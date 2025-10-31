ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 6 - 7 ΝΟΕΜΒΡΗ

Γιατροί και νοσηλευτές στον αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της Υγείας

Συνδικαλιστές - αντιπρόσωποι από 18 πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής, εκ των οποίων τα 12 είχαν πάρει απόφαση συμμετοχής και κάποια συμμετείχαν για πρώτη φορά, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (ΣΕΝΕ) για κοινή σύσκεψη και συντονισμό της δράσης, στο πλαίσιο της οργάνωσης των απεργιακών κινητοποιήσεων την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοέμβρη.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνες τις μέρες οι νοσοκομειακοί γιατροί με απόφαση της ΟΕΝΓΕ οργανώνουν 48ωρη απεργία, ενώ το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό κινητοποιούνται στις 6 Νοέμβρη, αφού η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ αρκείται σε στάση εργασίας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της απεργίας, η ΟΕΝΓΕ οργανώνει και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στην Αθήνα, την Παρασκευή 7 Νοέμβρη (12 μ.), ενώ την Πέμπτη 6 Νοέμβρη θα γίνουν απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η ΕΝΙΘ καλεί σε απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη στις 11 π.μ. στο ΥΜΑΘ και την Παρασκευή στο υπουργείο Υγείας.

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία παλεύουν απέναντι σε μια πολιτική που ισοπεδώνει τόσο τα δικαιώματά τους όσο και το δικαίωμα του λαού για σύγχρονο δημόσιο σύστημα Υγείας, μια πολιτική που διαλύει τα νοσοκομεία και απογειώνει την εμπορευματική λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στο πλούσιο αντιλαϊκό νομοθετικό έργο της κυβέρνησης αλλά και στην εφαρμογή νόμων που έχουν ψηφιστεί εδώ και δεκαετίες, όπως είναι τα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία και η παραχώρηση τμημάτων των νοσοκομείων στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αναφέρθηκε εισηγητικά ο πρόεδρος του ΣΕΝΕ, Γιώργος Φερεντίνος. Επισήμανε πως τίποτα από τα παραπάνω δεν γίνεται με κριτήριο τις οξυμένες ανάγκες των ασθενών, αλλά προωθούνται με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αναφέρθηκε στον νόμο για το Πειθαρχικό στο Δημόσιο, σημειώνοντας ότι «θέλουν να προλάβουν τις όποιες αντιδράσεις και να δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας», στο υψηλό ποσοστό συμβασιούχων (στον «Ευαγγελισμό» αγγίζει το 40% του συνόλου των εργαζομένων) που είναι με το ένα πόδι εκτός του νοσοκομείου και παραμένουν όμηροι για χρόνια.

Πλούσιο πρόγραμμα δράσης το επόμενο διάστημα, ξεχωρίζει η σύσκεψη της 12ης Νοέμβρη

Οπως συζητήθηκε και στη σύσκεψη, το επόμενο διάστημα πρόκειται να συνεδριάσουν τα ΔΣ των Σωματείων, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούν:

Διήμερο δράσης τον Νοέμβρη, με αιχμή τα δίκαια αιτήματα του νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού και κεντρική συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Επίσης συγκρότηση σωματειακών επιτροπών νοσηλευτών.

Με αφορμή την αναμόρφωση των οργανισμών των νοσοκομείων, προτάθηκε η οργάνωση πανελλαδικής μέρας δράσης για την Υγεία του λαού, εντός του Δεκέμβρη, με κύρια αιτήματα τα οργανογράμματα των νοσοκομείων να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών και στις εξελίξεις της επιστήμης, να ανοίξουν όσα νοσοκομεία έκλεισαν, να μη γίνει συγχώνευση τμημάτων, κλινικών, νοσοκομείων.

Δράση για την υπεράσπιση των συμβασιούχων με το πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55-74 για την Υγεία, εκ των οποίων σημαντικός αριθμός κινδυνεύει με απόλυση.

Τέλος, η συμμετοχή στη μεγάλη σύσκεψη σωματείων της Αττικής στις 12 Νοέμβρη (βλ. σελ. 8), όπου Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία της Αττικής θα οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα.

Ακολούθησαν μάχιμες τοποθετήσεις, όπου εκφράστηκε η αγωνία για την κλιμάκωση της επιχειρηματικής λειτουργίας στα δημόσια νοσοκομεία. Για τα κυβερνητικά μέτρα επισημάνθηκε μάλιστα ότι δεν είναι απόρροια «νεοφιλελεύθερων εμμονών» όπως ισχυρίζονται δυνάμεις κύρια της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά εξυπηρετούν την ανάγκη του συστήματος να είναι η Υγεία του λαού εμπόρευμα, οι ασθενείς πελάτες και οι εργαζόμενοι όλο και πιο φτηνό ευέλικτο προσωπικό. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να δυναμώσουν τα σωματεία σε κάθε νοσοκομείο, να έχουν ταξικό προσανατολισμό, «να νιώσουν οι εργαζόμενοι ότι δεν είναι μόνοι απέναντι σε μια διορισμένη διοίκηση, στην ΥΠΕ ή στο υπουργείο».

Τα «πυρά» του συνόλου των συνδικαλιστών από τα 18 νοσοκομεία συγκέντρωσε η συμβιβασμένη πλειοψηφία στη διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ, οι οποίοι στηλίτευσαν τον υπονομευτικό της ρόλο και τη φιλοκυβερνητική της στάση. «Η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ) πέρα από κάποιες εθιμοτυπικές διαμαρτυρίες, δεν παίρνει απόφαση για απεργία, υπονομεύει τους αγώνες και τη μάχιμη διάθεση των συναδέλφων. Απέχει από κομβικά σημεία, όπως η καταστολή που δέχτηκαν οι συνάδελφοι στο "Αττικόν", οι διώξεις σε βάρος υγειονομικών στον "Ευαγγελισμό", η προβοκάτσια που επιχειρήθηκε να στηθεί σε βάρος του Σωματείου στο Νοσοκομείο Δράμας. Είναι οι πρόθυμοι συνομιλητές και κλακαδόροι του υπουργείου Υγείας», υπογράμμισε ο Γ. Φερεντίνος, αναδεικνύοντας την ανάγκη τα σωματεία να οργανώσουν «από τα κάτω» τον αγώνα τους και τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκε η πρόταση κόντρα στην απαράδεκτη στάση της ηγεσίας της Ομοσπονδίας, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία να οργανώσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 Νοέμβρη στο υπουργείο Υγείας.

«Τελευταία συνεδρίαση της ΠΟΕΔΗΝ ήταν στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη, παραμονή της ΔΕΘ, όπου κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις για δράσεις, όμως διαλύθηκε το Συμβούλιο γιατί αποχώρησαν όλοι οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ και η συντριπτική πλειοψηφία των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ χωρίς ουσιαστικά να βγει απόφαση. Χωρίς να συνεδριάσει η ΕΕ εμφανίστηκε ως απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ η κοινή πρόταση των παρατάξεων της ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ για κινητοποίηση στις 6 Νοέμβρη. Η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ αποφεύγει τις συσκέψεις σωματείων στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα», σημείωσε επίσης ο Μανώλης Βαρδαβάκης, μέλος της ΕΓ της ΠΟΕΔΗΝ και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.

Για την εντατικοποίηση που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, την παράδοση κομματιών σε ιδιώτες, το «ζεστό» χρήμα που δίνεται σε εργολάβους για τις ανακαινίσεις «και στο Νοσοκομείο Νίκαιας έκλεισαν οι 2 από τις 3 παθολογικές κλινικές, τα ράντζα φτάνουν μέχρι έξω», μίλησε η Μαίρη Αγρογιάννη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας. Οπως σημείωσε, τα προηγούμενα χρόνια, το Σωματείο του νοσοκομείου σχεδόν δεν λειτουργούσε, οι εργαζόμενοι θεωρούσαν ότι είναι μόνοι τους, ανυπεράσπιστοι στην εκάστοτε διοίκηση. Ομως στο χέρι μας είναι να το αλλάξουμε. «Το θέμα είναι τι κίνημα θέλουμε; Ποιο κίνημα μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση; Ενα κίνημα που θα στοχεύει την πολιτική που υλοποιείται απ' όλες τις κυβερνήσεις, που η μία κόβει η άλλη ράβει, αντί για ένα κίνημα που θα περιμένει τον Μεσσία», σημείωσε φέρνοντας ως παράδειγμα αποτελεσματικότητας των αγώνων τα σωματεία στη COSCO κ.ά.

Παράλληλα, σε μια σειρά τοποθετήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη μαζικοποίησης του αγώνα, συσπείρωσης περισσότερων εργαζομένων στα Σωματεία. Υπογραμμίστηκε επίσης το μπαράζ παραιτήσεων και από μόνιμο προσωπικό, ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό (π.χ. στο ΠΑΓΝΗ παραιτήθηκαν 25 μόνιμοι νοσηλευτές σε μία εβδομάδα), ακόμα και η αλλαγή επαγγέλματος, που καταδεικνύει τις άθλιες συνθήκες εργασίας και των πενιχρών μισθών.

«Λαϊκό»: Εκτός λειτουργίας το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Ενδεικτικά είναι τα όσα μετέφερε η Ιωάννα Σεβαστίδου, πυρηνική ιατρός, μέλος της 5μελούς Επιτροπής ΕΙΝΑΠ στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με αφορμή την επίσκεψη που έκανε χτες το απόγευμα ο υπουργός «εμπορίου της Υγείας» με ...εφοπλιστές, για να εγκαινιάσουν εργασίες στον χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σημειώνεται ότι το «Αγία Σοφία» είναι το μοναδικό νοσοκομείο στη χώρα που διαθέτει τους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, για να καλύψει θεραπείες με ραδιενεργό ιώδιο σε παιδιά και εφήβους με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς, ενώ από το 2017 είναι το μοναδικό τμήμα που πραγματοποιούνται θεραπείες σε παιδιά με ανθεκτικό νευροβλάστωμα, οι οποίες μέχρι τότε γίνονταν στο εξωτερικό.

Ομως, από την έναρξη λειτουργίας του το 2016, όχι μόνο δεν έγινε καμία προκήρυξη θέσης μόνιμου ιατρού, αλλά κάθε κυβέρνηση επιχείρησε να καλύψει τα κενά με μετακινήσεις. Τελικά, με τη μόνιμη πρόσληψη της μίας επικουρικού ιατρού, της Ι. Σεβαστίδου στο Λαϊκό Νοσοκομείο το 2022, το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του «Αγία Σοφία» ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί, καθώς το Εργαστήριο παρέμεινε υποστελεχωμένο με έναν επικουρικό ιατρό.

Μέχρι και σήμερα, δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση μόνιμου γιατρού για την κάλυψη της θέσης, παρά τα συνεχή αιτήματα και κινητοποιήσεις της 5μελούς ΕΙΝΑΠ του Παίδων «Αγία Σοφία». Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Εργαστήριο παραμένει όλα αυτά τα χρόνια εκτός του οργανογράμματος του νοσοκομείου, ενώ κενή παραμένει και η οργανική θέση Πυρηνικής Ιατρικής στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εδώ και δύο δεκαετίες, καθώς καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να προσληφθεί γιατρός.

«Δεν θέλουμε ούτε χορηγούς "φιλάνθρωπους", ούτε φωτογραφίες με εφοπλιστές και διάσημους», ξεκαθαρίζει η 5μελής Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ, μεταφέροντας την απαίτηση για μόνιμο προσωπικό στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο.

Πάτρα: Συγκέντρωση και συλλαλητήριο στις 6 Νοέμβρη

Και στην Πάτρα εντείνονται οι προετοιμασίες για την επιτυχία της 48ωρης απεργίας, τη στήριξη της οποίας έχουν ήδη εκφράσει το Εργατικό Κέντρο και σωματεία της πόλης, όπως και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Επίσης, απόφαση στήριξης πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και με συμμετοχή της ΕΙΝΑ, εργατικών σωματείων, συλλόγων συνταξιούχων και φοιτητών, καθώς και της ΣΕΑΑΝ.

Αποφασίστηκε η στήριξη της κινητοποίησης των υγειονομικών το πρωί της πρώτης μέρας της απεργίας στο ΠΓΝΠ του Ρίου και η πραγματοποίηση συγκέντρωσης και συλλαλητηρίου στις 6.30 μ.μ. την ίδια μέρα (6 Νοέμβρη) στην πλατεία Γεωργίου.

Στα προβλήματα που επικρατούν σε όλο το δημόσιο σύστημα Υγείας και στον νομό αναφέρθηκε στην εισηγητική του παρέμβαση ο Δημήτρης Μαρμούτας, πρόεδρος του ΕΚΠ, ξεκαθαρίζοντας ότι «η υπεράσπιση της Υγείας του λαού είναι πρώτα από όλα υπόθεση των συνδικάτων».

«Η πραγματικότητα απέχει πολύ από τα ψέματα που διαφημίζει το υπουργείο "εμπορίου" της Υγείας! Δόθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για να εδραιωθεί στον λαό η αντίληψη της Υγείας - εμπόρευμα και να νομιμοποιηθεί το φακελάκι, αλλά ούτε ένα ευρώ για να ανοίξει έστω μία χειρουργική αίθουσα ή ένα κρεβάτι ανάνηψης, για να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό», είπε ο ομιλητής, αναφερόμενος και στην Πάτρα με τα κλειστά νοσοκομεία (Θώρακος, 409), από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη... συνέχειά τους από τη ΝΔ, τα άλλα σοβαρά προβλήματα σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, ογκολογικούς ασθενείς, άλλους χρόνιους πάσχοντες κ.ά.

Εξήγησε, επιπλέον, ότι την εικόνα επιβαρύνει η ελλιπέστατη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και ότι οι επικείμενες συγχωνεύσεις σε τμήματα και κλινικές νοσοκομείων, ιδιαίτερα σε Καλάβρυτα και Αίγιο, θα φέρουν ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες σε αυτά που είναι ήδη υποστελεχωμένα, αλλά και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας.

Παρέμβαση έγινε επίσης από τον Χρήστο Δάβουλο, πρόεδρο της ΕΙΝΑ, σημειώνοντας την ανάγκη ο αγώνας υγειονομικών, εργαζομένων και λαού να στραφεί συνολικότερα ενάντια στην επιχειρηματική δράση στην Υγεία, όπως και αν αυτή εκφράζεται και μέσα από τις υπηρεσίες του όλο και περισσότερο εμπορευματοποιημένου ΕΣΥ.