ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ

Κάτω τα χέρια από τους στρατευμένους που συντάσσονται με τον λαό ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Ο «Ριζοσπάστης» συνεχίζει να δημοσιεύει επιστολές φαντάρων, με τις οποίες συμπαραστέκονται στους συναδέλφους τους, υψώνουν τη φωνή τους απέναντι στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και καλούν σε συγκρότηση νέων και ισχυροποίηση των υφιστάμενων επιτροπών φαντάρων στα στρατόπεδα της χώρας.

* * *

«Δηλώνω τη στήριξή μου στον συνάδελφο Δόκιμο Εφεδρο Αξιωματικό και στους φαντάρους που τιμωρήθηκαν επειδή έκαναν τα εξής αυτονόητα (...) Η κυβέρνηση της πολεμικής εμπλοκής και τα λοιπά κόμματα υποστηρικτές της, πιστή στον όρκο που έχει δώσει στα πολεμοκάπηλα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ισραήλ, απογειώνει την καταστολή και τον αυταρχισμό απέναντι σε νέους που υπηρετούν τη θητεία τους με αίσθημα ευθύνης ενάντια στην πατρίδα. Δυστυχώς για την κυβέρνηση οι νέοι στρατευμένοι υπερασπιζόμαστε την πατρίδα των οικογενειών μας, των εργαζομένων, των αγροτών, του απλού λαού και όχι την πατρίδα των εφοπλιστών, των πετρελαιάδων, των επιχειρηματικών ομίλων, που μπροστά στη μεγιστοποίηση των κερδών τους δεν λογαριάζουν ούτε την ανθρώπινη ζωή. Αυτή την "πατρίδα" των λίγων υπερασπίζονται οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται εκτός χώρας. Για αυτόν τον λόγο έχει μετατραπεί η χώρα μας σε ένα απέραντο ΝΑΤΟικό ορμητήριο. Απέναντι σε αυτό οι νέοι στρατευμένοι, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων οφείλουμε να σταθούμε στη σωστή μεριά της ιστορίας (...)».

ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) Γιάννης Κατσούκας, ΓΥΣ

* * *

«Σαν νέος στρατευμένος που υπηρετώ τη θητεία μου και προβληματίζομαι με τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή δεν γίνεται να μην εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους συναδέλφους μου φαντάρους που τιμωρήθηκαν επειδή καταδίκασαν με τη στάση τους την κυβέρνηση για την εμπλοκή της χώρας.

Η περήφανη στάση τους μας δίνει κουράγιο και αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης και των υπολοίπων κομμάτων που στα πλαίσια της πολεμικής προετοιμασίας και της κουλτούρας των φέρετρων, επιδιώκει και με τις ποινές στους νέους στρατευμένους να τρομοκρατήσει τον λαό και τη νεολαία (...) Εμπρακτη αλληλεγγύη για τους συφάνταρούς μας και πραγματικό αποκούμπι για κάθε φαντάρο είναι οι επιτροπές φαντάρων, όπως αυτή που στήσαμε στο ΚΕΝ Καλαμάτας και που πρέπει να στήνονται σε κάθε νομό και στρατόπεδο για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων μας».

Στρατιώτης (ΠΖ) Ορφέας Δρακούλης 9ο Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας

* * *

«Καταδικάζω τις ποινές σε συνάδελφους φαντάρους που ένωσαν τις φωνές τους με τον λαό και συμμετείχαν στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο των εργαζομένων, των σωματείων και των φορέων στο Σύνταγμα εκφράζοντας την άποψή τους για την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους που γίνονται για τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των εφοπλιστών. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μας φορτώνει τις συνέπειες αυτών των καταστροφικών πολέμων με την ακρίβεια να ανεβαίνει ακόμα πιο πάνω, τιμωρεί φαντάρους για την περήφανη στάση τους. Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ. Να επιστρέψουν τώρα οι φρεγάτες και οι πυροβολαρχίες Patriot. Κανένας φαντάρος και στρατιωτικός έξω από τα σύνορα. Να παρθούν πίσω οι ποινές».

Στρατιώτης ΕΜ Νοβοζενιν Παύλος, 9ο Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας

* * *

«Καταδικάζω τις άδικες ποινές φυλάκισης του έφεδρου αξιωματικού Παναγιώτη Τζούδα και του στρατιώτη Κακανά Κώστα. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μπλέκει τον λαό μας σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ για τα συμφέροντα μιας χούφτας εκμεταλλευτών, επιδιώκει σιγήν ιχθύος από τους φαντάρους. Εχουμε κάθε δικαίωμα να αντιστεκόμαστε στη λογική που μπορεί να σύρει και εμάς σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο και που προσπαθούν να την πλασάρουν σαν φυσιολογική. Τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα για αυτούς δεν είναι η προστασία της χώρας μας αλλά τα κέρδη των Ελλήνων καπιταλιστών που δεν λογαριάζουν ούτε την ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη τους. Εμείς στεκόμαστε απέναντι μαζί με τον λαό. Να κλείσουν άμεσα όλες οι βάσεις στην Ελλάδα. Αμεση απεμπλοκή από τον πόλεμο. Κανένας στρατιώτης, υπαξιωματικός, αξιωματικός έξω από τα σύνορα. Να παρθούν πίσω οι ποινές που επιβλήθηκαν».

Στρατιώτης (ΠΒ) Ξιούρας Ευάγγελος Νικόλαος 194 Π.ΠΕΠ. 79 ΑΔΤΕ Σάμος

* * *

«Μόνο περηφάνια μπορεί να μας γεμίσει η στάση των συναδέλφων μας φαντάρων που εξέφρασαν τη στήριξή τους στα δίκαια αιτήματα του λαού μας (...) Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν για να τους εκφοβίσουν φανερώνουν για ακόμη μια φορά τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που θέλει να επιβάλλει την εμπλοκή στα μέτωπα των ιμπεριαλιστών αντιπαραθέσεων (...) Οι συνάδελφοί μου όπως και εγώ είμαστε εργαζόμενοι, φοιτητές, νέοι άνθρωποι με όνειρα. Προβληματιζόμαστε βλέποντας τις συνέπειες του πολέμου στην καθημερινότητά μας με την αύξηση των καυσίμων, των ειδών πλατιάς κατανάλωσης. Μπροστά σε αυτήν την καθημερινότητα λοιπόν χρειάζεται να απαιτήσουμε την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, κανένας φαντάρος, αξιωματικός και υπαξιωματικός εκτός συνόρων, να παρθούν πίσω οι ποινές που επιβλήθηκαν στους συναδέλφους μας που εξέφρασαν τα δίκαια αιτήματα του λαού και των φαντάρων».

Στρατιώτης Πεζικού Ανδρεανίδης Παναγιώτης 9ΣΠ Καλαμάτας

* * *

«Καταδικάζω τις ποινές που επιβλήθηκαν στους συνάδελφους μου που έκαναν το αυτονόητο, να σταθούν αλληλέγγυοι στον λαό και τους αγώνες του, όπως έχουν κάθε δικαίωμα (...) Εμπνεόμαστε από τους συνάδελφους μας. Δημιουργούμε επιτροπές φαντάρων σε κάθε στρατόπεδο! Να απαιτήσουμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από όλα τα πολεμικά μέτωπα και μέτρα για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε καθημερινά από τις επιπτώσεις του πολέμου!».

Στρατιώτης ΥΠ Κρητικός Αριστείδης, 9ο ΣΠ ΚΕΝ Καλαμάτας

* * *

«Καταδικάζω τις άδικες ποινές που επιβλήθηκαν σε συνάδελφους φαντάρους. Η στάση τους είναι παράδειγμα αξιοπρέπειας απέναντι στον αγωνιζόμενο λαό, που πληρώνει τη συμμετοχή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Αυτοί οι πόλεμοι δεν είναι δικοί μας, δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά ευκαιρία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να αυξήσουν τα κέρδη τους. Η καταστολή που επιβάλλει η κυβέρνηση και το υπουργείο συνδέεται με το σιωπητήριο και την κουλτούρα φέρετρων που θέλουν να επιβάλουν σε όσους σηκώνουν κεφάλι διεκδικώντας τις ανάγκες των φαντάρων και των στρατιωτικών. Να δεχθούμε περισσότερες θυσίες για βαθύτερη πολεμική εμπλοκή στο μακελειό με την αποστολή φρεγατών για την προστασία των κερδών των εφοπλιστών και με τη συστοιχία Patriot για τα συμφέροντα των πετρελαιάδων της Aramco».

Στρατιώτης ΥΠ Μπελόβα Κλοντιάν, ΚΕΝ/ΚΕΕΜ Σπάρτης