ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η ΕΕ θα καταργήσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG μέχρι τον Γενάρη του 2027

Μετά τις απαιτήσεις του Ντ. Τραμπ προς τα μέλη του ΝΑΤΟ επισπεύδεται η απαγόρευση κατά έναν χρόνο

Την(LNG) στηναπό τονδηλαδή έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικό πλάνο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ηστο πλαίσιο τουαπό την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Η κίνηση έρχεται λίγες μέρες μετά την απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ προς τα μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, ως προϋπόθεση για να επιβάλει η Ουάσιγκτον σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία. Επιπλέον ο Τραμπ ζήτησε από τους «συμμάχους» στο ΝΑΤΟ να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Ινδία και στην Κίνα, βασικούς εταίρους της Μόσχας και αγοραστές ρωσικών υδρογονανθράκων.

Πολλές χώρες της ΕΕ φέρονται απρόθυμες να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές από Ινδία και Κίνα, οπότε η Κομισιόν επικεντρώνεται στο ρωσικό LNG. Το αρχικό σχέδιο της ΕΕ προέβλεπε σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού LNG μέχρι το τέλος του 2027.

8 χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό αέριο

Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά οι προμήθειες μέσω του αγωγού «TurkStream», μέσω Τουρκίας, και οι αποστολές LNG εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 19% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2024.

8 χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών ή LNG: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία. Η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων ρωσικού LNG.

Οι ΗΠΑ έχουν «πιέσει» επανειλημμένα για περισσότερες προμήθειες αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, και τα τελευταία χρόνια η ΕΕ εισήγαγε περίπου 50 δισ. κυβικά μέτρα LNG ετησίως από τις ΗΠΑ, με τερματικούς σταθμούς LNG να έχουν εγκατασταθεί σε περίπου 12 χώρες - μέλη.

Εξάλλου, κεντρικό στοιχείο της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ ήταν η δέσμευση της ΕΕ να αγοράσει από τις ΗΠΑ Ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων τα επόμενα 3 χρόνια, αυξάνοντας και τις εισαγωγές αμερικανικού LNG.

Από τη μεριά της η Ρωσία έχει διακηρυγμένο στόχο να αναδειχθεί πρώτη παγκοσμίως σε εξαγωγές LNG, εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ. Κομβικό ρόλο παίζει η εγκατάσταση «Arctic LNG- 2», η οποία επίσης υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις - παρ' όλα αυτά, πρόσφατα ξεκίνησαν παραδόσεις προς την Κίνα.

Στοχοποιούνται εταιρείες σε Κίνα, Ινδία και άλλες τρίτες χώρες

Η ΕΕ «θέλει να μειώσει» τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού LNG στις ευρωπαϊκές αγορές, ανακοίνωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μαζί με την επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, παρουσίασε την πρόταση για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG μέχρι τις αρχές του 2027.

Ταυτόχρονα θα αρθούν όσες εξαιρέσεις είχαν απομείνει για τις ρωσικές εταιρείες Ενέργειας «Rosneft» και «Gazprom Neft», οι οποίες «θα τεθούν πλέον σε πλήρη απαγόρευση συναλλαγών», ενώ «άλλες εταιρείες θα τεθούν επίσης σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων».

Οπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, 118 επιπλέον σκάφη από τον ρωσικό «σκιώδη» στόλο, που μεταφέρει πετρέλαιο και LNG, θα προστεθούν στον κατάλογο κυρώσεων, ο οποίος συνολικά ανέρχεται σε 560 σκάφη.

Το κρίσιμο είναι ότι το νέο πακέτο θα στοχεύει επίσης «διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, πετροχημικές εταιρείες σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας», που «αγοράζουν πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων».

«Μέσα σε 3 χρόνια τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο στην Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 90%. Τώρα γυρίζουμε σελίδα για τα καλά», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Το πακέτο θα εξετάσει επίσης το κλείσιμο των «οικονομικών παραθύρων», επισπεύδοντας «την απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον τράπεζες στη Ρωσία και σε τράπεζες σε τρίτες χώρες».

Για πρώτη φορά τα περιοριστικά μέτρα θα απαγορεύσουν τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.

Το πακέτο «θα προσθέσει και νέους άμεσους περιορισμούς εξαγωγών για είδη και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης», με 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες να επηρεάζονται, ανάμεσά τους εταιρείες σε Κίνα και Ινδία.

«Αυτές οι εταιρείες παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικό - βιομηχανικό συγκρότημα. Σε έναν πόλεμο που καθοδηγείται από την καινοτομία, η διακοπή της πρόσβασης της Ρωσίας σε βασικές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας. Πάνω απ' όλα στα drones», συνέχισε η φον ντερ Λάιεν.

Μια επιλογή που φέρεται να εξετάζει η ΕΕ είναι να προωθήσει την κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού LNG μέσω τροποποίησης του σχεδίου «RePowerEU», όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία, ενώ το πακέτο κυρώσεων απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη από τα κράτη - μέλη. Ουγγαρία και Σλοβακία ενδέχεται να διαφωνήσουν.

Στο μεταξύ, η κατάργηση του ρωσικού LNG μέσω «RePowerEU» θα είναι μόνιμη, ενώ ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα μπορούσαν να αρθούν στο μέλλον ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού αερίου είναι δηλαδή στρατηγικός γεωπολιτικός στόχος, και ως τέτοια επιδιώκεται να παραμείνει και μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία «τερματισμού» του ιμπεριαλιστικού πολέμου ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εσθονία: Καταγγέλλει παραβίαση εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά

3 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας - μέλους του ΝΑΤΟ - για 12 λεπτά την Παρασκευή, καταγγέλλει το Τάλιν, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην Ανατολική Ευρώπη.

Η εσθονική εφημερίδα «Postimees» ανέφερε ότι τα αεροσκάφη δεν υπέβαλαν σχέδια πτήσης και είχαν απενεργοποιημένο τον ασύρματό τους τη στιγμή του συμβάντος.

ΝΑΤΟικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη».

Ο εσθονικός στρατός επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν από ιταλικά F-35 με βάση το Αμαρ στην Εσθονία, στο πλαίσιο αποστολής εναέριας αστυνόμευσης πάνω από τη Βαλτική.

Το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας για να διαμαρτυρηθεί.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας ήδη τέσσερις φορές φέτος, κάτι που από μόνο του είναι απαράδεκτο, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι πρωτοφανώς θρασύτατη», δήλωσε ο Εσθονός ΥΠΕΞ, Μ. Τσάκνα, και κάλεσε σε «ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης».