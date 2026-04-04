ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε σε μια ελεύθερη Παλαιστίνη!

Συγκινητικά λόγια... Λόγια καρδιάς, που αποτυπώνουν το μεγαλείο και τη δύναμη της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Τέτοια ήταν όσα ειπώθηκαν στην εκδήλωση από τους Παλαιστίνιους συνδικαλιστές, εκπροσωπώντας τους χιλιάδες εργάτες συναδέλφους τους που εδώ και δεκαετίες ζουν τη βαρβαρότητα της κατοχής. Που τα τελευταία χρόνια ειδικά, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι χασάπηδες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για τη δική τους πατρίδα, έχοντας στο πλευρό τους τους εργάτες, τους λαούς όλου του κόσμου.

Η εκδήλωση της Παρασκευής άλλωστε ήταν η εκπλήρωση ενός ραντεβού που ανανεώθηκε μετά την επίσκεψη του ΠΑΜΕ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη τον περασμένο Οκτώβρη, τις μέρες που συμπληρώνονταν δύο χρόνια από το μακελειό που έχει εξαπολύσει το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ στη Γάζα. Η αποστολή αυτή του ΠΑΜΕ ήταν η πρώτη διεθνής αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Παλαιστίνη ενώ ήταν σε εξέλιξη η τότε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τις συναντήσεις να καταγράφουν τη θηριωδία της κατοχής, και την αλληλεγγύη να παύει να είναι απλά λέξη και να γίνεται πράξη.

Ετσι, χθες ήταν η σειρά των Παλαιστινίων να βρεθούν στη χώρα μας και να μεταφέρουν το μήνυμα της ανυποχώρητης πάλης σε συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Συνδικαλιστές από τη Γενική Ενωση Παλαιστίνιων Εργατών, τα Ανεξάρτητα Συνδικάτα Παλαιστίνης και τα Νέα Συνδικάτα Παλαιστίνης - Τουλκαρέμ μίλησαν στην εκδήλωση, ενώ από τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση δόθηκαν μηνύματα, που παρουσιάζονται παρακάτω.

Παραμένουμε όρθιοι στον αγώνα μέχρι την απελευθέρωση και την ίδρυση του κράτους μας





RIZOSPASTIS

Οι εργάτες στην Παλαιστίνη και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το ίδιο σύστημα

γγ τηςευχαρίστησε θερμά το ΠΑΜΕ, την ΠΣΟ και την εργατική τάξη της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή, αλλά και για την τεράστια αλληλεγγύη. Αλλωστε, όπως ανέφερε, η συμμετοχή της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης στη μεγάλη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ αντανακλά το βάθος της αλληλεγγύης και της φιλίας προς τους εργαζομένους και τον λαό της Παλαιστίνης. Θύμισε δε πως σε επισκέψεις στην Παλαιστίνη αντιπροσωπείες συνδικάτων είδαν από κοντά την πραγματικότητα της ζωής υπό κατοχή, επισκέφτηκαν χώρους εργασίας, καταυλισμούς, ιδρύματα και εξέφρασαν τη στήριξή τους, παρά τα εμπόδια που επιβάλλονται από τις αρχές κατοχής. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Γενική Ενωση Παλαιστίνιων Εργατών θα συνεχίσει τον αγώνα της στο πλαίσιο του διεθνούς εργατικού κινήματος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και για την επίτευξη ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Παρά τις διώξεις, τους θανάτους και την τρομοκρατία, ο λαός της Παλαιστίνης παραμένει σταθερός στον αγώνα του μέχρι την απελευθέρωση από την κατοχή και την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

Το βάρβαρο σύστημα του πολέμου κατήγγειλε στον χαιρετισμό του ο Abedalhakim Mohammad Ali Elayan, γγ των Ανεξάρτητων Συνδικάτων Παλαιστίνης, αναδεικνύοντας την ενιαία επίθεση των ιμπεριαλιστών στην ζωή της εργατικής τάξης σε όλο τον κόσμο. Με ιδιαίτερη συγκίνηση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην εργατική τάξη της Ελλάδας και στο ΠΑΜΕ για την πρόσκληση, στεκόμενος στους αγώνες των εργατών στους δρόμους της Αθήνας, στα λιμάνια, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους παραγωγικούς χώρους. Πρόσθεσε ότι η πραγματική αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης αντικατοπτρίζεται στις πράξεις των συνδικάτων στην Ελλαδα, κλείνοντας λιμάνια για τα «πλοία όπλων», στις αποφάσεις των συνδικάτων που αρνούνται να φορτώσουν αεροπλάνα θανάτου, των συνδικάτων που παραλύουν την οικονομία που τροφοδοτεί τους πολέμους. Κλείνοντας επεσήμανε ότι ο αγώνας των Ανεξάρτητων Συνδικάτων Παλαιστίνης για τη λευτεριά είναι αναπόσπαστο μέρος του αγώνα της εργατικής τάξης στην Ελλάδα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και σε όσους τον υπηρετούν.

Ζούμε καθοριστικές στιγμές

Αγωνιστικό χαιρετισμό στην εκδήλωση μετέφερε και ο Mohhamed Blaidi, γγ των Νέων Συνδικάτων Παλαιστίνης - Τουρκαλέμ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς το ΠΑΜΕ και την εργατική τάξη της Ελλάδας. Αναφερόμενος στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή σημείωσε πως στόχο έχει να εδραιώσει την κυριαρχία του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή, την ώρα που συνεχίζεται η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης στη Δυτική Οχθη και στη Γάζα. Αποκορύφωμα η ψήφιση του εγκληματικού νόμου για τη θανατική ποινή σε βάρος Παλαιστίνιων κρατούμενων καταδικασμένων για «τρομοκρατία», με τον ομιλητή να επισημαίνει ότι το κράτος - τρομοκράτης απολαμβάνει την ατιμωρησία και οξύνει την επιθετικότητά του. Τόνισε δε πως από τον Οκτώβρη του 2023 η εργασία έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα επιβίωσης, με πάνω από 550.000 Παλαιστίνιους εργαζόμενους να έχουν χάσει τα εισοδήματά τους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άδειες εργασίας έχουν ανακληθεί. Παρά την τρομοκρατία, πρόσθεσε, ο λαός της Παλαιστίνης συνεχίζει να αντιστέκεται, ενώ αντλεί κουράγιο και δύναμη από το τεράστιο κύμα διεθνούς αλληλεγγύης.

«Εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη»

Σε μήνυμά του προς το ΠΑΜΕ ο Wael Ali Rafiq Natheef, γγ της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Παλαιστίνης - Σπίτι του Λαού στην Ιεριχώ, εκφράζει τη βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη του στην εργατική τάξη της Ελλάδας, στο ΠΑΜΕ αλλά και στην ΠΣΟ για το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. Αναφερόμενος στις θηριωδίες του κράτους - τρομοκράτη Ισραήλ στην περιοχή του, αναφέρει ότι η επαρχία της Ιεριχούς και της Κοιλάδας του Ιορδάνη υποφέρει από πολιορκία, αποκλεισμούς, σημεία ελέγχου και φράγματα, αναγκαστικούς εκτοπισμούς και επιθέσεις εποίκων. Επίσης ότι η Δυτική Οχθη είναι κατακερματισμένη, ενώ ενδεικτικό είναι το ποσοστό φτώχειας που φτάνει το 100% στη Γάζα και σχεδόν το 35% στη Δυτική Οχθη, οι δε άνεργοι έχουν φτάσει το μισό εκατομμύριο. Αναφερόμενος στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, σημείωσε ότι παλεύουν για να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο και ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Να ζήσουν μια ζωή απαλλαγμένη από πολέμους, επιθέσεις, φτώχεια, μίσος και αδικία. Μεταφέροντας τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στην εργατική τάξη της Ελλάδας για την αλληλεγγύη της, τονίζει πως στόχος είναι «η ισότητα και η αδελφοσύνη μεταξύ όλων των λαών», ενώ καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ στον λαό της Βενεζουέλας, όπως και του σκληρού αποκλεισμού του Νησιού της Επανάστασης, της Κούβας.

Στο «πεδίο» οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τον θάνατο

Εκ μέρους του Συνδικάτου Εργαζομένων της Εταιρείας Ηλεκτρισμού Νότου, ο Hani Ibrahim Ali Awad στο μήνυμά του σημειώνει πως η εκμετάλλευση που βιώνουν οι εργαζόμενοι εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της ισραηλινής κατοχής, που στόχο έχει να συντρίψει την υπόσταση του εργάτη και να κλέψει τον μόχθο του. Στον κλάδο της Ενέργειας, σημειώνει, η ισραηλινή κατοχή δεν επιβάλλει μόνο ασφυκτικούς οικονομικούς περιορισμούς αλλά απειλεί την ίδια τη ζωή των εργατών, καθώς το κράτος - τρομοκράτης όχι μόνο λυμαίνεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και η ζωή των εργαζομένων τίθεται σε κίνδυνο κάθε φορά που υπάρχει βλάβη κοντά στις περιοχές των εποίκων. Επιπλέον, καθημερινές είναι οι επιθέσεις που δέχονται τα συνεργεία αποκατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι εμποδίζονται να φτάσουν στην εργασία τους. Τέλος, τονίζει πως τα εργατικά συνδικάτα σε όλο τον κόσμο πρέπει να συνεχίσουν ακόμα περισσότερο την πάλη τους ώστε να τερματιστεί η κατοχή από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Τα συνδικάτα έχουν γίνει φωνή υπεράσπισης της ανθρώπινης ζωής

Η Lana Omar Adel Nazzal, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Υγεία, στο μήνυμά της μεταφέρει τη φωνή των χιλιάδων εργαζομένων σε αυτόν τον ζωτικό τομέα, που υπερασπίζονται το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή. Υπογραμμίζει πως οι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας δεν εργάζονται υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη και σκληρή πραγματικότητα, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη πόρων και καθημερινές δυσκολίες στις μετακινήσεις, λόγω περιορισμών που εμποδίζουν την πρόσβαση μεταξύ των πόλεων. Σε άλλο σημείο τονίζει ότι τα συνδικάτα δεν αποτελούν πλέον μόνο ένα πλαίσιο διεκδίκησης δικαιωμάτων, αλλά έχουν γίνει φωνή υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και, προσθέτει πως η πραγματική ελπίδα βρίσκεται στην αλληλεγγύη μας και στη συνέχιση του κοινού αγώνα. Ο λαός της Παλαιστίνης, παρά τον πόνο, εξακολουθεί να κρατά την ελπίδα, γιατί - όπως είπε - όταν η φωνή των εργαζομένων ενώνεται, τότε μπορεί να φέρει την πραγματική αλλαγή.

Προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή μέσα στον φόβο

Από το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Εκπαίδευση η Yasmin Jaser Hussein Sehweil σε μήνυμά της αναδεικνύει τις μεγάλες ευθύνες που αναλαμβάνουν οι συνάδελφοί της, καθώς δεν είναι μόνο το μάθημα που πρέπει να διδάξουν, αλλά κυρίως να κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή μέσα στον φόβο τους. Κι αυτό γιατί «ο πόλεμος σκοτώνει τα όνειρά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά. Περιγράφει ότι τα σχολεία αποτελούν στόχο από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους. Το μήνυμα που μεταφέρει ακόμα είναι να προστατευτούν τα παιδιά, που δεν φέρουν καμία ευθύνη για τον πόλεμο, και τα σχολεία, γιατί η Εκπαίδευση είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια. Τέλος, ευχαριστεί «όλα τα χέρια» που στρέφονται στην Παλαιστίνη για να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους.