Κλιμάκωση της γενοκτονίας με την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας

Η νέα φάση κλιμάκωσης των βομβαρδισμών και των χερσαίων επιχειρήσεων επιθέσεων από τονμε στόχο την κατάληψη τηςκαι τον ολοκληρωτικό εκτοπισμό όλων των κατοίκων της, εντείνει τη γενοκτονία τουαπό τομε την πλήρη στήριξη των(που εκτός όλων των άλλων πρόσθεσαν άλλο ένα ξεδιάντροπο βέτο υπέρ του κράτους - δολοφόνου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ) και με πολύμορφες πλάτες από τους υπόλοιπους Ευρωατλαντικούς «συμμάχους».

Μετά από 714 μέρες ανελέητου μακελειού στη Λωρίδα της Γάζας, με τουλάχιστον 65.174 νεκρούς Παλαιστίνιους από ισραηλινές επιθέσεις, 166.071 τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους, την Παρασκευή ο κατοχικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» (!) στην Πόλη της Γάζας, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της σφαγής για να αναγκάσει τον πληθυσμό της πόλης να απομακρυνθεί.

Την ίδια ώρα 440 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα που έχει επιβάλει το Ισραήλ, ανάμεσά τους 162 παιδιά.

Τα πολυάριθμα καραβάνια εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων αμάχων περνούν μέσα από τεράστια βουνά βομβαρδισμένων κτιρίων και ερειπίων επιχειρώντας να γλιτώσουν από τις βόμβες, με κατεύθυνση προς τη νότια Γάζα, χωρίς κανένα ασφαλές και αξιοπρεπές καταφύγιο.

Το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος βομβαρδίζει ακόμα και τα αντίσκηνα των εκτοπισμένων στις λεγόμενες «ασφαλείς ζώνες», στις οποίες κυριαρχούν η πείνα, η δίψα, οι τεράστιες ελλείψεις σε φάρμακα και περίθαλψη...

Συνεχίζοντας τον απάνθρωπο αποκλεισμό, το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και αφήνει να περνά μόνο με το σταγονόμετρο.

Την Πέμπτη, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο πέρασμα Allenby μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και της Ιορδανίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 2 Ισραηλινοί στρατιώτες από τα πυρά Ιορδανού νταλικέρη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κλείνει «μέχρι νεωτέρας» και αυτήν την κρίσιμη δίοδο προώθησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός σαμποτάρει τη σύνδεση με το ίντερνετ και γενικότερα τις τηλεπικοινωνίες στη Γάζα, επιχειρώντας να μη φτάνουν εύκολα στον «έξω κόσμο» ανατριχιαστικά στοιχεία για τις συνεχείς σφαγές των Παλαιστινίων - όπως κάνει άλλωστε και δολοφονώντας συστηματικά εργαζόμενους σε ΜΜΕ...

Νέο βέτο των ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ στον ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την πλήρη πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική κάλυψη στο κράτος - δολοφόνο.

Καθόλου τυχαία, η νέα φάση κλιμάκωσης των δολοφονικών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας ξεκίνησε μόλις την επόμενη μέρα από την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο στο Ισραήλ, ενώ την Πέμπτη οι ΗΠΑ άσκησαν άλλο ένα βέτο υπέρ του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (για 6η φορά μέσα σε 2 χρόνια!), σε σχέδιο απόφασης που ζητούσε άμεση και διαρκή εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των ομήρων.

Η αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτέιγκους, που ανέλαβε να ασκήσει το βέτο στο σχέδιο απόφασης που ψήφισαν οι άλλες 14 χώρες - μέλη του Συμβουλίου, δήλωσε προκλητικά ότι το κείμενο δεν ήταν «αρκετά καταδικαστικό» για τη Χαμάς, ούτε επιβεβαίωνε το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα» (αναπαράγοντας το προκλητικό πρόσχημα που χρησιμοποιούν όλοι οι Ευρωατλαντικοί σύμμαχοι του Ισραήλ...).

Η ξεδιάντροπη δήλωσή της ήρθε ένα 48ωρο αφότου ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών του ΟΗΕ επιβεβαίωσε πως αυτό που συμβαίνει στη Γάζα επί 23,5 μήνες είναι γενοκτονία, κρίνοντας ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948.

Στη μακρά λίστα κατηγοριών των ειδικών του ΟΗΕ έναντι του Ισραήλ περιλαμβάνονται η επιβολή «απάνθρωπων συνθηκών, που προκαλούν τον θάνατο Παλαιστινίων, όπως στέρηση τροφής, νερού και φαρμάκων», ο βίαιος εκτοπισμός αμάχων και «μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη των γεννήσεων».

Οι ερευνητές επισημαίνουν και κατονομάζουν ως υπεύθυνους για υποκίνηση γενοκτονίας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, τον Πρόεδρο Ισ. Χέρτζογκ και τον πρώην υπουργό Αμυνας Γ. Γκάλαντ.

Οι «επενδύσεις» ΗΠΑ και Ισραήλ στην ισοπεδωμένη «φλέβα χρυσού»

Με φόντο το μακελειό στη Γάζα παίζεται σε διεθνές επίπεδο ένα παράλληλο διπλωματικό πόκερ στις πλάτες των λαών, με στόχο την ενίσχυση της γεωπολιτικής «επιρροής» και τη διασφάλιση μονοπωλιακών συμφερόντων την «επόμενη μέρα» στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπ. Σμότριτς, ο οποίος σε ομιλία του σε επενδυτικό φόρουμ στην Ιερουσαλήμ μεσοβδόμαδα χαρακτήρισε προκλητικά τη Γάζα «φλέβα χρυσού», παραπέμποντας στα άθλια σχέδια των ΗΠΑ για ...«Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», χωρίς τους Παλαιστίνιους.

Υπάρχει «ένας πλούτος ακινήτων» στη Γάζα, όπου «γίνεται απόσβεση» και έχουν «ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Σμότριτς, προσθέτοντας: «Εχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά». Πρόσθεσε κυνικά ότι «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο στην ανανέωση της πόλης, την έχουμε ήδη κάνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε»...

Οσο διάστημα ΗΠΑ και Ισραήλ «μοιράζουν τα οικόπεδα», άλλες «δυτικές» χώρες, υπό την πίεση και της λαϊκής αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, αλλά και προωθώντας τους δικούς τους σχεδιασμούς, ετοιμάζονται να προχωρήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Η Γαλλία, που στις 22 Σεπτέμβρη προεδρεύει μαζί με τη Σαουδική Αραβία σε νέα διεθνή σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ για την υποστήριξη εξεύρεσης «λύσης στη βάση των δύο κρατών», είχε επιχειρήσει αρχικά να βάλει στο τραπέζι και άλλους όρους, π.χ. εκκίνηση της διαδικασίας για παλαιστινιακό κράτος σε συνδυασμό με νέες «Συμφωνίες του Αβραάμ», ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με άλλες αραβικές και ισλαμικές χώρες. Η προσπάθεια αυτή συνάντησε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από μουσουλμανικές χώρες, και γι' αυτό σταμάτησε.

Ωστόσο είναι ενδεικτική η προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν αφενός να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν την πρωτοβουλία επικείμενης αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, αφετέρου να τηρηθούν «χαμηλοί τόνοι», προτρέποντας π.χ. τους δημάρχους γαλλικών πόλεων να μην υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία στα δημαρχεία τους τη μέρα της αναγνώρισης.

Στην επικείμενη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να προχωρήσουν κι άλλες «δυτικές» χώρες: Βρετανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Βέλγιο, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία. Οι χώρες αυτές αναμένεται να προστεθούν στη λίστα των 147 εκ των 193 χωρών - μελών του ΟΗΕ που έχουν ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Το κύμα αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους βρίσκει αντίθετες τις ΗΠΑ, οι οποίες φρόντισαν να «απαντήσουν» μεταξύ άλλων με άρνηση έκδοσης βίζας στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μ. Αμπάς και σε άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Αμπάς αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δ. ΟΡΦ.