ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα «φιτιλιά» από τη «δυτική» επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν

Υπέρ των κυρώσεων έσπευσε να ψηφίσει η ελληνική κυβέρνηση, εμπλέκοντας τον λαό ακόμα πιο βαθιά στην επικίνδυνη αντιπαράθεση

Σε κλιμάκωση των πιέσεων κατά της Τεχεράνης προχωρά το «δυτικό» στρατόπεδο (ΗΠΑ, Βρετανία, ΕΕ και «σύμμαχοι»), ρίχνοντας κι άλλο «λάδι στη φωτιά» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς με την ψήφο τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ άνοιξαν τον δρόμο για την επαναφορά σκληρών διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Συγκεκριμένα, 6 «δυτικές» χώρες - μεταξύ τους και η Ελλάδα, με την κυβέρνηση της ΝΔ να σπεύδει να εμπλέξει τον ελληνικό λαό ακόμα πιο βαθιά στην επικίνδυνη αντιπαράθεση - καταψήφισαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη συνέχιση της άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν που ίσχυαν μέχρι την επίτευξη της διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την εν λόγω συμφωνία παραβίασαν οι ΗΠΑ, αποχωρώντας μονομερώς το 2018 και εμποδίζοντας ουσιαστικά την εφαρμογή της.

Ειδικότερα, το σχέδιο απόφασης καταψήφισαν ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβενία, Παναμάς, Σιέρα Λεόνε και Σομαλία.

Υπέρ του σχεδίου απόφασης της Νότιας Κορέας ψήφισαν Κίνα, Ρωσία, Αλγερία και Πακιστάν.

Από την ψηφοφορία απείχαν η Νότια Κορέα και η Γουιάνα.

Πλέον, με βάση τη διαδικασία που ξεκίνησαν Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία (γνωστές ως Ε3), οι διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν θα επανέλθουν από τις 27 Σεπτέμβρη, εκτός αν μέχρι τότε υπάρξει κάποια συμφωνία.

Εντονα αντέδρασαν μετά την ψηφοφορία η Κίνα και η Ρωσία, σύμμαχοι της Τεχεράνης.

Ο Κινέζος πρέσβης στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, αμφισβήτησε το ότι οι χώρες του Ε3, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν συμμετάσχει στη Συμφωνία του 2015, έχουν το δικαίωμα να πυροδοτήσουν τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων (snapback). Πρόσθεσε πως υπό τις παρούσες συνθήκες «η βιαστική προώθηση για ψήφιση ενός σχεδίου απόφασης μπορεί να εντείνει τη σύγκρουση περαιτέρω και να μην οδηγήσει σε επίλυση του ζητήματος».

Ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Β. Νεμπέντζια, στηλίτευσε τη στάση των Ε3 λέγοντας ότι «παραβιάζουν κατάφωρα τη διαδικασία για την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων καταστάσεων (...) Ο μόνος τους σκοπός τώρα είναι να χρησιμοποιήσουν το Συμβούλιο ως εργαλείο για ένα κακόπιστο παιχνίδι, ως μοχλό για να ασκήσουν πίεση (...) σε ένα κράτος που προσπαθεί να υπερασπίσει τα κυριαρχικά του συμφέροντα».

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Υεμένη

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη σφαγή στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει το μπαράζ επιθέσεων και απειλών σε άλλες χώρες της περιοχής.

Στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο το Ισραήλ ιδίως από τα μέσα της βδομάδας πραγματοποίησε διαδοχικές αεροπορικές επιδρομές σε πάνω από πέντε πόλεις.

Την Παρασκευή δεν δίστασε να βάλει στο στόχαστρο και το νοσοκομείο της πόλης Τεμπνίν του νότιου Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 11.

Παράλληλα το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις και στην Υεμένη.

Στα μέσα της βδομάδας βομβάρδισε το λιμάνι Χοντέιντα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ την Παρασκευή ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Ι. Κατς στοχοποίησε ευθέως τον ηγέτη του «Κινήματος Ανσάρ Αλλάχ», Αμπντούλ Μάλικ Αλ Χούθι, λέγοντας πως «έρχεται η σειρά του» και πως πλησιάζει η στιγμή που «θα υψωθεί η σημαία του Ισραήλ» και θα κυματίζει πάνω από την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Παζάρια Ισραήλ - τζιχαντιστών Συρίας με σφραγίδα ΗΠΑ

Ταυτόχρονα το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ επιδίδεται στη συνέχιση του πολύμηνου παζαριού με το καθεστώς των τζιχαντιστών στη Συρία, επιδιώκοντας την υπογραφή ενός «συμφώνου ασφαλείας»

Ο Σύρος τζιχαντιστής Πρόεδρος Αχμεντ Αλ Σαραα (Αλ Τζολάνι) ανακοίνωσε μεσοβδόμαδα ότι μια συμφωνία με το Ισραήλ είναι «θέμα χρόνου», ενώ άλλοι Σύροι αξιωματούχοι εκτιμούσαν πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει περίπου στο 90% των θεμάτων και πως κοντοζυγώνει η υπογραφή «συμφωνίας ασφαλείας», ίσως και μίας ακόμα «Συμφωνίας του Αβραάμ», μέχρι το τέλος του 2025.

Στο φόντο αυτό κατέφθασε την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον ο ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών, Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, πραγματοποιώντας μια «ιστορική επίσκεψη», καθώς επρόκειτο για το πρώτο ταξίδι αξιωματούχου του καθεστώτος των τζιχαντιστών στις ΗΠΑ μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Ασαντ, όπως και το πρώτο Σύρου ΥΠΕΞ στην Ουάσιγκτον μετά από 25 χρόνια.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν νέος γύρος συνομιλιών Σύρων και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Το απόγευμα της Παρασκευής το αμερικανικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι είναι πιθανή μια νέα συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ με τον Αχμεντ Αλ Σαράα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή αποτέλεσε στο μεταξύ η στρατιωτική συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν την Τετάρτη στο Ριάντ οι πρωθυπουργοί της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (παράλληλα είναι πρίγκιπας - διάδοχος στον θρόνο), και του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Η «Κοινή Στρατηγική Συμφωνία Αμυνας» επισφραγίζει και ενισχύει τις πολυετείς σχέσεις στρατιωτικής συνεργασίας Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν (το οποίο - σημειωτέον - είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα με πυρηνικά όπλα), στον απόηχο της πρωτοφανούς επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ στις 9 Σεπτέμβρη, με στόχο την ηγεσία της Χαμάς.

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι αν μία από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση, θα είναι σαν να δέχεται επίθεση και η άλλη. Ως εκ τούτου, ενεργοποιούνται άμεσα συλλογική δράση και αποτροπή νέας επίθεσης. Επίσης ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα για την εξασφάλιση της εφαρμογής της «αμυντικής» συμφωνίας στο σύνολό της.