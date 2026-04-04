Δεν θα γίνουμε βορά στα κανόνια των αντιμαχόμενων αστών!

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη, ιστορική καμπή. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε από την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και του κράτους - τρομοκράτη Ισραήλ στο Ιράν και οδήγησε σε ανάφλεξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν αποτελεί παρένθεση στην ιμπεριαλιστική ειρήνη, αλλά μια σοβαρή, ραγδαία κλιμάκωση που μπορεί να γίνει θρυαλλίδα γενίκευσης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, με απρόβλεπτες και καταστροφικές συνέπειες για όλους τους λαούς.

Το φάντασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου πλανάται πάνω από τα κεφάλια των λαών. Τότε ο στόχος της εξασφάλισης πρώτων υλών και αγορών, καθώς και υπερκερδών από την εξαγωγή κεφαλαίων, όξυνε τον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό για την κατάκτηση εδαφών και τη διεύρυνση των οικονομικών σφαιρών επιρροής.

Σήμερα ο στόχος των ΗΠΑ να διατηρήσουν την ηγετική θέση στο καπιταλιστικό σύστημα περνάει μέσα και από τον έλεγχο, την κατάληψη ή τον διαμελισμό του Ιράν για να αρπάξουν τον πλούτο του, να στερήσουν από την Κίνα μια φτηνή πηγή Ενέργειας και να προωθήσουν τον ινδικό εμπορικό δρόμο από την Ασία στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη που αντιπαρατίθεται στον Κινέζικο Νέο Δρόμο του Μεταξιού, στον οποίο συμμετέχει το Ιράν.

Οι ώρες είναι κρίσιμες. Τον πόλεμο αυτό, είναι αλήθεια ότι κανένα κίνημα διαμαρτυρίας, όσο ισχυρό και μαζικό κι αν είναι, δεν μπορεί να τον αποτρέψει. Γιατί ο πόλεμος στην εποχή του ιμπεριαλισμού δεν είναι απλώς ένα «ατυχές» γεγονός, αλλά αποτέλεσμα των αντιθέσεων και των αντιφάσεων της καπιταλιστικής ανάπτυξης που δεν μπορούν να συμμαζευτούν, να ρεγουλαριστούν και φέρνουν σε τέντωμα και τους ανταγωνισμούς μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών.

Μπορεί όμως να ανοίξει τον δρόμο για να δοθεί διέξοδος από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αν αποκτά αντικαπιταλιστικό - αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό, αμφισβητεί την αστική τάξη, την εξουσία της στη χώρα, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι προϋποθέσεις ωρίμανσής του διαμορφώνονται σήμερα, μέσα στην καθημερινή πάλη, στους αγώνες, στις πρωτοβουλίες ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την πολεμική προετοιμασία σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, σπάζοντας στην πράξη την προσπάθεια για συναίνεση των εργαζομένων στην πολεμική εμπλοκή, που δεν θα πατάει τις «μπανανόφλουδες» της στήριξης αστικών εναλλακτικών κυβερνητικών λύσεων, που δεν διαλέγει ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο.

Πραγματική αγωνιστική διέξοδο και ελπίδα για την ισχυροποίηση του κινήματος αυτού έδωσε πέρυσι η συγκρότηση της «Παγκρήτιας Επιτροπής κατά των Βάσεων και της Πολεμικής Εμπλοκής» από εργατικά συνδικάτα, αγωνιστικές συσπειρώσεις στους χώρους δουλειάς, τις Επιτροπές Ειρήνης, συλλόγους και σωματεία των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών και φοιτητικούς συλλόγους, για να πολλαπλασιαστεί η δύναμη και να εκφραστεί πιο δυνατά η απαίτηση: Να κλείσει η βάση της Σούδας, η οποία είναι ο βασικός επιχειρησιακός κόμβος για τα εγκληματικά σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και μέσω της οποίας η Ελλάδα έχει πάρει μέρος σε όλους τους πολέμους στην περιοχή. Ανοίγει, έτσι, με ευθύνη της αστικής τάξης, τον δρόμο της συμμετοχής της, είτε να δεχθεί επίθεση από ένα άλλο μπλοκ δυνάμεων που ανταγωνίζονται με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, για να μοιράσουν τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η απαίτηση να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και καμιά συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους βάζει στο στόχαστρο τα πολεμοκάπηλα σχέδια της αστικής τάξης που για το μερτικό στα κέρδη σέρνει τον λαό στον όλεθρο. Και αναδεικνύει την προοπτική της αποδέσμευσης της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς συνασπισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ, συνδυασμένη με την πάλη για εξουσία της εργατικής τάξης.

Η συγκρότηση της Παγκρήτιας Επιτροπής αποτέλεσε αγωνιστικό σταθμό και αφετηρία στους νέους αγώνες του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος και εκφράστηκε στις πρωτοβουλίες και δράσεις - με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πολύμορφες εκδηλώσεις - για την αλληλεγγύη στον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης, την καταδίκη της επίθεσης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούλιο του 2025 αλλά και τώρα, όπως και της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την υποστήριξη στον λαό της Κούβας.

Μέσα από τις δράσεις αυτές στείλαμε μήνυμα: Ελάτε να πιαστούμε σφιχτά στην αλυσίδα της αντίστασης, της μη συναίνεσης της συμμετοχής της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια. Να μη δεχτούμε να πληρώσουμε την κρίση τους, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες με βάση την εποχή μας.

Και στη γενέθλια, πριν 10 μέρες, σύσκεψη περισσότερων από 80 σωματείων και φορέων του μαζικού κινήματος, συζητήσαμε με την πείρα των αγώνων και το μάτι στραμμένο στο αύριο: Πώς θα αποκτήσουμε ενιαίο βηματισμό, ώστε όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις που θα πάρουν τα σωματεία και φορείς να συναντηθούν στο απεργιακό ποτάμι της Πρωτομαγιάς και στο διήμερο της αντιιμπεριαλιστικής δράσης, στις 16 και 17 Μάη, με τη μεγάλη Παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας. Να προκαλέσουμε πραγματικό σεισμό με το σύνθημα: «Εξω από του πολέμου τα σφαγεία. Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις».

Ο Α' Παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός Πόλεμος έδειξε πως η εργατική τάξη δεν έχει κανένα συμφέρον να γίνεται βορά στα κανόνια των αντιμαχόμενων αστών. Εχθρός της δεν είναι ο ξένος προλετάριος, αλλά η δική της αστική τάξη, που εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα και το αίμα της, τόσο σε καιρούς ειρήνης όσο και σε καιρούς πολέμου. Η πραγματική της απελευθέρωση, επομένως, έγκειται στην ανατροπή της αστικής εξουσίας.

Μανώλης ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων