ΚΙΝΑ

Εκφράζει ετοιμότητα για «ιστορικές ευθύνες» στο διεθνές σκηνικό

Την ετοιμότητά της να αναλάβει τις «ιστορικές ευθύνες» που της αναλογούν στο διεθνές σκηνικό διατυμπανίζει η Κίνα, στο πλαίσιο του εντεινόμενου ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα και ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επαφές και παζάρια με την Ουάσιγκτον που δεν αναιρούν την πορεία όξυνσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μιλώντας στο Φόρουμ Σιανγκσάν που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, με θέμα την «Υπεράσπιση της διεθνούς τάξης και προώθηση της ειρηνικής ανάπτυξης», ο υπουργός Αμυνας, Ντονγκ Ζουν, μετέφερε την «ετοιμότητα» του Πεκίνου «να εργαστεί με όλες τις δυνάμεις που αγαπούν την ειρήνη και από κοινού να αναλάβουμε την ιστορική ευθύνη για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης».

Στη φετινή 12η συνάντηση του Φόρουμ - το οποίο θεωρείται η κινεζική «απάντηση» στη διάσκεψη ασφαλείας «Διάλογος Σάνγκρι-Λα» που γίνεται κάθε χρόνο στη Σιγκαπούρη - και το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι συμμετείχαν ανώτατα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη από πάνω από 40 κυβερνήσεις.

Με φόντο τους εντεινόμενους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, ο Κινέζος υπουργός διακήρυξε ότι ο πλανήτης βρίσκεται στο σταυροδρόμι «ειρήνη ή πόλεμος».

Την ίδια στιγμή, καθώς το Πεκίνο εντείνει αντίστοιχα την πολεμική του προπαρασκευή, ο Ντονγκ επικεντρώθηκε και στην προθυμία των κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων να αναπτύξουν συνεργασίες για τη «διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας».

Παράλληλα, επικρίνοντας εμμέσως πλην σαφώς τις κινήσεις των ΗΠΑ σε Ασία - Ειρηνικό αλλά και γενικότερα, ο Κινέζος υπουργός καταδίκασε την επιβολή «απόλυτης στρατιωτικής υπεροχής», αναφέροντας πως «η ισχύς (που) δημιουργεί δίκαιο» μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μια κατάσταση «νόμου της ζούγκλας» στις διεθνείς σχέσεις.

Επανέλαβε δε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει προτεραιότητα για την Κίνα, που δεν θα επιτρέψει να ευοδωθεί καμία προσπάθεια για «ανεξαρτησία» της, ενώ διαμήνυσε πως οποιαδήποτε «εξωτερική στρατιωτική ανάμειξη» είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Σημειωτέον, δημοσίευμα της «Washington Post» ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίστηκε «επιφυλακτική» να εγκρίνει νέο πακέτο εξοπλισμού προς την Ταϊβάν - ενώ οι ΗΠΑ αποτελούν διαχρονικά τον βασικό προμηθευτή όπλων της - με φόντο το παζάρι που «τρέχει» αυτή την περίοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ

Σε ένα τέτοιο φόντο, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνομιλία των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ χαρακτήρισε σε ανάρτησή του «πολύ παραγωγική» τη συνομιλία, κάνοντας λόγο για «πρόοδο σε πολλά σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της φαιντανύλης, της ανάγκης για τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας και την έγκριση συμφωνίας για το TikTok» (για την οποία συμφωνία δεν ανακοινώθηκαν επιπλέον στοιχεία).

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα, όπως και ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά κινεζικά ΜΜΕ, δήλωσε στον Ντ. Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να σταματήσει να επιβάλλει μονομερείς δασμούς, καθώς και ότι χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις για το TikTok.