ΙΤΑΛΙΑ

Απεργία τη Δευτέρα ενάντια στο μακέλεμα των Παλαιστινίων

Τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη οι εργαζόμενοι στην Ιταλία, μέσα από την πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση στην οποία καλεί η(USB), διατρανώνουν ότι δεν θα γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία που συνεχίζει το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό. Καταγγέλλουν ακόμα τις απειλές ενάντια σε διεθνείς πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, αλλά και την πολεμική οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας ιταλική κυβέρνηση και ΕΕ κλιμακώνουν την αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση.

Τουλάχιστον 48 συγκεντρώσεις και άλλες δράσεις απεργών (αποκλεισμοί λιμενικών εγκαταστάσεων, οδικών κόμβων κ.λπ.) έχουν προκηρυχθεί σε όλη την ιταλική επικράτεια, ενώ μέσα από συλλογικές διαδικασίες προετοιμάζεται η συμμετοχή των κλάδων στην κινητοποίηση. Συσκέψεις προετοιμασίας έγιναν στη Κατάνια της Σικελίας, στο Λιβόρνο της Τοσκάνης, όπου σχεδιάστηκε ο απεργιακός αποκλεισμός λιμανιών της χώρας, καθώς επίσης σε Βενετία, Ανκόνα κ.α.

Σε συζητήσεις και συνελεύσεις μεταφέρονται και πληροφορίες για συμπράξεις Ιταλών μεγαλοεπιχειρηματιών με μερίδες του ισραηλινού κεφαλαίου, όπως στην περίπτωση της «Flextronics» στην Τεργέστη, για την οποία η κυβέρνηση υποστήριξε και την είσοδο ισραηλινού εταίρου σε αυτή.

Τη δική τους θέση στις κινητοποιήσεις παίρνουν και φορείς φοιτητών, καταδικάζοντας μεταξύ άλλων τη σύμπραξη - συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την κυβέρνηση και διάφορους οργανισμούς του Ισραήλ.

Μήνυμα αποφασιστικής και έμπρακτης αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης έστειλαν και οι λιμενεργάτες της Ραβένα την Πέμπτη, εμποδίζοντας πλοίο να φορτωθεί με πυρομαχικά τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο να μεταφέρει στο Ισραήλ.

Κινητοποιήσεις κατά της σφαγής στη Γάζα και της συνεργασίας της ιταλικής κυβέρνησης με το Ισραήλ έγιναν και την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας.

Την ίδια στιγμή η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Διεθνή Σύσκεψη Λιμενεργατών, που θα γίνει στη Γένοβα στις 26 και 27 Σεπτέμβρη, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο!».

Στη Σύσκεψη θα πάρει μέρος και αντιπροσωπεία της ΕΝΕΔΕΠ (Ενωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά), που σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι σε αυτή θα συζητηθούν «ο αγωνιστικός σχεδιασμός και ο συντονισμός αγωνιστικών πρωτοβουλιών των λιμενεργατών της Ευρώπης και της Μεσογείου, ώστε να βάλουμε φραγμό στη μετατροπή των λιμανιών σε κόμβους μεταφοράς πολεμικού υλικού για τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις, και ταυτόχρονα να δυναμώσει ο αγώνας για τα εργασιακά μας δικαιώματα, που τσακίζονται στο όνομα της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων». Η Διεθνής Σύσκεψη αποτελεί συνέχεια αυτής που έγινε στην Αθήνα στις 28 Φλεβάρη 2025, αλλά και της συντονισμένης κινητοποίησης σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία για το μπλοκάρισμα πολεμικού υλικού. «Η θέση μας», τονίζει η ΕΝΕΔΕΠ, «είναι ξεκάθαρη: Με την εργατική τάξη και τους λαούς, όχι με τους εκμεταλλευτές και τους ιμπεριαλιστές. Ενάντια στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και στις κυβερνήσεις τους, που μακελεύουν τους λαούς για τα κέρδη των μονοπωλίων».

Νέος αποκλεισμός της «Eurolinks» στη Μασσαλία

Δυναμικές πρωτοβουλίες ενάντια στο μακελειό συνεχίζονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, εργάτες την περασμένη Πέμπτη - στο πλαίσιο και της 24ωρης πανεθνικής απεργίας που είχαν προκηρύξει συνδικάτα σε όλη τη χώρα - προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό μονάδας της «Eurolinks», όπως είχε γίνει και στις 10 Σεπτέμβρη.

Από τα ξημερώματα στήθηκαν έξω από την κεντρική πύλη, με πανό που έγραφε «Κλείνουμε το εργοστάσιο της γενοκτονίας», καθώς, όπως έχει αποκαλυφθεί, η συγκεκριμένη πολεμική βιομηχανία προμηθεύει το Ισραήλ με τα εξαρτήματα M27, που χρησιμοποιούνται για πυρομαχικά 5,56 χιλιοστών.

Τον περασμένο Ιούνη λιμενεργάτες στη Φος (προάστιο της Μασσαλίας) είχαν επίσης αρνηθεί να φορτώσουν φορτίο της «Eurolinks».