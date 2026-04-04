Το ΠΑΜΕ κάνει περήφανα τα ταξικά συνδικάτα σε όλο τον κόσμο

RIZOSPASTIS

Εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ο Πάμπης Κυρίτσης, γενικός γραμματέας της, ευχαρίστησε το ΠΑΜΕ για τη διεθνή συνάντηση. Επισήμανε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως λαμβάνει χώρα στη γειτονιά της Καισαριανής που είναι βαμμένη με το αίμα των κομμουνιστών. Και πρόσθεσε πως σήμερα είναι σαφές πως ο καπιταλισμός το μόνο που κάνει είναι να φέρνει τους λαούς πιο κοντά στους πολέμους, με σκοπό να εξασφαλίσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι τα κέρδη τους.

Αναφερόμενος στις συνθήκες με τις οποίες δουλεύει η εργατική τάξη, τόνισε πως επικρατούν οι ελαστικές μορφές και η ευελιξία, όμως είναι ελπιδοφόρο πως η εργατική τάξη δεν το δέχεται τόσο εύκολα, οργανώνεται και το αντιπαλεύει. Σημείωσε δε πως η ΠΣΟ οργανώνει και παλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ το ΠΑΜΕ είναι ένα τέτοιο μαχητικό μέτωπο «που μας κάνει περήφανους με τους αγώνες του», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Αγαπητά αδέρφια, προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε τα σωματεία και τον ταξικό προσανατολισμό τους», σημείωσε προσθέτοντας πως η πάλη πρέπει να προσανατολιστεί ενάντια στο ΝΑΤΟ, να θέσει στο επίκεντρο τη φιλία και την ειρήνη των λαών, να αντισταθεί στη γραμμή του συμβιβασμού που οδηγεί στην αποδυνάμωση των εργατών και γεννά φαινόμενα διαφθοράς, όπως η προηγούμενη γραμματέας της ETUC. Η δύναμη των συνδικάτων είναι η διεθνής αλληλεγγύη και η ενότητα, είπε και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

Τρέφουμε θαυμασμό για την εργατική τάξη της Ελλάδας

Ο Pedro Eusse, γενικός γραμματέας της CUTV (Ενιαία Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Βενεζουέλας), τόνισε τον θαυμασμό που τρέφει η εργατική τάξη της Βενεζουέλας για την εργατική τάξη της Ελλάδας και το ΠΑΜΕ. Μίλησε για την τρομοκρατία που ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κούβα και τον σκληρό αποκλεισμό.

Τον ίδιο χαρακτήρα έχει όπως σημείωσε και η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όπου έχει παραβιαστεί κάθε κυριαρχία στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Παράλληλα, κατήγγειλε πως έχει διοριστεί μια κυβέρνηση που επιβλέπουν οι ΗΠΑ με δουλοπρεπή στάση, η οποία όχι μόνο συναινεί στην αρπαγή του πλούτου, όπως το πετρέλαιο, αλλά επιτίθεται ευθέως στα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των Συνδικάτων, ασκώντας διώξεις. Για αυτό και όπως επισήμανε πρέπει να δυναμώσει η πάλη των εργατών και των Συνδικάτων για την κυριαρχία τους.

Ιστορική απεργία της 6ης Φλεβάρη: «Τα λιμάνια νέκρωσαν στην Ιταλία»

Από την USB της Ιταλίας ο Jose Nivoi περιέγραψε τη δύναμη των εργατών, όπως εκφράστηκε στη μεγάλη απεργία στα λιμάνια της Ιταλίας στις 6 Φλεβάρη. Ορισμένα μόνο παραδείγματα της αποφασιστικής στάσης των λιμενεργατών να μη δουλέψουν για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών είναι πως πλοία έμειναν αγκυροβολημένα στο Λιβόρνο χωρίς να μπορούν να δέσουν. Αντίστοιχα και στο λιμάνι της Γένοβας, με τα πλοία να μην μπορούν να ξεκινήσουν για το Ισραήλ, μόνο με την ανακοίνωση της απεργίας. Σημείωσε πως οι σταθμοί ΣΕΜΠΟ στη Γένοβα αλλά και σε άλλα λιμάνια της περιοχής παρέλυσαν, όπως παρέλυσαν και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που μετέφερε στη σύσκεψη, είναι πως ακόμα και σε λιμάνι που δεν είχε γίνει ποτέ απεργία, εκείνη την ημέρα το ποσοστό ήταν πάνω από 70%. Μάλιστα, τόνισε πως ήταν τέτοια η επιτυχία, που παρέλυσαν και τα σιδηροδρομικά δίκτυα προς την Αυστρία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ στη Ραβένα επηρεάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή εφοδιασμού σιτηρών. Κλείνοντας τόνισε πως αυτός ο αγώνας είναι αγώνας αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης και ενάντια στους πολέμους των ιμπεριαλιστών.

Ελληνες και Τούρκοι εργάτες έχουν αδερφικούς δεσμούς

Ο Onder Avci, από το Συνδικάτο Liman-Is της Τουρκίας, σημείωσε πως «Ελληνες και Τούρκοι εργάτες είναι λαοί της ίδιας θάλασσας και του ίδιου πεπρωμένου». Οπως είπε, οι πολιτισμοί μας, οι παραδόσεις και, πάνω απ' όλα, η πίστη στον αγώνα των εργατών συγκροτούν ένα μεγάλο κοινό έδαφος. Αναφερόμενος στη μεγάλη απεργία στις 6 Φλεβάρη στα λιμάνια της Μεσογείου, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο», τόνισε τους αδερφικούς δεσμούς που έχουν οικοδομηθεί με το Συνδικάτο ΕΝΕΔΕΠ και πως αποτελεί μια από τις πιο χειροπιαστές αποδείξεις της αλληλεγγύης και της φιλίας των δύο λαών. Κατήγγειλε τις κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία που καλλιεργούν το μίσος και σημείωσε πως και στην Τουρκία το Συνδικάτο τους έχει μπλοκάρει τρεις φορές τη μεταφορά όπλων στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Οι αγώνες του ΠΑΜΕ είναι υπόδειγμα για την Ευρώπη

«Για τη LAB, ο αγώνας του ΠΑΜΕ υπήρξε πάντα υποδειγματικός στην Ευρώπη. Υπήρξατε και παραμένετε η πρωτοπορία της εργατικής πάλης απέναντι σε εκείνους που καταδίκασαν τον ελληνικό λαό σε εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες εργασίας και ζωής. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, σταθήκατε και συνεχίζετε να στέκεστε στην πρώτη γραμμή. Ευτυχώς, είστε το αντίθετο εκείνων που καταχρώνται εκατομμύρια ευρώ και αποτελούν ντροπή για το συνδικαλιστικό κίνημα. Είστε παράδειγμα!», ανέφερε ο Unai Ekiza από το Συνδικάτο LAB της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία). Τόνισε πως οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις αυξάνονται στον κόσμο γιατί το κεφάλαιο έχει αποφασίσει ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να διατηρήσει την ηγεμονία του, γι' αυτό και όπως σημείωσε, η εργατική τάξη πρέπει να θέσει στην προμετωπίδα της πάλης να μην πληρώσει τις συνέπειες του πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο, μετέφερε τα αντιΝΑΤΟικά αισθήματα του λαού της περιοχής, τονίζοντας πως παρότι το κεφάλαιο διεξάγει πολέμους για να κερδοφορήσει κι άλλο, υπάρχει ελπίδα, που βρίσκεται στην πάλη μέσα από τις γραμμές της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και των συνδικάτων - μελών της.

Η ειρήνη είναι ταξικό ζήτημα

Τέλος, ο Πιερής Πιερή, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΠΕΟ της Κύπρου, σημείωσε την ιδιαίτερη τιμή της συμμετοχής στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ στον ματωμένο τόπο της Καισαριανής. Αναφερόμενος στις εξελίξεις σημείωσε πως ο καπιταλισμός δεν διστάζει να ματώσει τους λαούς για τα αυγατίσει τα κέρδη του. «Η ειρήνη είναι ζήτημα ταξικό», τόνισε και ξεκαθάρισε πως ο αγώνας για την ειρήνη είναι δεμένος με τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση. Από το βήμα εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους λαούς που είναι θύματα πολέμων, σημειώνοντας πως ο κυπριακός λαός ξέρει καλά τι θα πει να είναι θύμα κατοχής και στόχος πολέμων. «Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών», είπε κλείνοντας.

Στο τέλος ο Μάρκος Μπεκρής ενημέρωσε πως στα μέσα του Μάη οι λιμενεργάτες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους στην Τουρκία ενώνοντας για ακόμα μια φορά τη φωνή τους.