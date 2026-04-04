ΡΩΣΙΑ

Τουλάχιστον 22 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι - ανάμεσά τους και ένα παιδί - τραυματίστηκαν την Παρασκευή κατά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας στην περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές, διευκρινίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν έχασε τη ζωή του.

Το τρένο μετέφερε 412 επιβάτες, σύμφωνα με υπεύθυνο της ρωσικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων (RZD).

Επτά βαγόνια του τρένου που συνδέει το Τσέλιαμπινσκ, στα Ουράλια, με τη Μόσχα εκτροχιάστηκαν κοντά στον σταθμό του Μπριαντίνο, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την πόλη Ουλιάνοφσκ.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο «Vesti», φαίνονται τουλάχιστον δύο βαγόνια του τρένου που βρίσκονται πεσμένα στο πλάι των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ υπάρχει πυκνή ομίχλη.

Εχει ξεκινήσει έρευνα για παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας και εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών, ανακοίνωσε η Ρωσική Επιτροπή Ερευνας, η οποία επιφορτίζεται με τις βασικές υποθέσεις ερευνών στη χώρα.