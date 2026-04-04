Το φάντασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου πλανάται πάνω από τα κεφάλια των λαών. Τότε ο στόχος της εξασφάλισης πρώτων υλών και αγορών, καθώς και υπερκερδών από την εξαγωγή κεφαλαίων, όξυνε τον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό για την κατάκτηση εδαφών και τη διεύρυνση των οικονομικών σφαιρών επιρροής.
Σήμερα ο στόχος των ΗΠΑ να διατηρήσουν την ηγετική θέση στο καπιταλιστικό σύστημα περνάει μέσα και από τον έλεγχο, την κατάληψη ή τον διαμελισμό του Ιράν για να αρπάξουν τον πλούτο του, να στερήσουν από την Κίνα μια φτηνή πηγή Ενέργειας και να προωθήσουν τον ινδικό εμπορικό δρόμο από την Ασία στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη που αντιπαρατίθεται στον Κινέζικο Νέο Δρόμο του Μεταξιού, στον οποίο συμμετέχει το Ιράν.
Μπορεί όμως να ανοίξει τον δρόμο για να δοθεί διέξοδος από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αν αποκτά αντικαπιταλιστικό - αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό, αμφισβητεί την αστική τάξη, την εξουσία της στη χώρα, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων.
Οι προϋποθέσεις ωρίμανσής του διαμορφώνονται σήμερα, μέσα στην καθημερινή πάλη, στους αγώνες, στις πρωτοβουλίες ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την πολεμική προετοιμασία σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, σπάζοντας στην πράξη την προσπάθεια για συναίνεση των εργαζομένων στην πολεμική εμπλοκή, που δεν θα πατάει τις «μπανανόφλουδες» της στήριξης αστικών εναλλακτικών κυβερνητικών λύσεων, που δεν διαλέγει ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο.
Η απαίτηση να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και καμιά συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους βάζει στο στόχαστρο τα πολεμοκάπηλα σχέδια της αστικής τάξης που για το μερτικό στα κέρδη σέρνει τον λαό στον όλεθρο. Και αναδεικνύει την προοπτική της αποδέσμευσης της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς συνασπισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ, συνδυασμένη με την πάλη για εξουσία της εργατικής τάξης.
Μέσα από τις δράσεις αυτές στείλαμε μήνυμα: Ελάτε να πιαστούμε σφιχτά στην αλυσίδα της αντίστασης, της μη συναίνεσης της συμμετοχής της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια. Να μη δεχτούμε να πληρώσουμε την κρίση τους, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες με βάση την εποχή μας.
Και στη γενέθλια, πριν 10 μέρες, σύσκεψη περισσότερων από 80 σωματείων και φορέων του μαζικού κινήματος, συζητήσαμε με την πείρα των αγώνων και το μάτι στραμμένο στο αύριο: Πώς θα αποκτήσουμε ενιαίο βηματισμό, ώστε όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις που θα πάρουν τα σωματεία και φορείς να συναντηθούν στο απεργιακό ποτάμι της Πρωτομαγιάς και στο διήμερο της αντιιμπεριαλιστικής δράσης, στις 16 και 17 Μάη, με τη μεγάλη Παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας. Να προκαλέσουμε πραγματικό σεισμό με το σύνθημα: «Εξω από του πολέμου τα σφαγεία. Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις».