ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Να σταματήσει τώρα η σφαγή στη Γάζα, καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο

Την αγανάκτησή τους για την κτηνωδία που συντελείται στη Γάζα εκφράζουν σωματεία και φορείς, απαιτώντας να πάψει η γενοκτονία και κάθε στήριξη στο ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Οπως τονίζει το ΠΑΜΕ καταγγέλλοντας τη νέα σφαγή στη Γάζα, «οι εικόνες αποκάλυψης αποτελούν χαστούκι σε όσους συνεχίζουν να μιλάνε για το "δικαίωμα στην αυτοάμυνα" και υποστηρίζουν τη γενοκτονία αλλά με "κανόνες". Η στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση της ΝΔ στο κράτος - δολοφόνο είναι εγκληματική. Τα κόμματα που στηρίζουν τη "στρατηγική συμμαχία" με το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ - ΕΕ, που στηρίζουν και ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς της πολεμικής οικονομίας, έχουν "λερωμένα τα χέρια τους"».

Το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκφράσουν την καταδίκη τους στο έγκλημα που συντελείται και απαιτεί να τερματιστεί τώρα η δολοφονική επίθεση του κράτους του Ισραήλ στον πολύπαθο και ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Να σταματήσει κάθε στήριξη και συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου το 2015 για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Τα ισραηλινά εγκλήματα καταδικάζει και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να σιωπά μπροστά στο έγκλημα που συντελείται στη Γάζα. Απογυμνώνοντας την ελληνική κυβέρνηση, που χαρακτηρίζει τη λέξη γενοκτονία «βαριά», παραθέτει την πρόσφατη έκθεση 72 σελίδων της Επιτροπής Ερευνας Ανεξάρτητων Ειδικών του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη. Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει 4 πράξεις γενοκτονίας από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα: Μαζικές δολοφονίες, πρόκληση βαριάς σωματικής και ψυχικής βλάβης, επιβολή απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης με σκοπό την εξόντωση του παλαιστινιακού λαού, καθώς και μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας υψώνει κραυγή αγωνίας για την κλιμάκωση της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, που βομβαρδίζει χωρίς σταματημό αμάχους, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, με τις πλάτες των ιμπεριαλιστών - τρομοκρατών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. «Θα βρισκόμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ισραηλινή κατοχή», ξεκαθαρίζει η ΟΓΕ στην ανακοίνωσή της.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το μέγεθος του εγκλήματος που συντελείται στη Γάζα, και οι εικόνες φρίκης ξεπερνούν ακόμα και τις πλέον δυστοπικές ταινίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΒΣΑ).

Ξεκαθαρίζει ότι οι βιοπαλαιστές αυτοπασχολούμενοι έχουν διαλέξει πλευρά, στέκονται δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης και στο δικαίωμά του να έχει δική του πατρίδα.

Παράλληλα καλεί τα σωματεία, κάθε επαγγελματία που δεν αντέχει να βλέπει αυτήν τη φρίκη, να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τη γενοκτονία.