Σάββατο 4 Απρίλη 2026 - Κυριακή 5 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 39
ΔΙΕΘΝΗ
ΡΩΣΙΑ
Τουλάχιστον 22 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Από το σημείο του ατυχήματος
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι - ανάμεσά τους και ένα παιδί - τραυματίστηκαν την Παρασκευή κατά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας στην περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές, διευκρινίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν έχασε τη ζωή του.

Το τρένο μετέφερε 412 επιβάτες, σύμφωνα με υπεύθυνο της ρωσικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων (RZD).

Επτά βαγόνια του τρένου που συνδέει το Τσέλιαμπινσκ, στα Ουράλια, με τη Μόσχα εκτροχιάστηκαν κοντά στον σταθμό του Μπριαντίνο, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την πόλη Ουλιάνοφσκ.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο «Vesti», φαίνονται τουλάχιστον δύο βαγόνια του τρένου που βρίσκονται πεσμένα στο πλάι των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ υπάρχει πυκνή ομίχλη.

Εχει ξεκινήσει έρευνα για παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας και εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών, ανακοίνωσε η Ρωσική Επιτροπή Ερευνας, η οποία επιφορτίζεται με τις βασικές υποθέσεις ερευνών στη χώρα.

    

ΚΟΣΜΟΣ
