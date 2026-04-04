«Καλημέρα στους αδερφούς και τις αδερφές μου... »

Μπροστά στα μάτια μας, με την προϋπόθεση ότι «δεν χάνουμε τα ταξικά γυαλιά μας», αναπτύσσεται σταθερά ένα σπάνιο και με προοπτική ταξικά προσανατολισμένο κίνημα εναντίωσης στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Εκδηλώθηκε στη συγκλονιστική απεργία σε 20 λιμάνια από 7 χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης και στα μηνύματα από τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 6 Φλεβάρη:

«Αδέλφια λιμενεργάτες, αδέλφια της ΕΝΕΔΕΠ, από τη Μασσαλία, από το λιμάνι του Φος ντε Μερ (...) δεν θα φορτώσουμε στις πλάτες μας τα κέρδη τους, ούτε θα βάψουμε τα χέρια μας με το αίμα των λαών. Δεν θα γίνουμε κρίκος στην αλυσίδα του πολέμου. Δεν θα φορτώσουμε όπλα που στρέφονται ενάντια σε άλλους λαούς. Από τη Μασσαλία μέχρι τον Πειραιά, ενώνουμε τις φωνές μας μέχρι να μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους».

«Από τη Χώρα των Βάσκων στέλνουμε χαιρετισμό αντίστασης και αγώνα στα αδέρφια μας, τους εργάτες του Πειραιά και της Ελευσίνας. (...) Εμείς λέμε όχι. Οχι στη μετατροπή των λιμανιών σε στρατιωτικές υποδομές. Οχι στη συμμετοχή της εργατικής τάξης στα εγκλήματα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Η απεργία μας σήμερα αποδεικνύει ότι οι εργάτες μπορούν να χαλάσουν τα σχέδια των εκμεταλλευτών. Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι το όπλο μας απέναντι στον κοινό εχθρό».

«Αδέλφια εργάτες της Ελλάδας, από τα λιμάνια του Μαρόκου (...) δηλώνουμε καθαρά: Οι εργάτες δεν έχουν κανένα συμφέρον να υπηρετούν τους πολέμους τους. Ο εχθρός δεν βρίσκεται σε άλλους λαούς, αλλά σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τον μόχθο μας. Ο κοινός μας αγώνας μπορεί να γίνει φραγμός στον ιμπεριαλισμό».

«Καλημέρα στους αδελφούς και τις αδελφές μου της ΕΝΕΔΕΠ, στους αδελφούς και τις αδελφές μου του ΠΑΜΕ, που σήμερα αγωνίζονται και απεργούν, στη γενική απεργία στα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας. Είμαι ο Φραντσέσκο από την USB και δουλέψαμε μαζί με τον Μάρκο, τους συναδέλφους μας από την ΕΝΕΔΕΠ και τα άλλα συνδικάτα, για να χτίσουμε αυτήν την πρώτη διεθνή ημέρα αγώνα. Περισσότερα από 20 λιμάνια σε 7 χώρες, με διαδηλώσεις και απεργίες, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Σήμερα παλεύουμε όλοι μαζί ενάντια στους πολέμους, ενάντια στη γενοκτονία, ενάντια στη στρατιωτικοποίηση, ενάντια στα πολεμικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ταυτόχρονα όμως παλεύουμε και για τις συνθήκες εργασίας μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι αδύνατο να υπερασπιστούμε τους μισθούς μας, τις συνθήκες εργασίας μας, να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς συντάξεις και περισσότερη υγεία και ασφάλεια στα λιμάνια και τις προβλήτες, αν δεν σταματήσουμε τον πόλεμο, αν δεν σταματήσουμε τον ιμπεριαλισμό, αν δεν σταματήσουμε την εκμετάλλευση».

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια απεργία, συνέχεια πολλών κινητοποιήσεων, πρωτοβουλιών μαχητικής δράσης, παρεμπόδισης μεταφοράς πολεμικού υλικού και παρεμβάσεων για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οπως έγινε και στα μπλοκαρίσματα από την Αλεξανδρούπολη και τον Τύρναβο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο, αξιοποιώντας και την αγωνιστική ιστορική παράδοση.

Εκδηλώθηκε στη διεθνιστική εκδήλωση του ΠΑΜΕ με αγωνιστές συνδικαλιστές από Παλαιστίνη, Βενεζουέλα, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Χώρα των Βάσκων, Μαρόκο και Γερμανία στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Σύσκεψης στην Καισαριανή, στον τόπο που είναι ποτισμένος με την περηφάνια και την αξιοπρέπεια των 200 κομμουνιστών.

Η ισχυρή βάση στη χώρα μας αυτού του αντιπολεμικού κινήματος είναι το ρεκόρ συμμετοχής, με πάνω από 700 σωματεία στην Πανελλαδική Σύσκεψη που διατρανώνουν «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», συνέχεια απεργιών και κινητοποιήσεων σε διυλιστήρια, ναυπηγεία, χώρους της πολεμικής βιομηχανίας, εργοστάσια και αλλού. Και που άμεσα θα εκφραστεί στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, 140 χρόνια από τον ξεσηκωμό των εργατών στο Σικάγο και όπου ο Σπάις ακλόνητος μπροστά στους δικαστές έλεγε: «Αν σας περνάει στα σοβαρά η ιδέα πως με τις κρεμάλες σας μπορείτε να σταματήσετε τον αγώνα εκατομμυρίων εργατών, που αν και γονατισμένοι από την καταπίεση εξεγείρονται, είστε, μα την αλήθεια, φτωχοί τω πνεύματι».

Εκδηλώνεται με τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις των ναυτεργατών κόντρα στη σχεδιασμένη είσοδο των πλοίων στη φωτιά και στα «θανατόχαρτα», με τους σπουδαστές της ΑΕΝ, που για πρώτη φορά με τέτοια συμμετοχή στον Σύλλογό τους δήλωσαν ότι δεν θα θυσιαστούν για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Με τα συνδικάτα που βρέθηκαν στο πλάι των εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικών στις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις τους. Οπως και στις επιτροπές φαντάρων μέσα στα στρατόπεδα, που δεν σιωπούν μπροστά στις ποινές και εκφράζουν τη γνώμη τους επί των δίκαιων αγώνων που δίνει ο λαός για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς, που από τη μια τη μετατρέπουν σε στόχο αντιποίνων και από την άλλη φορτώνουν στις λαϊκές οικογένειες τις συνέπειες της σύγκρουσης, με την ακρίβεια σε καθημερινά είδη και σε ναύλα για τη μετακίνησή τους, όπως δεν σώπασαν και βρέθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους στα εκπληκτικά αγροτικά μπλόκα.

Εκδηλώνεται στα μαζικά συλλαλητήρια των συνδικάτων στις 27 Μάρτη, που έξω από το υπουργείο Οικονομικών διαδήλωσαν ότι «δεν περιμένουμε τη σειρά μας, δεν γινόμαστε θύτες άλλων λαών, δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα για τα κέρδη τους, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», ξεπερνώντας τις παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που σε όλα τα συνδικάτα επιδιώκουν να υπάρξει σιγή, την ίδια ώρα που κάποιοι από αυτούς «κλαίγονται» ότι δεν συμβαίνει κάτι, κάνοντας ότι δεν βλέπουν ή μη μπορώντας να δουν.

Οπως με το συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Ελευσίνα τη μέρα που η κυβέρνηση ομολόγησε ότι μέχρι και η Αττική είναι στόχος αντιποίνων, κάνοντας πρόβα σε χτύπημα δεξαμενόπλοιου στον Σαρωνικό, ενώ στρατιωτικά αεροπλάνα ανεβοκατεβαίνουν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Εκδηλώνεται στις αντιστάσεις στα πανεπιστήμια, όπου φοιτητές, διοικητικοί και καθηγητές πέτυχαν να μην πραγματοποιηθεί στο ΑΠΘ πολεμικό σεμινάριο, να μην πραγματοποιηθεί πολεμικό συνέδριο στο Πάντειο, να μην αναθεωρηθεί ο εσωτερικός κανονισμός του ΕΛΚΕ στο ΕΜΠ κ.ά. Στις μέρες δράσεις στα σχολεία.

Στις πολύμορφες παρεμβάσεις των Επιτροπών Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, που προετοιμάζουν μαζί με τα σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς το αντιιμπεριαλιστικό διήμερο 16 - 17 Μάη, τη Μαραθώνια Πορεία και φέτος για πρώτη φορά αντιπολεμικό συλλαλητήριο από το ΓΕΕΘΑ προς την αμερικάνικη πρεσβεία και την πλατεία Συντάγματος, με μεγάλη αντιπολεμική συναυλία.

Ακόμα δεν έχει μετατραπεί σε ένα πανελλαδικό ποτάμι που θα σαρώσει το εχθρικό αντιλαϊκό κράτος, που χώνεται όλο και περισσότερο στον πόλεμο, στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, με ευθύνη της κυβέρνησης και των κομμάτων του συστήματος, για την αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού κεφαλαίου, που επιδιώκει να αρπάξει κομμάτι από τη «λεία». Θα γίνει κι αυτό, γιατί προετοιμάζεται σταθερά και αποφασιστικά, με «μυαλό, καρδιά και οργανωτή» το Κόμμα, γιατί τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος δυναμώνουν, γίνονται αξεδιάλυτο κουβάρι κόμπων που θα κοπεί. Σε κάθε περίπτωση, αυτήν τη στιγμή αναπτύσσεται ένα κίνημα με ποιοτικά και σπάνια χαρακτηριστικά, με προοπτική, και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μεγαλουργήσει.

Τεχνίτης