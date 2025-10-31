ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στο καζίνο

Με μαχητική συγκέντρωση στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οι εργαζόμενοι στο καζίνο μαζί με το Σωματείο τους και το ΣΕΤΕΠΕ απαίτησαν να παρθεί πίσω η εκδικητική απόλυση του συνδικαλιστή Δ. Νούση. Απολύθηκε φέτος την άνοιξη, επειδή υπερασπίστηκε απολυμένο συνάδελφό του στα δικαστήρια.

Αμέσως μετά, στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών εκδικάστηκε η αγωγή για την ακύρωση της απόλυσης.

Ο Δ. Νούσης, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στη «Hyatt Regency Τουριστική - Ξενοδοχειακή», απολύθηκε χωρίς μάλιστα να του δοθεί αποζημίωση και με στέρηση του δικαιώματος να μπει στο ταμείο ανεργίας, καθώς κατασκευάστηκε από την εργοδοσία η κατηγορία της «αντιγραφής, διάδοσης και διακίνησης προσωπικών δεδομένων». Μήνυση σε βάρος του συνδικαλιστή, με την παραπάνω κατηγορία, κατέθεσε ο διευθυντής Επιτραπέζιων Παιχνιδιών του καζίνο.

Ο πραγματικός λόγος της παράνομης και εκδικητικής αυτής απόλυσης παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, από τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος τεκμηρίωσε ότι ο συνάδελφός του απολύθηκε για τη μαχητική στάση που επέδειξε σε όλους τους αγώνες που δόθηκαν στα 23 χρόνια που εργάζεται στην επιχείρηση. Ηταν παρών τόσο στους αγώνες που αφορούσαν τις συνθήκες εργασίας, το εισόδημα των εργαζομένων, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας (χαμηλά μεροκάματα, μη τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου κ.λπ.), όσο και στο ξεσκέπασμα της εργοδοσίας, που επικαλέστηκε «μη κέρδη» για να δρομολογήσει σχέδιο απολύσεων. Και αυτά τη στιγμή που ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2024 άγγιξε τα 84,29 εκατ. ευρώ!

Θίχτηκε η εργοδοσία γιατί ο Δ. Νούσης στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής του δράσης αποκάλυψε στους συναδέλφους του τα όσα κατέθεσε το διευθυντικό στέλεχος στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης για τις απολύσεις δύο εργαζομένων, οι οποίες τελικά κρίθηκαν άκυρες από το δικαστήριο. Αποκάλυψε ότι η εργοδοσία είχε κάνει διαβούλευση με το εργοδοτικό σωματείο και προετοίμαζε απολύσεις. Και αμέσως μετά τον απέλυσαν, καταθέτοντας ταυτόχρονα μήνυση σε βάρος του, με στόχο την εξόντωσή του.

Στη χθεσινή διαδικασία μάταια η εργοδοτική πλευρά προσπαθούσε να στηρίξει την απόφασή της για απόλυση, επικαλούμενη δήθεν «ηθική βλάβη» που υπέστη το διευθυντικό στέλεχος. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται το επόμενο διάστημα.