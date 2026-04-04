Σάββατο 4 Απρίλη 2026 - Κυριακή 5 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
«Ο,τι κάνω είναι θυσία για εσάς»

Η ανατριχιαστική ιστορία του Τζορτζ Φράνσις Μιράντα, 46χρονου Φιλιππινέζου ναυτεργάτη που αγνοείται από τις 6 Μάρτη, όταν το πλοίο του χτυπήθηκε από πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ, είναι αποκαλυπτική για την κατάσταση στην περιοχή.

Μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία: «Η οικογένεια του ναυτικού δήλωσε ότι ενημερώθηκε από την AD Ports Group, την εταιρεία logistics στην οποία εργάζεται, πως [ο Μιράντα] αγνοείται μετά την πυραυλική επίθεση στο ρυμουλκό "Mussafah 2" με σημαία ΗΑΕ στις 6 Μαρτίου.

Ενας συνάδελφός του στο πλοίο επικοινώνησε τελευταία φορά με την οικογένειά του στις 5 Μάρτη και τους είπε ότι το ρυμουλκό βρισκόταν σε επικίνδυνη περιοχή, σύμφωνα με την σύζυγό του (...) Η κα Μιράντα είπε ότι ο δικός της σύζυγος της ανέφερε πως ο ίδιος και τα άλλα μέλη του πληρώματος του "Mussafah 2" αρχικά δεν γνώριζαν ότι κατευθύνονταν προς επικίνδυνη περιοχή, καθώς τους είχαν πει ότι πήγαιναν στο Ras Al-Kaimah, μια λιμενική πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οπως ανέφερε, ένας υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού την κάλεσε στις 6 Μαρτίου για να την ενημερώσει ότι είχε συμβεί ένα "περιστατικό" που αφορούσε το ρυμουλκό, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι δεν έχει λάβει καμία άλλη ενημέρωση για τον σύζυγό της από τότε (...) το τελευταίο μήνυμα που έστειλε ο σύζυγός της στην οικογένειά τους ήταν: "Ο,τι κάνω, είναι θυσία για εσάς"».

    

ΚΟΣΜΟΣ
