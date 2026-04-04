ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

Επιχειρεί συστηματική διείσδυση στον Ινδο-Ειρηνικό

Διακηρύσσει «ανεξαρτησία» από την «απρόβλεπτη συμπεριφορά των ΗΠΑ» και την «κυριαρχία της Κίνας» | Κλείνει νέες συνεργασίες με μια σειρά χώρες, ειδικά στην πολεμική βιομηχανία

δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίαςαπό τη Σεούλ όπου την Παρασκευή συνέχιζε τις πολυήμερες επαφές του στη Νότια Κορέα (και νωρίτερα στην Ιαπωνία) με φόντο την εξάπλωση του πολέμου στο Ιράν και τις σοβαρές αντιθέσεις στον ευρωατλαντικό άξονα που αυτός συνεχίζει να αποκαλύπτει (βλ. σχετικό θέμα σελ. 4 - 5).

Απευθυνόμενος σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Γιονσέι, ο Γάλλος ηγέτης ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν κοινή ατζέντα σε θέματα όπως το «διεθνές δίκαιο» και η «κλιματική αλλαγή», προσθέτοντας πως το ίδιο συμβαίνει και με «αναδυόμενες δημοκρατικές δυνάμεις» όπως η Βραζιλία και η Ινδία. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ στην οικοδόμηση της «παγκόσμιας τάξης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», υποστήριξε πως «το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη» σε αυτήν την τάξη «αρχίζουν οι ίδιες να τη θέτουν σε κίνδυνο», επανερχόμενος στη διαμόρφωση «τρίτου δρόμου», όπως είχε κάνει και πέρυσι, στη διάρκεια άλλης περιοδείας του νοτιότερα στην ίδια περιφέρεια, και συγκεκριμένα από το βήμα του Φόρουμ Σάνγκρι-Λα στη Σιγκαπούρη.

Εχοντας ήδη κλείσει δεκάδες συμφωνίες - αμυντικές, κατασκευαστικές, ενεργειακές κ.λπ. - σε Βιετνάμ και Ινδονησία (πρώην γαλλικές αποικίες) και εκφωνώντας τότε κεντρική ομιλία από το βήμα του κορυφαίου Φόρουμ της Ασίας για την Ασφάλεια (που πολλοί αποκαλούν την ασιατική «Διάσκεψη του Μονάχου») είχε καλέσει σε οικοδόμηση «νέων συμμαχιών» ώστε να μη γίνουμε «παράπλευρα θύματα» των «αποφάσεων που παίρνουν οι υπερδυνάμεις»...

Στις φετινές του προτροπές, ο επικεφαλής της μοναδικής πυρηνικής δύναμης της ΕΕ υπογράμμισε ότι η στρατηγική που ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια η Γαλλία είναι να ενισχύσει «τη στρατηγική μας αυτονομία, την ανεξαρτησία μας, και να αρνηθεί την υπερβολική εξάρτηση από οποιαδήποτε ηγεμονία». Επιβεβαιώνοντας δε την αξία που αποκτά η συγκεκριμένη ζώνη του πλανήτη (και ως «πίσω αυλή» της Κίνας αλλά και της γοργά αναπτυσσόμενης αγοράς της Νοτιοανατολικής Ασίας) για όλα τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει «τη στρατηγική της Γαλλίας για τον Ινδο-Ειρηνικό» τον ...«πιο λογικό δρόμο αυτήν τη στιγμή, διότι είναι ακριβώς αυτός που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την οδό του διεθνούς δικαίου».

Οπως σημείωναν (ανώνυμα) αξιωματούχοι της γαλλικής κυβέρνησης, το ταξίδι του Μακρόν στοχεύει στην ενίσχυση του στρατηγικού και οικονομικού ρόλου της Γαλλίας στην περιοχή σε μια περίοδο «έντονων διεθνών και περιφερειακών εντάσεων».

Συνεργασίες με «σύγχρονη διάσταση»

Ενδεικτικές είναι στο μεταξύ και οι διαστάσεις των οικονομικών δεσμών που το Παρίσι επιδιώκει με τις δύο αυτές μεγάλες ασιατικές (και όχι μόνο) υπερδυνάμεις, προτάσσοντας τομείς όπως η Ενέργεια και η «αμυντική» βιομηχανία:

Τονίζοντας ότι Γαλλία και Νότια Κορέα αποτελούν σημαντικούς κατασκευαστές οπλικών συστημάτων, ο Μακρόν τόνισε ότι οι δύο πλευρές θα ιεραρχήσουν τις «αμυντικές σχέσεις» τους. Να σημειωθεί ότι όπως διέρρευσε το «Politico», το σχέδιο στρατιωτικού προϋπολογισμού που το Παρίσι ετοιμάζεται να «επικαιροποιήσει» (στις 8/4 αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις) προβλέπει αύξηση στα αποθέματα πυραύλων και drones έως και 400% μέχρι το 2030! Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η προσπάθεια «θα αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των παραγγελιών και των παραδόσεων και στην προσαρμογή της βιομηχανικής υποδομής μέσω της συνεπένδυσης σε προτεραιότητες παραγωγής (...) Διεξάγεται με σκοπό την προετοιμασία για μια πολεμική οικονομία».

Επιπλέον ο Μακρόν μίλησε για «σύγχρονη διάσταση» που Παρίσι και Σεούλ θέλουν να δώσουν στη συνεργασία τους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας για ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορικές διαδρομές από τα Στενά του Ορμούζ (για την «ασφάλεια» των οποίων «τρέχουν» πολυποίκιλα και πολυεπίπεδα παζάρια). Αναφέρθηκε δε σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά και στενότερη συνεργασία στην παραγωγή πολεμικών βιομηχανιών, μιλώντας για μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος» που «και οι δύο πλευρές θέλουμε να αποκτήσουμε στη στρατιωτική παραγωγή».

Από τη μεριά του ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Λι Τζάε Μιούνγκ είπε ότι «συμφωνήσαμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες και στρατηγικές σε επίπεδο πολιτικής, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή». Ξεχώρισε την Αεροδιαστημική ως τομέα που επίσης θα ιεραρχηθεί στη διμερή συνεργασία, ενώ ανακοίνωση του Γραφείου του διευκρίνισε ότι προκαταρκτικές συμφωνίες διμερούς συνεργασίας που υπογράφτηκαν αφορούν τομείς όπως κρίσιμα ορυκτά, ημιαγωγοί, κβαντικές τεχνολογίες, πυρηνική και αιολική ενέργεια. Επίσης τέθηκε στόχος η αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 20 δισ. δολάρια έως το 2030, από 15 δισ. το 2025.

Ειδικότερες συμφωνίες συνεργασίες που «βαραίνουν» είναι αυτές ανάμεσα στην κορεατική εταιρεία «Korea Hydro & Nuclear Power» και στις γαλλικές «Orano» και «Framatome», για τον εφοδιασμό των κορεατικών πυρηνικών εργοστασίων με καύσιμα, αλλά και με προοπτική μια «κοινή είσοδο στην παγκόσμια πυρηνική αγορά». Σε επίσημο γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του ζεύγους Μακρόν παρευρέθηκαν οι επικεφαλής των ομίλων «Samsung Electronics» και «Hyundai Motor». Δώρα προς την Μπ. Μακρόν επιμελήθηκαν συγκροτήματα της K-Pop (ανερχόμενο είδος στην πολιτιστική βιομηχανία), όπως οι BTS και οι Stray Kids.

Οσον αφορά το πρόγραμμα του Μακρόν στην Ιαπωνία, αυτό περιλάμβανε και επίσκεψη μαζί με την Γιαπωνέζα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι στον όμιλο «Astroscale» (ειδικεύεται στη μάχη εναντίον των διαστημικών σκουπιδιών), που διαθέτει θυγατρική στη Γαλλία αλλά και σύμπραξη με τη γαλλική «Exotrail».

Ο Μακρόν τόνισε πως το Διάστημα είναι τομέας όπου χρειάζεται να επεκταθούν οι διμερείς συμπράξεις, «σε μια αποστολή προς το γενικό συμφέρον για ένα βιώσιμο Διάστημα», που όπως είπε θα απασχολήσει και την επικείμενη Σύνοδο του G7.

Γαλλία και Ιαπωνία υπέγραψαν ακόμα συμφωνίες συνεργασίας στον Ινδο-Ειρηνικό, για τις αλυσίδες εφοδιασμού, την πυρηνική ενέργεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη.