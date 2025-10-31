ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ανεβάζουν ρυθμούς μπροστά στις συσκέψεις οργάνωσης και συντονισμού της πάλης

Με την αισιοδοξία που αντλείται από τις απεργιακές μάχες της 1ης και της 14ης Οκτώβρη τα Συνδικάτα, οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα σχεδιάζουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα.

Σημαντικό σταθμό αποτελούν οι συσκέψεις που οργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που θέτουν στο επίκεντρο την οργάνωση της πάλης για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στην Αθήνα η σύσκεψη θα γίνει την Τετάρτη 12 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio» (Σταυροπούλου 33, πλατεία Αμερικής). Το κάλεσμα απευθύνουν μέχρι στιγμής το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και τα Συνδικάτα - Σωματεία: Οικοδόμων, Νοσοκομείου «Ευαγγελισμού», Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν. Αττικής, Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη το αγωνιστικό ραντεβού των σωματείων είναι την Τρίτη 11 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στο σινεμά «Φαργκάνη». Στη σύσκεψη καλούν: Ενωση Εμποροϋπάλληλων, Σωματείο «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), Σωματείο «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο «Μασούτη» Βόρειας Ελλάδας, Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο Φαρμάκου - Καλλυντικού Κεντρικής Μακεδονίας, Σωματείο «Pfizer Hellas», ΣΕΤΕΠΕ, ΣΕΤΗΠ, Ενωση Λογιστών, Συνδικάτο Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, Συνδικάτο Οικοδόμων, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Θεσσαλονίκης, Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας.

Οι μεγάλες απεργίες εφαλτήριο για νέους αγώνες

Οι συσκέψεις παίρνουν τη σκυτάλη από τις δύο μεγάλες απεργίες την 1η και την 14η Οκτώβρη ενάντια στο νομοσχέδιο του 13ωρου και της «ευελιξίας», με τα σωματεία να σημειώνουν την παρακαταθήκη των επιτυχημένων αυτών μαχών στην πάλη «για μείωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, για το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο».

«Είναι συνέχεια της πάλης μας απέναντι στους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, που σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες ξηλώνουν όλο και περισσότερα δικαιώματά μας και μας γυρνάνε πίσω στον Μεσαίωνα. Είναι ταυτόχρονα κορύφωση των αγώνων που ξετυλίγονται σε δεκάδες κλάδους και χώρους δουλειάς για να πεταχτούν στα σκουπίδια οι αντιδραστικοί νόμοι, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», αναφέρεται στο κάλεσμα της σύσκεψης στην Αττική.

Τα σωματεία αναδεικνύουν άλλωστε ότι η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία δείχνει και την τεράστια αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στον λαό από τα εξαντλητικά ωράρια και τους χαμηλούς μισθούς, τη φοροληστεία και την ακρίβεια, τις υπέρογκες δαπάνες για Υγεία, Πρόνοια, Εκπαίδευση, στέγαση, τις μεγάλες θυσίες για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Μια κατάσταση που όπως σημειώνουν «επιδεινώνεται από την ένταση της καταστολής και από τη δράση ενός από τη φύση του εχθρικού για τον λαό κράτους, που μας πνίγει με την μπόχα της συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος των Τεμπών».

Ρεκόρ αποφάσεων κόντρα στον υπονομευτικό ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ

Στοιχείο που ξεχώρισε είναι ο όγκος των αποφάσεων ειδικά μπροστά στην απεργία στις 14 Οκτώβρη, με τα 38 μεγαλύτερα Εργατικά Κέντρα και τις 18 Ομοσπονδίες, δίπλα στις εκατοντάδες αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, κόντρα στην ανοιχτή απεργοσπασία της πλειοψηφίας στην ΓΣΕΕ.

Το ρεκόρ αυτό των αποφάσεων αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν, καθώς και τη δύναμη της εργατικής τάξης, που δεν τα «μαζεύει», δεν περιμένει σωτήρες και μεσσίες, αντίθετα οργανώνεται, παλεύει και διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες της, παραμερίζοντας τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Γι' αυτό και τα σωματεία καλούν όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την εργατική τάξη να βάλουν στο προσκήνιο τα σύγχρονα δικαιώματα: Για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να καταργηθεί η «ευελιξία» του. Για να ενισχυθεί η πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Για να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες της ανάπτυξης της παραγωγής και της επιστήμης. Για ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Δυναμώνουμε τις συλλογικές διαδικασίες

«Τώρα πρέπει να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες, οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, που φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες - το δίκιο των εργαζομένων. Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!», είναι το κάλεσμα μάχης που απευθύνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπροστά στις συσκέψεις, θέτοντας στην πρώτη γραμμή τις διεκδικήσεις:

«- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης και της 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των "κορακιών" πάνω στο βιος του λαού.

- Για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση».

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής

«Συζητάμε για τα συμπεράσματα από τις απεργίες και για την οργάνωση της συνέχειας του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή ΣΣΕ»: Το κάλεσμα αυτό απευθύνει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής για τη Γενική του Συνέλευση τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham». Για την ίδια μέρα το Συνδικάτο οργανώνει στάση εργασίας, από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.