ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Στους δρόμους διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους

Σε δυναμική παρέμβαση στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, απαιτώντας άμεσα λύσεις στα πολύ οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την παύση πληρωμών που τους έχει επιβληθεί για τις ενισχύσεις τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την εξάπλωση των ζωονόσων, ιδιαίτερα της ευλογιάς, καθώς και από τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου, προχώρησαν χτες οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι και πυρόπληκτοι της Αχαΐας.

Με απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων όπως και των κατά τόπους Συλλόγων, οι συγκεντρωμένοι, με επικεφαλής την πρόεδρο της ΟΑΣΑ, Αθηνά Ηλιοπούλου, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους στους εκπροσώπους της περιφερειακής αρχής, για όσα βιώνουν. Και με κεντρικό σύνθημα «μπλόκο στην ΚΑΠ που μας ξεκληρίζει», διαδήλωσαν ότι αυτή η κινητοποίηση ήταν η αρχή της κλιμάκωσης τόσο τοπικά, όσο και σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ιδιαίτερα για το γεγονός ότι «πληρώνουν το μάρμαρο» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισαν τις διαχρονικές ευθύνες κυβερνήσεων και ΕΕ που έφεραν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στο πλαίσιο της στήριξης των εμποροβιομηχάνων των τροφίμων.

Απαίτησαν άμεσα μέτρα τώρα με ευθύνη του κράτους, όχι μόνο για τον περιορισμό της ευλογιάς, αλλά και για αποζημίωση στο 100% των πληγέντων κτηνοτρόφων και πληγέντων από τις φωτιές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, εμβολιασμούς των αιγοπροβάτων με ευθύνη του κράτους, μέτρα αποκατάστασης εισοδημάτων και κοπαδιών. Στον «αέρα», και από την παρέμβαση που έγινε, φάνηκε ότι παραμένει η στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους από τις φλόγες ή αυτά έχουν σοβαρές ζημιές, αφού, όπως αναφέρθηκε, από τα 30 προκατασκευασμένα κτίρια που έχουν ζητηθεί για κάλυψη τέτοιων αναγκών σε όλο τον νομό, έχουν εγκριθεί μόλις τα 9 και δεν έχουν καταφθάσει ακόμα...

Οπως σημειώθηκε και στο υπόμνημα που κατατέθηκε, την ίδια ώρα που ηδιαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ για διάφορα προγράμματα,τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι τεράστιες ευθύνες που και η περιφερειακή αρχή έχει, για την καθυστέρηση ακόμη και πραγματοποίησης ελέγχων στις καμένες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους, σχεδόν δυόμισι μήνες από τις φωτιές του Αυγούστου! «Η ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και τα εργαλεία μας που κάηκαν σε σπίτια και αποθήκες δεν έχουν ακόμη καταγραφεί», επισημάνθηκε από συγκεντρωμένους, με κτηνοτρόφο να καταγγέλλει ότι «από τα 220 πρόβατα που έχασα από τις φλόγες, αποζημιώθηκα με λιγότερα για μόλις 70 και αυτό με κριτήρια!».

Οι δε εκπρόσωποι της περιφερειακής αρχής επικαλούνταν τα ψίχουλα των 10 εκατ. ευρώ αποζημιώσεων της κυβέρνησης πανελλαδικά (για τη Δυτική Ελλάδα αντιστοιχούν τα 2 εκατ. ευρώ) και τη γραφειοκρατία (για έναν κτηνοτρόφο απαιτούνται 8 διαφορετικά δικαιολογητικά για αποζημίωση όπως ανέφεραν), σημειώνοντας πως για τον έλεγχο 700 αιτήσεων για ζημιές στα καμένα απαιτούνται 1-2 μήνες από τώρα! Μίλησαν επίσης γενικόλογα για «μέτρα που λαμβάνουν» και «στήριξη που εκφράζουν», με τους βιοπαλαιστές να απαντούν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Παραμένουν στα μπλόκα στην Κρήτη

Στην Κρήτη, για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων που παραμένουν με τα αγροτικά οχήματά τους στα μπλόκα που έχουν στήσει στον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στο Ηράκλειο παραμένουν στο μπλόκο στο ύψος του ΚΤΕΟ, όπου αποφάσισαν το επ' αόριστον κλείσιμο του δρόμου, ενώ στα Χανιά εκατοντάδες αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει επ' αόριστον τα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ στον κόμβο των Τσικαλαριών.

Στο Ρέθυμνο προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος του κόμβου Σπηλίου, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στα Τρία Μοναστήρια και στη συνέχεια από εκεί κατευθύνθηκαν στον κόμβο του Σπηλίου.

Παράλληλα αυξάνονται καθημερινά τα ψηφίσματα στήριξης από εργατικά σωματεία και φορείς στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων. Ηδη έχουν εκδώσει σχετικό ψήφισμα: Tο Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου και η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων.