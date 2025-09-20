ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Απαιτώντας «Να σταματήσει τώρα η νέα σφαγή στη Γάζα - Καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ», εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης καλούν σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν, την Τρίτη 23 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στο κάλεσμά τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν: «Το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, εξαπολύοντας τη νέα επιθετική επιχείρηση "Αρματα του Γεδεών ΙΙ". Με τη στήριξη των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ επιχειρεί την ολοκλήρωση της κτηνωδίας στη Γάζα. (...)

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή επιθετικότητα κλιμακώνεται και στη Δυτική Οχθη, σε μια συνολική προσπάθεια εξόντωσης και εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Οι εικόνες αποκάλυψης αποτελούν χαστούκι σε όσους συνεχίζουν να μιλάνε για το "δικαίωμα στην αυτοάμυνα" και υποστηρίζουν τη γενοκτονία αλλά με "κανόνες". Η στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση της ΝΔ στο κράτος - δολοφόνο είναι εγκληματική. Τα κόμματα που στηρίζουν τη "στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ", το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ - ΕΕ, που στηρίζουν και ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς της πολεμικής οικονομίας, έχουν "λερωμένα τα χέρια τους".

Καταγγέλλουμε τον ρόλο των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που με κάθε μέσο, πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, στηρίζουν και εξοπλίζουν το κράτος - δολοφόνο. Αυτοί αποθρασύνουν το Ισραήλ να σφάζει τον παλαιστινιακό λαό, να ισοπεδώνει ολόκληρες πόλεις, να προχωρά σε μαζικές εκτοπίσεις».

Τονίζουν ότι αυτές τις ώρες κανένας δεν μπορεί να σιωπήσει, καθένας πρέπει να διαλέξει πλευρά. Να σταθεί στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ισραηλινή κατοχή, μέχρι να αποκτήσει τη δική του ανεξάρτητη πατρίδα στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.