ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στους δρόμους μαζί με όλο τον λαό για σπουδές και ζωή με δικαιώματα

Σε συνέντευξη Τύπου στις Α' Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθες το πρωί οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης, αναδεικνύοντας τα τεράστια προβλήματα γύρω από την φοιτητική στέγη και παράλληλα εκφράζοντας την εναντίωσή τους στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τις διαγραφές φοιτητών, στα μέτρα καταστολής στα πανεπιστήμια και στην ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ως απάντηση στα παραπάνω, οι φοιτητές απηύθυναν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο εργατικών σωματείων, συλλογικών φορέων και φοιτητικών συλλόγων στα εγκαίνια της ΔΕΘ αύριο Σάββατο, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ, καθώς και σε φοιτητική κινητοποίηση στις 11 Σεπτέμβρη, μέρα πανελλαδικής δράσης ενάντια στις διαγραφές και στο τεράστιο κόστος της φοιτητικής στέγης, στις 9 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν φοιτητές και φοιτήτριες που διαμένουν σε εστίες, βρίσκονται μπροστά στον «Γολγοθά» εύρεσης φοιτητικής στέγης ή απειλούνται με διαγραφή με βάση το πρόσφατα ψηφισμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Την εισηγητική ομιλία πραγματοποίησε ο Βασίλης Βασιλειάδης, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΜΑΣ.

Ανύπαρκτη φοιτητική στέγη, διαγραφές και ιδιωτικά ΑΕΙ στο «καλάθι» της κυβέρνησης

Ξεκινώντας από τον μεγάλο «βραχνά» της εύρεσης φοιτητικής στέγης, που απασχολεί χιλιάδες φοιτητές και λαϊκές οικογένειες αυτήν την περίοδο, ο Β. Βασιλειάδης τόνισε πως «η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο» και πως σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται οι ανάγκες για στέγαση, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι «οι εστίες στα Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης δεν καλύπτουν ούτε το 2% των φοιτητών!».

Οσο για την «ποιότητα» των υποδομών των Εστιών, υπενθύμισε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της πτώσης ασανσέρ από τον όροφο πριν λίγους μήνες στις Γ' Εστίες, λόγω έλλειψης μέτρων συντήρησης και ασφάλειας, και έθεσε το ερώτημα «για ποια αναβάθμιση μας μιλάει η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που οι Εστίες βρίσκονται κυριολεκτικά σε κατάσταση κατάρρευσης, με την υποσυντήρηση, εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων, να κάνει απωθητική έως και αδύνατη πλέον σε κάποιον φοιτητή τη διαμονή σε αυτές;». Παρέθεσε δε εικόνες που έχουν δημοσιευτεί και περιγράφουν γλαφυρά την άθλια κατάσταση σε δωμάτια, κοινόχρηστους χώρους και υποδομές.

«Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαφημίζει πως τάχα "μεριμνά" για τη φοιτητική στέγη, προχωρώντας στην ανέγερση φοιτητικών εστιών σε 6 ΑΕΙ, συνολικής αξίας 737,5 εκατ. ευρώ, με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με ανάθεση δηλαδή σε μεγαλοεργολάβους μέσω ΣΔΙΤ. Το σχέδιο αυτό θα συνοδευτεί με ενοίκια για τους φοιτητές, καθιστώντας τους πελάτες της εκάστοτε εταιρείας διαχείρισης του έργου. Κατ' επέκταση, και πάλι θα αποκλείονται τα παιδιά εκείνα που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η κυβερνητική πολιτική έχει την ευθύνη που η φοιτητική μέριμνα είναι διαλυμένη και δεν υπάρχουν δωρεάν και επαρκείς φοιτητικές εστίες», συνέχισε ο ομιλητής.

Οσο για το σχέδιο νόμου για τις διαγραφές, ενδεικτικά ανέφερε ότι στις σχολές του Μαθηματικού και του Φυσικού του ΑΠΘ, στην τελευταία ορκωμοσία, με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το 50% των φοιτητών που πήραν πτυχίο θα είχαν διαγραφεί, ενώ χαρακτηριστικά είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που καταγράφουν ότι το 35% των φοιτητών οι οποίοι καθυστερούν τις σπουδές τους το κάνουν για οικονομικούς λόγους και άλλο ένα 35% για ακαδημαϊκούς, καθώς δεν καλύπτονται από το τι έχει να τους προσφέρει το δημόσιο πανεπιστήμιο, όντας «κατακρεουργημένο». «Πουθενά σε όλο τον κόσμο δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο φόβος της διαγραφής συμβάλλει στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών - αντιθέτως, προσθέτει έξτρα άγχος και εμπόδια και αποτελεί παράγοντα παραίτησης από την προσπάθεια. Πρώτα μας γεμίζουν εμπόδια στις σπουδές και μετά θέλουν να διαγράφουν όσους σκοντάφτουν σε αυτά!», σχολίασε ο Β. Βασιλειάδης.

Αναφέροντας επιπλέον παραδείγματα από την καθημερινότητα των φοιτητών που «δεν παίρνει υπόψη» το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ», υπογράμμισε πως οι φοιτητές διεκδικούν: Να καταργηθεί ο συγκεκριμένος νόμος και μη διαγραφεί κανένας φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Να αυξηθεί άμεσα η κρατική χρηματοδότηση για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε καθηγητές, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, και όχι για έρευνες των εταιρειών και για εστίες ΣΔΙΤ. Να γίνει άμεση κατασκευή νέων, σύγχρονων Εστιών, με ευθύνη του κράτους. Να εξασφαλιστούν δωρεάν δωμάτια για όσους φοιτητές κάνουν αίτηση για δωρεάν στέγαση.

Σχετικά δε με το περιβόητο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επεσήμανε: «Η κυβέρνηση προκαλεί τη νοημοσύνη μας όταν για τους πολλούς θα υπάρχει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και για κάποιους Ελάχιστη Βάση Πληρωμής, όπως για παράδειγμα τους φοιτητές Ιατρικής, που για να εισαχθούν στη σχολή χρειάστηκαν 19.000 μόρια, ενώ κάποιοι θα χρειάζονται απλώς ...25.000 ευρώ».

Για το νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία, σχολίασε πως «και μόνο το γεγονός ότι 1 στους 2 φοιτητές εργάζεται δείχνει ότι και αυτό το νομοσχέδιο στρέφεται εναντίον μας, όπως και ενάντια στους γονείς μας, που τους αντιμετωπίζει σαν μηχανές, λες και είναι ταγμένοι να υπηρετούν τον εργοδότη τους όποτε, όταν και αν θελήσει! Ταυτόχρονα συνθλίβεται η εργασιακή μας προοπτική, με μοναδικό στόχο τη μέγιστη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων».

Κλείνοντας ο Β. Βασιλειάδης τόνισε ότι «οι φοιτητές όλο το προηγούμενο διάστημα δείξαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό. Μέσα από συλλαλητήρια που καταδίκαζαν την εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό, μέσα από την πάλη μας να μην προχωρήσει η συνεργασία των Ιδρυμάτων μας με τους φονιάδες (...) Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε, για να δικαιωθεί η πάλη του παλαιστινιακού λαού, για να σταματήσει η κατοχή, να έχει το δικό του κράτος, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Στο πλευρό των φοιτητών καθηγητές και διοικητικό προσωπικό

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Ηλίας Κονδύλης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ), τονίζοντας ότι την ίδια ώρα που συνολικά η ακαδημαϊκή κοινότητα αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων - ασυντήρητες και ρημαγμένες υποδομές, πλήρη απουσία φοιτητικής μέριμνας («με παροχή δωρεάν σίτισης μόνο στο 10% των φοιτητών»), υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση («1 μέλος ΔΕΠ για 42 φοιτητές»), μισθολογική καθήλωση μελών ΔΕΠ και εργαζομένων - «η κυβέρνηση αντί να απαντήσει έφερε μες στο κατακαλόκαιρο, σαν τον κλέφτη, ένα επαίσχυντο νομοσχέδιο σχετικά με την επονομαζόμενη ασφάλεια στα ΑΕΙ». Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αυτόματη αναστολή φοίτησης από 1 έως 24 μήνες για «παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΑΕΙ», εξαιτίας μιας πιθανής μαζικής διαμαρτυρίας ή μιας κατάληψης με απόφαση ενός φοιτητικού συλλόγου, και παράλληλα ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση μελών ΔΕΠ και εργαζομένων. «Δήλωση μέλους ΔΕΠ, στήριξης - καλή ώρα - μιας φοιτητικής κινητοποίησης, που εμποδίζει την "εύρυθμη λειτουργία", μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε φυλάκιση 3 μηνών», ανέδειξε. Επιπλέον το νομοσχέδιο μετατρέπει τα ΑΕΙ σε «big brother», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ηλ. Κονδύλης, με τοποθέτηση καμερών που καταγράφουν εικόνα και ήχο παντού, ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια και drone παρακολούθησης του campus. Επεσήμανε ακόμα ότι με βάση το νομοσχέδιο για τις διαγραφές «μόνο στο ΑΠΘ προβλέπεται η διαγραφή σχεδόν του 50% του φοιτητικού πληθυσμού, δηλαδή 40.000 φοιτητές».

«Η κυβέρνηση επέλεξε, αντί να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα των ΑΕΙ, να εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό, ως αναγκαία προϋπόθεση για τον πλήρη επιχειρηματικό τους μετασχηματισμό, για την υποταγή τους στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας», υπογράμμισε και κάλεσε εκ μέρους της ΕΣΔΕΠ στο αυριανό συλλαλητήριο στην πλατεία ΧΑΝΘ.

«Είμαστε στο πλευρό των φοιτητών, έτσι κι αλλιώς κοινά είναι τα προβλήματα», επεσήμανε ο Γιάννης Κουρμούλης, πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ, αναδεικνύοντας ότι κοινός πρέπει είναι και ο αγώνας. «Το έχουμε ξανακάνει και το έχουμε ξαναπετύχει», είπε, θυμίζοντας την προσπάθεια θεσμοθέτησης της πανεπιστημιακής αστυνομίας, «η οποία ψηφίστηκε, έγινε νόμος, αλλά παρ' όλα αυτά στη ζωή δεν "περπάτησε" ποτέ».

Πρόσθεσε δε ότι «η κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης, της όλο και πιο βαθιάς λειτουργίας των πανεπιστημίων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, η οποία είναι και η αιτία για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, είναι μια διαχρονική πολιτική, ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά στο τιμόνι της κυβερνητικής διαχείρισης».

Στη συνέχεια, και αφού παρουσίασε συνοπτικά το διεκδικητικό πλαίσιο των εργαζομένων στα πανεπιστήμια για μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, για να μπορούν να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα που έχει ανάγκη το πανεπιστήμιο, κ.ά., σχολίασε την ένταση της καταστολής και μέσω του νόμου για τα πανεπιστήμια, αλλά και με τον νέο πειθαρχικό νόμο για τους δημοσίους υπαλλήλους, λέγοντας: «Η καταστολή είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της αύξησης της εκμετάλλευσης και της περιστολής των δικαιωμάτων... Καταλαβαίνουν ότι όταν μας κόβουν δικαιώματα, όταν αυξάνουν την εκμετάλλευση, η αντίσταση και η αντίδραση είναι κάτι το οποίο θα εκδηλωθεί (...) Αυτό, αν το δούμε από τη δική μας πλευρά, η ανάγνωση λέει ότι φοβούνται τη δική μας δύναμη. Αυτή η δύναμη είναι που μπορεί να ορθώσει εμπόδια, που προοπτικά μπορεί να θέσει τη δική μας ατζέντα, την ικανοποίηση των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, ώστε να απαιτήσουμε και να επιβάλουμε αυτές τις λύσεις που είναι προς όφελος των εργαζομένων, των φοιτητών».