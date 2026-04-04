ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών!»: Με το σύνθημα αυτό να δονεί το δημαρχείο της Καισαριανής, το απόγευμα της Παρασκευής έγινε η υποδοχή, από το ΠΑΜΕ και τα σωματεία της Αθήνας, των αντιπροσωπειών των συνδικάτων από μια σειρά χώρες που βρίσκονται στην Αθήνα συμμετέχοντας στην Πανελλαδική Σύσκεψη (βλ. σελ. 16 - 17).

Εκεί που βρέθηκαν συνδικαλιστές από Παλαιστίνη, Βενεζουέλα, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία, Μαρόκο και Γερμανία, οργανώνοντας μαζί με το ΠΑΜΕ τη διεθνιστική εκδήλωση στην Καισαριανή με σύνθημα «Απέναντι στη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης οι λαοί οργανώνουμε τη δική μας αντεπίθεση».

Μια εκδήλωση - σταθμός στη διεθνιστική δράση των συνδικάτων, η οποία που σε συνθήκες πολεμικής κλιμάκωσης εκπέμπει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, ότι στηριγμένοι στην αλληλεγγύη μπορούν να αναμετρηθούν με την πολιτική των πολέμων για τα κέρδη του κεφαλαίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Θοδωρής Χιώνης και Νεκτάριος Τριάντης, καθώς και ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης.

Επίσης έδωσε το «παρών» ο επίτιμος πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Γιώργος Μαυρίκος.

Αλλωστε, στην αντιπροσωπεία των συνδικαλιστών συμμετέχει και η ηγεσία της μεγάλης αυτής διεθνούς «ταξικής οικογένειας» της οποίας το ΠΑΜΕ είναι μέλος, της ΠΣΟ, την οποία εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας της, Πάμπης Κυρίτσης.

Το άνοιγμα έκανε εκ μέρους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ ο Νίκος Τζώρτζης, που παρουσίασε τις αντιπροσωπείες των συνδικάτων από το εξωτερικό.

Αμέσως μετά απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος, καλωσορίζοντας τις αντιπροσωπείες στην ηρωική πόλη, τη βαμμένη με το αίμα των 200 κομμουνιστών, πρωτοπόρων εργατών και συνδικαλιστικών στελεχών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Μας συγκλόνισαν όλους οι φωτογραφίες που βγήκαν στη δημοσιότητα, πήγαιναν στον θάνατο χαμογελώντας», τόνισε και πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί χρήσιμο δίδαγμα για το σήμερα, γιατί «δύο κόσμοι συγκρούονται, αυτός των εκμεταλλευτών και αυτός των εργατών». Και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ακούστηκε δυνατά όταν ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες από τη Γενική Ενωση Παλαιστινίων Εργατών, την Ομοσπονδία Συνδικάτων Παλαιστίνης - Σπίτι του Λαού στην Ιεριχώ, τα Νέα Συνδικάτα Παλαιστίνης - Τουλκαρέμ, τη Συμμαχία Παλαιστινιακών Συνδικάτων Τζενίν, τα Ανεξάρτητα Συνδικάτα Παλαιστίνης, το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Εταιρεία Ηλεκτρικού του Νότου, το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Υγεία και το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Εκπαίδευση.

Αντίστοιχα θερμό ήταν το χειροκρότημα όταν ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες από την ΠΕΟ της Κύπρου, τη CUTV (Ενιαία Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Βενεζουέλας), οι εκπρόσωποι των σωματείων λιμενεργατών USB της Ιταλίας, Liman-Is της Τουρκίας και LAB της Χώρας των Βάσκων, που οργάνωσαν την ιστορική απεργιακή κινητοποίηση στις 6 Φλεβάρη σε 20 λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και εκπρόσωποι συνδικάτων - μελών της Ver.di από τους κλάδους των Μεταφορών και της Ενέργειας στη Γερμανία.

Το προεδρείο της διεθνιστικής εκδήλωσης αποτέλεσαν ο Pedro Eusse, γγ της CUTV, ο Kamel A. H. Hemeid από τη Γενική Ενωση Παλαιστίνιων Εργατών, ο Jose Nivoi από τη USB της Ιταλίας, ο Unai Ekiza από το Συνδικάτο LAB της Χώρας των Βάσκων και ο Onder Avci από το Liman Is της Τουρκίας.