοντας νέο ρεκόρ από το 2000. Σύμφωνα με τη Eurostat, μάλιστα, στη χώρα μας καταγράφεται μόλις το 30% - 40% των εργατικών «ατυχημάτων». «Συνεπώς, για κάθε εργατικό "ατύχημα" που καταγράφεται υπάρχουν τουλάχιστον άλλα δύο που δεν καταγράφονται. Και πολύ περισσότεροι είναι οι εργαζόμενοι που χάνουν τη ζωή τους από επαγγελματικές ασθένειες.

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η συστηματική απαξίωση της Επιθεώρησης Εργασίας, που εκφράζεται με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές. Η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας είναι σήμερα πλήρως υποστελεχωμένη, με ελλείψεις σε επιθεωρητές, σε διοικητικό προσωπικό και οδηγούς, αφού είμαστε σχεδόν το 50% από αυτούς που ήμασταν το 2000».

Οι εργαζόμενες γυναίκες παλεύουν για τα σύγχρονα δικαιώματά τους

Η Βιργινία Τατσούδη, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, κάλεσε τις γυναίκες του μόχθου να συμμετέχουν κι εκείνες μαζικά στη μεγάλη διαδήλωση και να διεκδικήσουν «τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο, που μας στερούν επιχειρηματικοί κολοσσοί, ΕΕ και κυβερνήσεις».

Κάλεσε σε ξεσηκωμό, τονίζοντας πως «για καμία εργαζόμενη γυναίκα δεν είναι "ελεύθερη επιλογή" ο εργασιακός εφιάλτης που ετοιμάζουν, όπως ισχυρίζεται προκλητικά η κυβέρνηση.

Ποια εργαζόμενη θα μπορεί να βλέπει τα παιδιά της μετά από 13 ώρες δουλειάς; Ποια εργαζόμενη θα συναινέσει στο να δοθεί η χαριστική βολή στη σωματική και ψυχική της υγεία;».

«Είμαστε σε ετοιμότητα για να μην περάσει η νέα επίθεση. Δυναμώνουμε τη συλλογική δράση και τον αγώνα μας για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει σήμερα, τον 21ο αιώνα. Δυναμώνουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα», συμπλήρωσε.

«Γονείς» μόνο την 5η μέρα της βδομάδας;

Ο Αλέξης Γουσόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε στη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά με ακόμα περισσότερα προβλήματα για τους γονείς και τα παιδιά, και ανέδειξε ότι το νέο νομοσχέδιο έρχεται να δυναμώσει τα αδιέξοδα και την ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι γονείς.

Μίλησε για την ακρίβεια στα σχολικά είδη, που «χτυπάει κόκκινο», για τις συγχωνεύσεις τμημάτων, για τους υποβιβασμούς σχολείων, έτσι που πλέον «κανόνας είναι τμήματα 27 και 28 μαθητών, με παιδιά στοιβαγμένα το ένα δίπλα στο άλλο».

«Την ίδια στιγμή οι γονείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα παιδιά μας για τις αναγκαίες δραστηριότητες σε αθλητισμό, πολιτισμό, ξένες γλώσσες, που όμως είναι εκτός σχολείου και επί πληρωμή», ανέφερε και κατέληξε:

«Με το νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση λέει στους γονείς ότι θα είναι "γονείς" μόνο την 5η μέρα της βδομάδας, ενώ τις υπόλοιπες δεν θα προλαβαίνουν όχι να δουν τα παιδιά τους, ούτε και να ξεκουραστούν οι ίδιοι. Θα φεύγουν για δουλειά στις 7 το πρωί και θα επιστρέφουν μέσα στη νύχτα. Και θα έχουν παράλληλα να αντιμετωπίσουν τα οξυμένα προβλήματα που δημιουργούν η εμπορευματοποίηση της Παιδείας, η απαράδεκτη κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς και η ανυπαρξία βασικών υποδομών για τη λαϊκή οικογένεια».